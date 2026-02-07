Hamarosan ezeket is vezethetik az autósok B-kategóriás jogosítvánnyal

Egyre életszerűtlenebbé válik a B-kategóriás jogosítvány jelenlegi, 3500 kg-os felső határa az elektromos járművek és a modern lakóautók terjedésével – ismerte fel az Európai Unió, amely éppen ezért változtatást tervez.

Nőni fog a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek megengedett legnagyobb össztömege / Fotó: Unsplash

Mi változik pontosan a B-kategóriás jogosítványt illetően?

Az új irányelv alapján változik, hogy

a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg-ról 4250 kg-ra emelkedik.

Ez a módosítás azonban nem általános érvényű: kizárólag az alternatív – elektromos, hidrogén – hajtású járművekre vonatkozik.

Eddig egy nagy méretű elektromos SUV vagy egy zöld rendszámos lakóautó vezetése – pusztán a hajtáslánc súlya miatt – C kategóriás jogosítványt követelt volna meg. Az új szabályozással ezek a járművek visszakerülnek a „személyautó” kategóriába, így nem kell miattuk külön vizsgát tenni.

Fontos megjegyezni, hogy a hagyományos – dízel vagy benzin – meghajtású furgonokra a könnyítés nem vonatkozik. A 4250 kg-os kategória vezetését a tagállamok egy rövid kiegészítő képzéshez köthetik, de ez még mindig jelentősen egyszerűbb eljárás, mint a kategóriaváltás.

Ekkor valósulhat meg

Bár az Európai Parlament már rábólintott a tervezetre, a megvalósítás idő, és a gyakorlati alkalmazása országonként eltérő lesz.

Az országoknak 2029-ig kell bevezetniük az új rendszert. Addig a jelenlegi határok érvényesek.

A könnyítések mellett szigorítás is érkezik, de ez csak a friss jogosítványosokat érinti. Egységesen, minden tagállamban bevezetnék a legalább két éves próbaidőt. Ezalatt a zéró tolerancia mindenhol kötelező lenne, és a szabályszegésekért járó büntetések is súlyosabbak lehetnek.