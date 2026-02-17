Bankrendszeri földrengés jöhet? Nagy Márton kemény kijelentést tett

Nagy Márton szerint a bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak. A miniszter már korábban is felhívta rá a figyelmet, miszerint a magyarországi pénzintézetek szolgáltatásai drágák. A miniszter friss bejegyzésében hozzátette: „Öt nagy bank maradhat”. Ez a szám elegendő lenne a hitelezés, valamint a pénzügyi szolgáltatások lebonyolítására.

Nagy Márton szerint a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható. Fotó: Simon Dominika

A miniszter a lakosságszámhoz viszonyítva túlzottan soknak tartja a Magyarországon működő bankok számát

Emellett úgy látja, hogy a bankok jövedelmezősége nagyon magas, ezért a kormány tavaly év végén a megemelt bankadó mellett döntött, amelyből a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogják finanszírozni, valamint a nagyon népszerű fix 3%-os kkv-hiteleket.