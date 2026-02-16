Botrány a Barátság kőolajvezeték körül – Fico keményen üzent a magyarok zsarolásáról

Ukrajna továbbra sem indította újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül, ezért Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult, hogy engedélyezze az orosz olaj szállítását az Adriai-tengeri vezetéken keresztül – írja a Világgazdaság.

Robert Fico kijelentette, azért nem jön az olaj Ukrajnából a Barátság kőolajvezetéken, mert ezzel zsarolják Magyarországot/Fotó: Anadolu via AFP

A Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül Oroszország olajat szállít Magyarország és Szlovákia felé, január 27-e óta nem működik. Az ukrán fél szerint azt állítja, az ukrajnai szakaszon egy orosz támadás következtében megsérült a vezeték, ezért állt le a tranzit. Ukrajna álláspontja az, hogy az orosz támadás okozta a meghibásodást, azonban a magyar és szlovák fél szerint valójában nem műszaki, hanem politikai okok miatt nem indult újra a tranzit Magyarország felé – írja a cikk.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis politikai alapon döntött úgy, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken.

Holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását – emelték ki.

Kijev lépése több mint barátságtalan

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Zelenszkij elnök egyszerűen azt gondolja, hogy a hivatalban lévő kormányt nehéz helyzetbe tudja hozni a közelgő parlamenti választáson azzal, hogy megnehezíti az ország energiaellátásának biztonságát egy ilyen döntéssel. Ha ez igaz, akkor ez kifejezetten barátságtalan lépés Kijev részéről. Bár a magyar és az ukrán vezetés viszonya köztudottan nem nevezhető jónak, az olajszállítás blokkolása más országokat is érzékenyen érint – magyarázza a Világgazdaság.

A portál cikke szerint a szándékos szabotázs verzióját támasztja alá Anrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en tett bejegyzése is. A poszthoz mellékelt fényképen tűzoltók küzdenek hatalmas lángokkal, ám semmi nem bizonyítja azt, hogy ez valóban a kőolajvezeték lenne. A külügyminiszter viszont kifejezetten ellenséges hangot üt meg Budapesttel szemben, mert így fogalmazott: „Úgy tudjuk, hogy a magyar fél ismét panaszkodni készül a Barátság vezetéken keresztül történő orosz olajtranzittal kapcsolatos problémák miatt. Csak azt tanácsolhatjuk nekik, hogy ezekkel a fotókkal keressék meg moszkvai „barátaikat”.