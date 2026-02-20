Barátság olajvezeték: fordítva ül a lovon a Bizottság – kiszolgáltatná Magyarországot a Tisza Párt

Szinte elnézést kérő módon közölte az Európai Bizottság szóvivője, hogy az Európai Bizottság jövő hét szerdára rendkívüli olajkoordinációs ülést hívott össze. Siettek is leszögezni azt, hogy még véletlenül sem gyakorolnak nyomást Ukrajnára, pusztán egy menetrendet kértek a Barátság kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatban.
Az ukránok többször is támadták a Barátság olajvezetéket
Az ukránok tavaly többször is megtámadták a Magyarország és Szlovákia számára az energiabiztonság szempontjából fontos Barátság kőolajvezetéket. Tavaly augusztus 22-én Ukrajna pilóta nélküli rendszereinek erői csapást mértek a Barátság kőolajvezeték unecsai átemelőállomására Oroszország Brjanszki területén. Előtte, augusztus 13-án az ukrán katonai hírszerzés drónjai támadták meg ugyanezt a kőolajvezeték-állomást. Majd szeptemberben és decemberben is volt egy-egy támadás, amikor a kőolajvezeték elleni támadást Kazinszkije Viszelki település közelében hajtották végre, a Taganrog-Lipeck vezeték szakaszán. A katonai hírszerzésnél nyilatkozó forrás szerint a kőolajvezeték megrongálásához távirányítású robbanószerkezetet használtak, kiegészítő éghető keverékekkel a nagyobb égés elérése érdekében. A legutóbbi januári dróntámadásról azt lehet tudni ukrán beszámolókból, hogy orosz drónok miatt sérülhettek meg meg a vezetéket kiszolgáló egységek.
A rendelkezésre álló információk alapján a sérült elemet február elejére sikerült kijavítani, a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezeték műszaki állapota lehetővé tenné, ám az mégsem indult újra. Miután az ukrán fél a helyreállításra folyamatosan későbbi dátumokat közölt, majd még azt sem.
Szlovákia és Magyarország ellenlépéseket jelentettek be
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban bejelentette, hogy Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. A külgazdasági és külügyminiszter azt is közölte, hogy Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz. A szlovák és magyar felek részéről azt is felmerült, hogy amennyiben Ukrajna nem változtatja meg magatartását, úgy az áramexportot is leállítják. Fontos tudni, hogy ezen a két országon keresztül érkezik az ukrán fogyasztást kiszolgáló áram mintegy hatvan százaléka.
Zsarolás és választásokba való beavatkozás
Közben sajtóinformációk szerint, a szerdai kormányülésen olyan titkosszolgálati jelentés került a miniszterek elé, amely szerint, Ukrajna előre megfontoltan döntött úgy, hogy leállítja a Barátság kőolajvezetéket, s erről feltételezhetően a Tisza Párt vezetőit is értesítette. Az anyag szerint, a Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról. Vagyis a Rorbert Fico szlovák miniszterelnök által említett zsaroláson kívül, amihez szerinte Volodimir Zelenszkij azért folyamodott, mert meg akarja változtatni Magyarország háborúellenes magatartását, fennáll annak a gyanúja is, hogy ennek érdekében az áprilisi választásokba való beavatkozás is célja volt.
Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban tegnap azt közölte, hogy Ukrajna politikailag zsarol minket és a szlovákokat. Semmi technikai, műszaki vagy fizikai oka nincsen annak, hogy nem indították újra az olajszállítást a Barátság vezetéken. Annak kizárólag politikai oka van – mutatott rá. Mint írta, azt akarják az ukránok, hogy 1000 forintos benzinárral fussunk rá a választásra, s ezzel segítsenek a Tisza Pártnak. De szerinte ez nem fog sikerülni, mint fogalmazott „mi sem ma jöttünk le a falvédőről!”
Hasonlóan nyilatkozott Orbán Viktor miniszterelnök is. „Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához” – fogalmazott washingtoni sajtótájékoztatóján Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzetről. A kormányfő azt állította, tudomásuk van arról, hogy Ukrajna kifinomult informatikai szolgáltatásokat biztosít a Tisza Párt számára ellenszolgáltatás nélkül, és ezzel támogatja annak működését. Emellett – mint mondta – az olajszállítás kérdésén keresztül is nyomást próbálnak gyakorolni: ha nem érkezik olaj Ukrajnából, és a kormány nem tudja biztosítani az ország energiaellátását olcsó forrásból, akkor a benzin ára akár ezer forintra emelkedhet, a rezsiköltségek pedig megugorhatnak.
Határozott lépéseket követelünk az Európai Bizottságtól
Az Európai Bizottság halogató magatartása is szóba került, Szijjártó Péter leszögezte: Magyarország elvárja az európai uniós szabályok betartását az Európai Bizottságtól, és azt, hogy a brüsszeli testület ne Ukrajna érdekeit képviselje, hanem a két tagországét.
A tárcavezető a Brüsszel olajkoordinációs ülésének összehívásával kapcsolatban azt mondta, az „remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU-szabályoknak megfelelően".
Hozzátette, hogy elvárjuk az Európai Bizottságtól:
- Európai Bizottságként és ne Ukrajna Bizottságként viselkedjenek! Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU-Ukrajna társulási megállapodást, mely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU-tagország energiabiztonságát sem!
- Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától!
