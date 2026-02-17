Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

Ezt látnia kell!

Először szólalt meg a győri Aston Martin-gázolás gyanúsítottja – elképesztő, amit mondott

bank

Bankrendszeri földrengés jöhet? Nagy Márton kemény kijelentést tett

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi médiában megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankNagy Mártonpénzintézet

Nagy Márton szerint a bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak. A miniszter már korábban is felhívta rá a figyelmet, miszerint a magyarországi pénzintézetek szolgáltatásai drágák. A miniszter friss bejegyzésében hozzátette: „Öt nagy bank maradhat”. Ez a szám elegendő lenne a hitelezés, valamint a pénzügyi szolgáltatások lebonyolítására.

Nagy Márton szerint a bank rendszer konszolidációja tovább nem halogatható. Fotó: Simon Dominika
Nagy Márton szerint a bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható. Fotó: Simon Dominika

A miniszter a lakosságszámhoz viszonyítva túlzottan soknak tartja a Magyarországon működő bankok számát 

Emellett úgy látja, hogy a bankok jövedelmezősége nagyon magas, ezért a kormány tavaly év végén a megemelt bankadó mellett döntött, amelyből a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogják finanszírozni, valamint a nagyon népszerű fix 3%-os kkv-hiteleket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!