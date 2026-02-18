Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A dízelüzemanyag szállítását Magyarország leállította Ukrajnának

Ezt látnia kell!

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

autóipar

Küszöbön egy újabb, világrengető járműipari botrány

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden idők legnagyobb járműipari botránya 2015 őszén robbant ki, amikor hivatalosan is bejelentették, hogy a Volkswagen mindenkit átverve meghamisította a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó adatokat. Most, úgy tűnik, hogy küszöbön a következő: egy friss tanulmány szerint ugyanis sokkal többet fogyasztanak a plug-in hibridek az adatlapon feltüntetett értéknél. Ez pedig nemcsak az autó magasabb üzemanyagköltségét jelenti, hanem nagyobb szén-dioxid-kibocsátást is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autóiparüzemanyagfogyasztásüzemanyag

A mindennapi közlekedésben a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jóval magasabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. Egy friss vizsgálat szerint átlagosan négyszer annyi üzemanyagot használnak, mint a gyári értékek alapján várható lenne.

A mindennapi közlekedésben a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jóval magasabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. Fotó: Erik Mclean / Unsplash
A mindennapi közlekedésben a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jóval magasabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak.
Fotó: Erik Mclean / Unsplash

Plug-in hibrid autók: küszöbön egy újabb járműipari botrány

A kutatást a Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) és több partnerintézmény végezte, az eredményekről pedig a német közszolgálati műsorszolgáltató, a Südwestrundfunk (SWR) számolt be. Az elemzés közel egymillió, 2021-2023 között gyártott jármű valós használati adataira épült, több autógyártótól. 

A hivatalos mérések szerint a plug-in hibridek átlagos fogyasztása körülbelül 1,5 liter 100 kilométeren. A valós közúti adatok azonban mintegy 6 liter 100 kilométerenkénti átlagot mutatnak.

Ez nemcsak magasabb üzemanyagköltséget jelent, hanem nagyobb szén-dioxid-kibocsátást is. 

A tanulmány szerint az eltérés egyik oka, hogy az autók túlnyomórészt elektromos üzemben is átlagosan 3 liter üzemanyagot fogyasztanak 100 kilométerenként - jóval többet, mint azt korábban feltételezték. A kutatás vezetője, Patrick Plötz (Fraunhofer ISI) az SWR-nek úgy nyilatkozott: ez az eredmény valóságos "sokk" volt a kutatók számára. Az újabb fejlesztésű plug-in hibrideknél a különbség kisebb lehet, mivel időközben szigorították a fogyasztásmérés szabályait. 

A kutatók ugyanakkor azt sürgetik, hogy az Európai Unió szabályozását tovább kellene igazítani a valós közúti adatokhoz. Szerintük túl nagy a rés az "elméleti" és a "tényleges" fogyasztás között, ezért szigorúbb számítási előírásokra van szükség a plug-in hibrideknél. Egy ilyen változtatás az autógyártókat is érintené, mivel az EU által előírt flotta-szintű szén-dioxid-kibocsátási célok teljesítését jelenleg a könnyű gépjárművek világszerte összehangolt teszteljárása (WLTP) szerinti értékek alapján ellenőrzik. Patrick Plötz szerint ma már adottak az adatok és a technikai feltételek ahhoz, hogy ne csak a típusjóváhagyási papírok, hanem a valós közúti teljesítmény alapján értékeljék az autókat.

Nem példátlan az eset

2015 szeptembere az európai autógyár, a Volkswagen történelmének legkellemetlenebb hónapja volt, ugyanis ekkor robbant ki a dízelbotrányként ismert csalássorozat. A botrány 11 millió autót érintett, és a Volkswagen 25 milliárd dolláros büntetést kapott, sőt a hullámok messze túlmutatnak a wolfsburgi gyáróriáson. Azóta ugyanis több cégről is kiderült, hogy manipulálja a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó adatokat, ami miatt szinte egyik pillanatról a másikra dőlt romba a dízelpiac.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!