A Tisza Párt kiszolgáltatott helyzetbe hozná Magyarországot
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője újabb hazugságával is az ukrán-horvát narratívát visszhangozza, ami jól mutatja, hogy pártja meghajolt a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely előtt – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon. A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy „megjött az újabb napi kamu", és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Kapitány István az ukrán-horvát narratívát visszhangozza.
Kifejtette, hogy állításaival szemben az igazság, hogy Magyarország kőolajellátása nem egy, hanem két vezetékre alapul: a Barátságra, amelyen „a Tisza Párt ukrán barátai nem indították újra a szállítást", illetve az Adriára. Második pontként aláhúzta: „Éppen a Tisza Párt akarja kiszolgáltatni Magyarországot azzal, hogy az olcsó orosz olaj feladásával egyetlen vezetékre akarja alapozni hazánk olajellátását. Ez monopolhelyzetbe hozná velünk szemben a horvátokat, ami az árak drámai emelkedésével járna, a rezsicsökkentést el lehetne felejteni (ennek szükségességéről beszélnek folyamatosan a Tisza Párt szakértői)."
Majd hangsúlyozta, hogy az Adria pusztán kiegészítő vezeték, annak is épült, ez a funkciója, így arra nem alkalmas, hogy kizárólag ezen keresztül lássák el hazánkat, de remekül ki tudja egészíteni a Barátság vezetéket, és ennek kell történnie most. Szijjártó Péter ezután azt írta:
Nézzük el Kapitány alelnök úrnak, hogy nincsen tisztában az európai politika működésével. A helyzet az, hogy a magyar és a horvát miniszterelnök minden Európai Tanács-ülésen találkozik egymással, évente több alkalommal, s ott mindent meg is tudnak beszélni egymással.
„Azt viszont nem nézhetjük el a Tisza Pártnak, hogy Münchenben meghajolt a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely előtt, amely a választásba történő beavatkozás érdekében egy olajellátási válságot is megpróbált létrehozni Magyarországon" – összegzett Szijjártó Péter.
Felszabadított vésztartalék, tengeri szállítmányok
Ukrajna politikai okokból akadályozza a szállítások újraindítását a Barátság vezetéken. A kormány a hazai és régiós fogyasztók zavartalan üzemanyag-ellátása érdekében 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a biztonsági készletből – közölte csütörtök este az Energiaügyi Minisztérium. Az értékesítésre felajánlott mennyiség a teljes tartalék mintegy 40 százalékát teszi ki, visszapótlásáról legkésőbb augusztus végéig gondoskodni kell.
A szaktárca szerint a Barátság kőolajvezeték újraindításának műszaki feltételei február eleje óta adottak, a szállítások azonban bizonytalan ideig szünetelnek. Ukrajna zsarolással próbálja a háborúpárti országok közé kényszeríteni Magyarországot. A politikai döntés a hazai és régiós fogyasztók ellátásának biztonságát fenyegeti. Arányos ellenlépésként leállt az Ukrajnába irányuló magyar dízelexport, de a kormány további válaszintézkedések lehetőségét is mérlegeli.
A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján a biztonsági készletből 250 ezer tonna nyersolajat szabadítanak fel. A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult MOL rendelkezésére. A vállalatnak az értékesített készletet legkésőbb 2026. augusztus 24-ig kell visszapótolnia. A felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására.
Más lépéseket is tettek az energiabiztonság érdekében. A MOL már meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát. Ez a szállítmány nagyjából március első napjaira érkezhet be a horvátországi kikötőbe, Omišaljba, onnan pedig öt-tíz napba kerül, amíg a MOL két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut.
Vonakodó horvátok
A Barátság kőolajvezeték leállítása miatt eljöhet az Adria vezeték főpróbája, ezen keresztül jöhet az orosz kőolaj Magyarországra és északi szomszédunkhoz is. Ugyanakkor a horvát kormány vonakodik eleget tenni uniós kötelezettségeinek. Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül – közölte a kialakult helyzetre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Mint mondta, „most végre az Adria vezetéket arra lehet használni, amire építették, vagyis hogy ez egy kiegészítő vezetéke legyen a keletről érkező fővezetéknek.” A tárcavezető megjegyezte, hogy az Adria vezeték mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát, arra viszont alkalmas, amire építették, hogy ilyen helyzetekben, amikor elnehezül vagy ellehetetlenül a szállítás keleti irányból, akkor azt egy időre kiváltsa. „Úgyhogy arra kérjük a horvátokat, hogy egyrészt ne keverjenek össze különböző dimenziókat a kommunikációban, másrészt pedig, hogy a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályoknak megfelelően viselkedjenek” – összegzett.
Ukrajna nem lehet EU-tagország
Mindezek után nem meglepő hogy Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. Az indítványban elutasítják az EU-tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvéseket is. Az Országgyűlés honlapján szereplő javaslatban azt írják, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti.
Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.
A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll és felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.
Keresik a megoldást az oroszok
Vállalati szinten folynak a tárgyalások a megoldásról a magyarországi olajszállítások ügyében – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságírókkal. A Kreml részéről történő megszólalás azzal függ össze, hogy a Barátság kőolajvezetéken nem érkeznek szállítmányok Magyarország és Szlovákia irányába. Emiatt a MOL kezdeményezte a magyarországi stratégiai készlet egy részének feloldását. Erről részletesebben az Origo korábbi cikkében olvashat.