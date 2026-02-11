Kiderült, mekkora a hamis pénzek aránya a magyar bankjegyek között

Új podcast adással jelentkezett az MNB. A műsorban Pataki Tibor, az MNB készpénzlogisztikai igazgatóságának igazgatója elmondta: a jegybank a készpénz teljes életciklusáért felel, a bankjegyek tervezésétől és gyártásától kezdve a forgalombahozatalon, tároláson és logisztikán át egészen a hamisítványok szakértői vizsgálatáig. A bankjegyek kialakításánál a grafikai, műszaki és gépi feldolgozhatósági szempontok egyaránt meghatározóak, különös tekintettel az automaták és a kereskedelmi szereplők igényeire. A forint bankjegyek papírjának előállítása és nyomtatása is Magyarországon történik, speciális alapanyagok és nyomdai eljárások alkalmazásával.

Húszezer forintos bankjegyek (illusztráció)

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Bankjegy: jól védett a forint a hamisítástól

A hamisítási kockázatról szólva Pataki Tibor kiemelte: európai összehasonlításban is alacsony a forinttal kapcsolatos visszaélések száma, és a forint bankjegyei biztonsági megoldásai magasabb szintű védelmet jelentenek annál, mint amekkorát a forintot érintő hamisítási kockázat egyébként indokolna.

Egymillió forgalomban lévő bankjegyre az egy év során eső hamisítványok arányszáma egy alatti, ami kiemelkedően kedvező érték.

Elhangzott: a digitális fizetési megoldások térnyerése ellenére a készpénz szerepe nem szűnik meg. A forgalomban lévő bankjegyállomány továbbra is növekszik, elsősorban óvatossági, tartalékolási célból.

A nagy címletek – a tíz- és húszezer forintos bankjegyek – aránya meghatározó a mostani, forgalomban lévő készpénzállományban: a két címlet együttesen annak 72 százalékát teszi ki.

Ez a jegybank szakemberei szerint arra utal, hogy a készpénz jelentős része nem napi tranzakciókban, hanem megtakarítási célból jelenik meg a háztartásokban.

Történelmi csúcs: 50 milliárd euró Magyarország devizatartaléka

Kuti Zsolt devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgató ismertetése szerint

Magyarország devizatartaléka meghaladja az 50 milliárd eurót, amely historikusan magas szintnek számít.

A devizatartalék elsődleges feladata a monetáris politika támogatása, a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása, valamint válsághelyzetekben az intervenciós képesség fenntartása. A tartalékok kezelésénél a biztonság és a likviditás élvez elsőbbséget, a hozamoptimalizálás ezeknek alárendelten történik.