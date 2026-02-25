Váratlan lépést tettek a britek a Barátság kőolajvezeték ügyében – Magyarország és Szlovákia győzött

Az Egyesült Királyság, amely kedden szankciókat vezetett be az orosz olajvezeték-monopóliummal, a Transznyefttyel szemben, 2027. október 14-ig mentesítette a Barátság kőolajvezetéket a szankciók alól – számolt be az illetékes brit hivatal tájékoztatása alapján az Interfax.

Az Egyesült Királyság kedden mintegy 300 új szankciót jelentett be az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján – írta a Politico.

Engedményt kapott a Barátság kőolajvezeték

A Külügy-, Nemzetközösségi és Fejlesztési Minisztérium (FCDO) szerint a Transznyefty vállalat az orosz olajexport több mint 80 százalékának szállításáért felelős, ezért a rá kivetett szankciók tovább nehezítik a Kreml erőfeszítéseit, hogy vevőket találjon a szankcionált olajára. Ugyanakkor a brit kormány pénzügyi szankciók végrehajtásáért felelős hivatala a kedden közzétett új bejelentésében a Barátság kőolajvezetéket az Oroszországra vonatkozó szankciók hatálya alól kivett, mentesített projektek között sorolja fel – teszi hozzá a Világgazdaság.

A vezeték mentessége a szankciók alól 2027. október 14-ig áll fenn.

Az Európai Unió április 15-én mutatja be azt a javaslatát, amely megtiltaná az orosz olaj még fennmaradó importját, mindössze három nappal a magyarországi választás után – írta a Bloomberg. A tervezet a RePowerEU program része, amelynek célja az EU-ba még beáramló, utolsó orosz olajmennyiségek fokozatos kivezetése.