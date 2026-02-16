Botrány a Barátság kőolajvezeték körül – Fico keményen üzent a magyarok zsarolásáról

Ukrajna továbbra sem indította újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül, ezért Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult, hogy engedélyezze az orosz olaj szállítását az Adriai-tengeri vezetéken keresztül – írja a Világgazdaság.
A Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül Oroszország olajat szállít Magyarország és Szlovákia felé, január 27-e óta nem működik. Az ukrán fél szerint azt állítja, az ukrajnai szakaszon egy orosz támadás következtében megsérült a vezeték, ezért állt le a tranzit. Ukrajna álláspontja az, hogy az orosz támadás okozta a meghibásodást, azonban a magyar és szlovák fél szerint valójában nem műszaki, hanem politikai okok miatt nem indult újra a tranzit Magyarország felé – írja a cikk.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis politikai alapon döntött úgy, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken.
Holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását – emelték ki.
Kijev lépése több mint barátságtalan
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Zelenszkij elnök egyszerűen azt gondolja, hogy a hivatalban lévő kormányt nehéz helyzetbe tudja hozni a közelgő parlamenti választáson azzal, hogy megnehezíti az ország energiaellátásának biztonságát egy ilyen döntéssel. Ha ez igaz, akkor ez kifejezetten barátságtalan lépés Kijev részéről. Bár a magyar és az ukrán vezetés viszonya köztudottan nem nevezhető jónak, az olajszállítás blokkolása más országokat is érzékenyen érint – magyarázza a Világgazdaság.
A portál cikke szerint a szándékos szabotázs verzióját támasztja alá Anrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en tett bejegyzése is. A poszthoz mellékelt fényképen tűzoltók küzdenek hatalmas lángokkal, ám semmi nem bizonyítja azt, hogy ez valóban a kőolajvezeték lenne. A külügyminiszter viszont kifejezetten ellenséges hangot üt meg Budapesttel szemben, mert így fogalmazott: „Úgy tudjuk, hogy a magyar fél ismét panaszkodni készül a Barátság vezetéken keresztül történő orosz olajtranzittal kapcsolatos problémák miatt. Csak azt tanácsolhatjuk nekik, hogy ezekkel a fotókkal keressék meg moszkvai „barátaikat”.
Szlovákia és nehéz helyzetbe került a Barátság kőolajvezeték miatt
A Barátság leállása azonban nemcsak Magyarországot hozza nehéz helyzetbe, hanem Szlovákiát is. A szlovák gazdasági minisztérium közölte, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet, és kapcsolatban áll a Slovnafttal. „Az ukrán partnerektől származó jelenlegi információk szerint az ellátás a jövő hét elején állhat helyre.” Ezt közölték a múlt héten, ami arra utalhat, hogy Kijev valóban szándékosan nem indítja újra a szállításokat. A minisztérium azt is hangsúlyozta, hogy a hétköznapi emberek nem fogják megérezni a kiesést, a lakosságot biztosították arról, hogy az ország elegendő vészhelyzeti olaj- és olajtermékkészlettel rendelkezik.
A bomba Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnapi pozsonyi látogatása során robbant, amikor is Robert Fico szlovák kormányfő közölte, hogy „nem vagyunk irigylésre méltó helyzetben”, és bírálta az Európai Unió politikáját és energiapolitikáját. A szlovák miniszterelnök elmondta, hogy különböző alternatívákat keresnek, és Rubio budapesti, Orbán Viktorral tervezett mai találkozója után elmozdulás következhet be. Fico megtorló intézkedésekről beszélt a Barátság kőolajvezeték kapcsán és kijelentette:
- nem tudja, ki rongálta meg a vezetéket,
- és mivel a háborús konfliktusban mindkét fél hazudik, már senkinek sem hisz.
A szlovák kormányfő szerint a meghibásodást már ki kellett volna javítani.
Arról is beszélt, hogy Magyarországot politikailag zsarolják Ukrajnával kapcsolatos kritikus álláspontja miatt, és ez Szlovákiát is érinti, mivel a Slovnaftot birtokló Mol magyar érdekeltségű társaság.
Fico szerint Szlovákia évente körülbelül 500 millió eurót kap az orosz olaj tranzitjából.
Ukrajna eközben évente körülbelül 800-900 millió eurót keresett a tranzitdíjon. Ukrajnának valószínűleg nincs szüksége erre, mert annyi pénzt kap, amennyit el sem tudunk képzelni.
Szlovákia ugyanakkor felelősségteljesen viselkedik. Megtorló intézkedéseket hozhatnánk Ukrajnával szemben – mondta a szlovák miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy ezt még nem tették meg. Hozzátette, hogy ehelyett árammal és gázzal segítik Ukrajnát, hasonlóan egyébként Magyarországhoz.
Fico elmondta azt is, hogy Szlovákia az év második felétől átveszi a visegrádi csoport elnökségét, és Pozsony szándékai szerint Fico egy közös, a négy tagállamot és az Egyesült Államokat tömörítő energetikai platformot hoznának létre. Fico továbbá azt állította, hogy vannak országok, amelyek nem mondanak igazat Ukrajna jövőbeli uniós tagságáról. Magyarország viszont teljesen korrekt, amikor azt mondja, hogy nem fogja támogatni Ukrajna EU-tagságát – jelentette ki, hozzátéve, hogy teljes mértékben támogatja Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikáját.