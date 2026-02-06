Itt van minden információ a februári bankszünnapokról

Egymásba érnek a bankszünnapok a következő hetekben: az Infostart gyűjtése alapján februárban nem csak a CIB Banknál, hanem az Erste Banknál is lesznek szolgáltáskiesések. Leállások lesznek a Raiffeisen Banknál is. Márciusban az OTP Banknál kell számítani ezekre.

Több banknál lesznek bankszünnapok a következő hetekben, érdemes azokra felkészülni (illusztráció)

Fotó: MTI/Faludi Imre

Négy pénzintézetnél biztosan lesznek bankszünnapok februárban

Az Erste januárban tette közzé, hogy februárban mely időpontokban várhatók leállások elektronikus rendszereiken végzett fejlesztések miatt. Eszerint rendszereiken 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00, valamint 2026. 02. 26. 22:00 és 2026. 02. 27. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek amely a szolgáltatások működését befolyásolja:

Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:

Internetes vásárlás (kivéve 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)

Azonnali átutalások fogadása

Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

MobilePay

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaik:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Internetes vásárlás (csak 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Leállások lesznek feburárban a CIB Banknál is, hasonló okokból. Erről az Origo oldalán a napokban számoltunk be, cikkünket az időpontokkal együtt itt találja.

Február első napjai után a hónap hátralévő részében is lesznek karbantartás miatti rendszerleállások a Raiffeisen Banknál. A bank tájékoztatása szerint a következőkre kell készülni az ügyfeleknek:

2026.02.14-én 18:00- 21:59 között a bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fog ebben az időszakban is működni. Ugyanakkor az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ebben az időszakban nem lesznek elérhetők:

myRaiffeisen mobilapplikációban nem lesz elérhető:

Értékpapír számla egyenleg megtekintése

Tőzsdei kereskedés

Befektetési jegy forgalmazás

Értékpapír számla nyitással egybekötött Ismétlődő befektetés termék vétel

Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatáson belül nem lesz elérhető:

Értékpapír portfólió megtekintés

Kötvény, állampapír vétel, eladás

Tranzakciós napló

Raiffeisen Online Brokeren nem lesz elérhető:

Tőzsdei kereskedés vétel, eladás

Befektetési jegy forgalmazás

Kötvények, állampapírok / Friss kibocsátások

Megbízás napló

Hasonló tartalmú üzemszünetet hirdetett meg a bank február 15-ére is. Eszerint 2026.02.25-én 22:00 és 2026.02.26 01:59 között a bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fognak ebben az időszakban is működni, de a myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás nem lesz elérhető.