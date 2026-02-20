Barátság olajvezeték: fordítva ül a lovon a Bizottság – kiszolgáltatná Magyarországot a Tisza Párt

Szinte elnézést kérő módon közölte az Európai Bizottság szóvivője, hogy az Európai Bizottság jövő hét szerdára rendkívüli olajkoordinációs ülést hívott össze. Siettek is leszögezni azt, hogy még véletlenül sem gyakorolnak nyomást Ukrajnára, pusztán egy menetrendet kértek a Barátság kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatban.

Óriási botrány keveredett a Barátság olajvezeték leállítása miatt - ebből jól nem jöhet ki Zelenszkij

Fotó: MTI/Máthé Zoltán





Az ukránok többször is támadták a Barátság olajvezetéket

Az ukránok tavaly többször is megtámadták a Magyarország és Szlovákia számára az energiabiztonság szempontjából fontos Barátság kőolajvezetéket. Tavaly augusztus 22-én Ukrajna pilóta nélküli rendszereinek erői csapást mértek a Barátság kőolajvezeték unecsai átemelőállomására Oroszország Brjanszki területén. Előtte, augusztus 13-án az ukrán katonai hírszerzés drónjai támadták meg ugyanezt a kőolajvezeték-állomást. Majd szeptemberben és decemberben is volt egy-egy támadás, amikor a kőolajvezeték elleni támadást Kazinszkije Viszelki település közelében hajtották végre, a Taganrog-Lipeck vezeték szakaszán. A katonai hírszerzésnél nyilatkozó forrás szerint a kőolajvezeték megrongálásához távirányítású robbanószerkezetet használtak, kiegészítő éghető keverékekkel a nagyobb égés elérése érdekében. A legutóbbi januári dróntámadásról azt lehet tudni ukrán beszámolókból, hogy orosz drónok miatt sérülhettek meg meg a vezetéket kiszolgáló egységek.

A rendelkezésre álló információk alapján a sérült elemet február elejére sikerült kijavítani, a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezeték műszaki állapota lehetővé tenné, ám az mégsem indult újra. Miután az ukrán fél a helyreállításra folyamatosan későbbi dátumokat közölt, majd még azt sem.

Szlovákia és Magyarország ellenlépéseket jelentettek be

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban bejelentette, hogy Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. A külgazdasági és külügyminiszter azt is közölte, hogy Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz. A szlovák és magyar felek részéről azt is felmerült, hogy amennyiben Ukrajna nem változtatja meg magatartását, úgy az áramexportot is leállítják. Fontos tudni, hogy ezen a két országon keresztül érkezik az ukrán fogyasztást kiszolgáló áram mintegy hatvan százaléka.