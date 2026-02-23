Nagy a baj! Rendkívül agresszív kórokozó támadja a népszerű gyümölcsöt

A 2025-ös, időjárási kihívásokkal terhelt év után Costa Rica banánágazata ismét növekedési pályára állt. Bár a termelés kezd helyreállni, az áruházláncok alacsonyan tartott árai erős nyomást gyakorolnak a szektorra, ami természetesen kedvező a fogyasztók számára, hiszen olcsóban juthatnak hozzá ehhez a kedvelt gyümölcshöz. Ugyanakkor új, biobiztonsági kihívásokkal szembesül az ágazat.

Veszélyes kórokozó támadja a banánültetvényeket

Fotó: Unsplash

A Nemzeti Banánvállalat (Corbana) egyik vezetője szerint, mivel a Costa Ricában megtermelt banán 100 százalékban gazdára talál a piacokon. A jövedelmezőség ugyanakkor továbbra is alacsony.

A Corbana vezetője hangsúlyozza: több mint 15 éve egyetlen piacról sem utasították vissza a termékeiket nyomonkövethetőségi, környezetvédelmi vagy szermaradékkal kapcsolatos okok miatt, amit az iparágban rendszeresen végzett auditok is alátámasztanak – írja az Agroinform.

Az ágazatban az elmúlt időszakban megerősítették a biológiai biztonsági intézkedéseket, miután Ecuadorban megjelent a Fusarium oxysporum trópusi válfaja, amely ennek a gyümölcsnek az egyik legveszélyesebb kórokozója, az ún. „Panama-betegség” legagresszívebb változatát idézi elő.

A világ banánexportjának döntő többsége a Cavendish fajtára épül. A korábbi fuzáriumrasszok még nem támadták, de a mostani variáns, a Tropical Race 4 (TR4) már igen.

Costa Ricában a nemzeti hatóságokkal együttműködésben kidolgozták a megelőző protokollokat a kórokozó megfékezésére, miközben kutatások és szántóföldi kísérletek zajlanak a toleráns vagy ellenálló fajták kifejlesztésére.

A TR4 betegség valójában egy gombafaj által okozott kór, amely a banánokat támadja.

Ráadásul igen alattomos: miután a növényt megfertőzte, egy évig semmilyen jelét nem mutatja a jelenlétének, amikor viszont a levelek fonnyadásával és sárgulásával felfedi magát, akkorra már mindenhol megtelepedtek a gombaspórák, az ültetvény pedig menthetetlenné vált.

Az Európai Unióba, és így a hazai üzletekbe kerülő tételek döntően a latin-amerikai banántermelő országokból származnak, az Eurostat adatai szerint elsősorban Ecuadorból, Kolumbiából és Costa Ricából.