Itt van minden információ a februári bankszünnapokról

Egymásba érnek a bankszünnapok a következő hetekben: az Infostart gyűjtése alapján februárban nem csak a CIB Banknál, hanem az Erste Banknál is lesznek szolgáltáskiesések. Leállások lesznek a Raiffeisen Banknál is. Márciusban az OTP Banknál kell számítani ezekre.
Négy pénzintézetnél biztosan lesznek bankszünnapok februárban
Az Erste januárban tette közzé, hogy februárban mely időpontokban várhatók leállások elektronikus rendszereiken végzett fejlesztések miatt. Eszerint rendszereiken 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00, valamint 2026. 02. 26. 22:00 és 2026. 02. 27. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek amely a szolgáltatások működését befolyásolja:
Továbbra is elérhető szolgáltatásaik:
- Internetes vásárlás (kivéve 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)
- Azonnali átutalások fogadása
- Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- MobilePay
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
Nem elérhető szolgáltatásaik:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Internetes vásárlás (csak 2026. 02. 20. 22:00 és 2026. 02. 21. 10:00 között)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Leállások lesznek feburárban a CIB Banknál is, hasonló okokból. Erről az Origo oldalán a napokban számoltunk be, cikkünket az időpontokkal együtt itt találja.
Február első napjai után a hónap hátralévő részében is lesznek karbantartás miatti rendszerleállások a Raiffeisen Banknál. A bank tájékoztatása szerint a következőkre kell készülni az ügyfeleknek:
2026.02.14-én 18:00- 21:59 között a bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fog ebben az időszakban is működni. Ugyanakkor az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ebben az időszakban nem lesznek elérhetők:
myRaiffeisen mobilapplikációban nem lesz elérhető:
- Értékpapír számla egyenleg megtekintése
- Tőzsdei kereskedés
- Befektetési jegy forgalmazás
- Értékpapír számla nyitással egybekötött Ismétlődő befektetés termék vétel
Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatáson belül nem lesz elérhető:
- Értékpapír portfólió megtekintés
- Kötvény, állampapír vétel, eladás
- Tranzakciós napló
Raiffeisen Online Brokeren nem lesz elérhető:
- Tőzsdei kereskedés vétel, eladás
- Befektetési jegy forgalmazás
- Kötvények, állampapírok / Friss kibocsátások
- Megbízás napló
Hasonló tartalmú üzemszünetet hirdetett meg a bank február 15-ére is. Eszerint 2026.02.25-én 22:00 és 2026.02.26 01:59 között a bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fognak ebben az időszakban is működni, de a myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás nem lesz elérhető.
Több alkalommal lesz bankszünnap a K&H Banknál is februárban, az előírásokkal összhangban ezekről pontos információkat tett közzé a pénzintézet. Az első leállás ezek alapján a következő:
2026. február 8-án 22:00-tól 2026. február 9-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a
- K&H e-bank,
- K&H mobilbank,
- K&H e-portfólió,
- K&H e-posta,
- K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
Az OTP Bank ügyfelei is készülhetnek
Az OTP Bank ügyfeleinek arra kell készülni, hogy 2026. március 7-én 22 órától 2026. március 8-án hajnali 2 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- OTP SingleMarket,
- OTPdirekt,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer,
- az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása,
- az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, ami miatt a fizetési terminálokon és online felületeken nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.