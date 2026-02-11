Kiderült, mikor készül el a sokak által várt autópálya-szakasz

Komoly ipari beruházás érkezhet Szekszárdra a következő időszakban, derült ki Orbán Viktor miniszterelnök interjújából, amit a Teol.hu vármegyei lapnak adott. A kormányfő beszélt arról is, hogy paksi Duna-híd egy fantasztikus beruházás, egy nagyon komoly mérnöki és ipari teljesítmény, magyar mérnökök tervezték, és magyar cégek építették meg. Vagyis - tette hozzá – van képességünk erre, sőt Mohácsnál épül is egy újabb hatalmas híd és autópálya építésben is jók vagyunk.

Orbán Viktor miniszterelnök Szekszárdon beszélt az új autópálya megépítéséről is.

Fotó: Facebook/teol.hu

Ami az M9-es autópályát illeti, kiderült, hogy a tervezek szerint, a nyugat–keleti irányú sztráda Szekszárd, Bonyhád és Dombóvár határában épülhet, gyorsabb összeköttetést biztosítva Kaposvárral, Szegeddel.

De még mielőtt erre ráfordulnánk, először a mi terveink szerint meg kell csinálni a szekszárdi elkerülőt. Tehát a szekszárdi elkerülő megépítése élvez elsőbbséget.

– mondta Orbán Viktor. Tájékoztatása szerint, ezt a beruházást három részre osztották. Az elsőnek már be is fejeződött a tervezése, itt már hamarosan, napokon belül akár ki lehet írni egy feltételes közbeszerzést, és a második-harmadik szakasznak a tervezése is zajlik. Tehát a következő ciklusban, 2026 és 2030 között a szekszárd elkerülő el fog készülni. És így, a miniszterelnök szerint, az M9-est is könnyebben, vagy kevesebb kényelmetlenséggel tudják beilleszteni a helyiek életébe.

Hosszú évek óta visszatérő ígéret az M9-es autópálya megépítése, most azonban újabb, az eddigieknél konkrétabb jelzés érkezett a projekt egyik kulcsfontosságú szakaszáról. Hargitai János országgyűlési képviselő egy, a Facebookon közzétett térképen mutatta meg, hogy a tervek szerint hol valósulhat meg az M9-es Szekszárd és Dombóvár közötti szakasza, mely egy régóta hiányolt szakaszt pótolna az ország kelet–nyugati közlekedési tengelyében.

Magyarországon jelentősen nőtt az autópálya-hálózat hossza 2010 óta, nagyságrendileg az autóutakkal együtt számítva már eléri a 2000 kilométert. Régiós szinten is kimagasló is az infrastrukturális ellátottságunk, terület- és lakosságarányosan is megelőzzük Lengyelországot, Szlovákiát vagy épp Ausztriát. Korábbi bejelentésekből kiderült, hogy a tervek szerint 2034-ig 279 kilométer új gyorsforgalmi út épül, 299 kilométeren pedig bővíti a már meglévő hálózatot.