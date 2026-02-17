Szijjártó Péter világossá tette: a horvátok vagy betartják az EU-s szabályokat, vagy…

Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A tárcavezető arról számolt be, hogy miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, az európai uniós szabályok világosan kimondják: ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt fordult a horvát kormányhoz

Fotó: AFP

„Ezért kértük a szlovákokkal közösen a horvát kormányt arra, hogy a rá vonatkozó, kötelező európai szabályoknak megfelelően eljárva tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását a horvát csővezetéken” – húzta alá.

Tegyük tehát világossá, itt nem valamifajta szívességet vagy nem valamifajta jófejséget vagy nem valamifajta humanitárius cselekedetet kértünk a horvátoktól, hanem azt, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályokat

– szögezte le Szijjártó Péter.

Mint mondta, „most végre az Adria vezetéket arra lehet használni, amire építették, vagyis hogy ez egy kiegészítő vezetéke legyen a keletről érkező fővezetéknek.” A tárcavezető megjegyezte, hogy az Adria vezeték mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát, arra viszont alkalmas, amire építették, hogy ilyen helyzetekben, amikor elnehezül vagy ellehetetlenül a szállítás keleti irányból, akkor azt egy időre kiváltsa.

„Úgyhogy arra kérjük a horvátokat, hogy egyrészt ne keverjenek össze különböző dimenziókat a kommunikációban, másrészt pedig, hogy a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályoknak megfelelően viselkedjenek” – összegzett.

Álla a bál a Barátság kőolajvezeték körül

Az Origo korábban megírta, hogy a horvát miniszterelnök szkeptikus választ adott a magyar kérésre, hogy szállítsanak orosz kőolajat az Adria vezetéken keresztül. Ukrajna szándékosan akadályozza a Barátság kőolajvezeték újraindítását, a MOL pedig az ország stratégiai készleteinek feloldását kérte a kormánytól. A MOL-csoport a magyar Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül.