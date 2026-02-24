Itt a Raiffeisen Bank válasza Nagy Mártonnak

Nagy Márton keddi Facebook-bejegyzésében ismét felvetette: hosszabb távon akár öt nagy bank is elegendő lehet Magyarországon. A nemzetgazdasági miniszter szerint a bankrendszer további konszolidációja indokolt, hiszen a szektor még mindig túl széttagolt és költséges – még akkor is, ha jövedelmezősége európai összevetésben kiemelkedő.

A nemzetgazdasági miniszter szerint elegendő lenne öt nagy bank a magyar piacon. / Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A bankszektorral kapcsolatban van még teendő

Az elmúlt 15 év gazdaságpolitikája sikeres volt, gazdasági fejlettségben az EU-átlagának 75 százalékát érte el Magyarország, ami 10 százalékpontos javulás 2010 óta – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által szervezett konferencián az Index tudósítása szerint. Az eszmecsere alkalmával a tárcavezető azt is megismételte, melyik az a négy bank, amely maradhat az országban.

A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett egyúttal, hogy az elmúlt 15 évben a nemzetgazdaság legtöbb ágazatában nőtt a hazai irányítású vállalatok aránya a hozzáadott értéken belül, de több területen nem sikerült erősíteni a magyar tulajdon jelenlétét. Különösen kedvezőtlennek nevezte, hogy a kiskereskedelemben ez az arány 41 százalékról 40 százalékra csökkent. Példaként említette még a távközlést, az IT-szektort és az építőanyag-ipart is, ahol továbbra is a külföldi szereplők vannak többségben.

A bankszektorral kapcsolatban azt mondta: itt is van még teendő. Megismételte korábbi álláspontját, miszerint öt nagy banknak kellene működnie a piacon. Az elképzelés szerint

az OTP Bank,

az MBH Bank,

a K&H Bank és

az UniCredit Bank

mellett egy ötödik nagy szereplőnek is helyet kellene kapnia – ez a pozíció azonban jelenleg még betöltetlen.

A Raiffeisen bejelentkezett a betöltetlen ötödik helyre

A Raiffeisen Bank a lapnak küldött válaszában hangsúlyozta, hogy a hazai pénzügyi szektor aktív és meghatározó szereplője, amely hosszú távra elkötelezett a magyar ügyfelek és gazdaság iránt. A pénzintézet reakciójában közölte azt is, hogy tulajdonosuk, a Raiffeisen Bank International Közép- és Kelet-Európa egyik vezető bankcsoportja, amelyen belül a magyar leánybank a csoport egyik meghatározó része. A bankcsoport működését stabil nemzetközi háttér és átlátható vállalatirányítási struktúra biztosítja.