Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Nagy Márton

Itt a Raiffeisen Bank válasza Nagy Mártonnak

41 perce
A kevesebb bank lejjebb viszi a pénzügyi termékek árát, ezért hosszabb távon akár öt nagy bank is elegendő lehet Magyarországon – közölte Nagy Márton, kedden. A Raiffeisen Bank gyorsan reagált a tárcavezető szavaira, közölve: nemzetközi hátterű pénzintézetként és meghatározó piaci szereplőként hosszú távra terveznek hazánkban, és továbbra is teljes körű szolgáltatást kívánnak nyújtani lakossági és vállalati ügyfeleiknek egyaránt.
Nagy Márton keddi Facebook-bejegyzésében ismét felvetette: hosszabb távon akár öt nagy bank is elegendő lehet Magyarországon. A nemzetgazdasági miniszter szerint a bankrendszer további konszolidációja indokolt, hiszen a szektor még mindig túl széttagolt és költséges – még akkor is, ha jövedelmezősége európai összevetésben kiemelkedő.

Budapest, 2025. október 30.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond az Év Felelős Foglalkoztatója 2025 díjátadó ünnepségen Budapesten, a Királyi Lovarda rendezvénytermében 2025. október 30-án.MTI/Purger Tamás, bank, bankszektor, raiffeisen
A nemzetgazdasági miniszter szerint elegendő lenne öt nagy bank a magyar piacon. / Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A bankszektorral kapcsolatban van még teendő

Az elmúlt 15 év gazdaságpolitikája sikeres volt, gazdasági fejlettségben az EU-átlagának 75 százalékát érte el Magyarország, ami 10 százalékpontos javulás 2010 óta – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által szervezett konferencián az Index tudósítása szerint. Az eszmecsere alkalmával a tárcavezető azt is megismételte, melyik az a négy bank, amely maradhat az országban.

A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett egyúttal, hogy az elmúlt 15 évben a nemzetgazdaság legtöbb ágazatában nőtt a hazai irányítású vállalatok aránya a hozzáadott értéken belül, de több területen nem sikerült erősíteni a magyar tulajdon jelenlétét. Különösen kedvezőtlennek nevezte, hogy a kiskereskedelemben ez az arány 41 százalékról 40 százalékra csökkent. Példaként említette még a távközlést, az IT-szektort és az építőanyag-ipart is, ahol továbbra is a külföldi szereplők vannak többségben.

A bankszektorral kapcsolatban azt mondta: itt is van még teendő. Megismételte korábbi álláspontját, miszerint öt nagy banknak kellene működnie a piacon. Az elképzelés szerint 

  • az OTP Bank, 
  • az MBH Bank, 
  • a K&H Bank és 
  • az UniCredit Bank 

mellett egy ötödik nagy szereplőnek is helyet kellene kapnia – ez a pozíció azonban jelenleg még betöltetlen.

A Raiffeisen bejelentkezett a betöltetlen ötödik helyre

A Raiffeisen Bank a lapnak küldött válaszában hangsúlyozta, hogy a hazai pénzügyi szektor aktív és meghatározó szereplője, amely hosszú távra elkötelezett a magyar ügyfelek és gazdaság iránt. A pénzintézet reakciójában közölte azt is, hogy tulajdonosuk, a Raiffeisen Bank International Közép- és Kelet-Európa egyik vezető bankcsoportja, amelyen belül a magyar leánybank a csoport egyik meghatározó része. A bankcsoport működését stabil nemzetközi háttér és átlátható vállalatirányítási struktúra biztosítja.

Ismeretes, Magyarországon a bankok költségszintje uniós összevetésben magas, de a hatékonyságot mérő mutatók nem térnek el érdemben az EU-átlagtól. A szakértők szerint a konszolidáció akkor lehet előnyös, ha valódi piaci szinergiák mentén zajlik, és közben megmarad az erős verseny – ellenkező esetben a hatékonyságjavulás nem feltétlenül jelenik meg az ügyfelek számára alacsonyabb díjak formájában.

A megemlet bankadóból finanszírozzák a fix 3 százalékos kkv-hiteleket

Korábban megírtuk: Nagy Márton szerint a bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak. A miniszter korábban arra is felhívta a figyelmet, a Magyarországon működő pénzintézetek szolgáltatásai drágák. 

Emellett úgy látja, hogy a bankok jövedelmezősége nagyon magas, ezért a kormány tavaly év végén a megemelt bankadó mellett döntött, amelyből a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogják finanszírozni, valamint a nagyon népszerű fix 3 százalékos kkv-hiteleket.

 

