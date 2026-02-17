Barátságtalan válasz érkezett a horvátoktól a Barátság kőolajvezeték botrányos ügyében

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök lecsillapította a várakozásokat, miszerint Magyarország egy, az országa által ellenőrzött vezetéket használhatna fel az ukránok által leállított, Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz olajszállítások pótlására – közölte a Bloomberg.

A Barátság kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt /

A Barátság kőolajvezetéken Magyarországra irányuló olajszállítás a múlt hónap vége óta leállt. Az ukránok állítják, hogy az orosz támadások miatt, Szlovákia és Magyarország pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szállítás minden további nélkül folytatódhatnak, ha arra lenne szándék az ukrán fél részéről. Robert Fico szlovák kormányfő egyesen úgy fogalmazott, hogy Ukrajna az olajszállítás leállításával zsarolja Magyarországot.

A MOL korábbi közlése szerint a Barátság kőolajvezetéken keresztül, január 27. óta nem szállítottak olajat. Plenkovic röviddel azután nyilatkozott, hogy a MOL hétfőn bejelentette, felkérte a magyar kormányt a stratégiai olajtartalékok felszabadítására, hogy finomítói működőképesek maradhassanak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki az olajcsap szándékos elzárásáról és arról beszélt vasárnap reggel a Kossuth rádióban, hogy a Barátság meg sem sérült. Műszakilag a cső üzemkész, de olaj az ukrán vezetés politikai döntése miatt nem érkezik rajta. Szijjártó Péter kijelentette, hogy adott helyzetben Magyarországnak és Szlovákiának növelnie kell az olajbehozatalt az alternatív útvonalon, az Adria vezetéken. Erre vonatkozó kérését Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel együtt, levélben jelezte a horvát kormánynak.

A horvát miniszterelnök azt mondta, hogy megfontolja Magyarország azon kérelmét, hogy orosz nyersolajat importálhasson horvát kikötőkön és csővezetékeken keresztül. Hozzátette, hogy Horvátország megvizsgálja, hogyan tudja betölteni szomszédsági szerepét, miközben tiszteletben tartja az Európai Unió és az Egyesült Államok orosz nyersolajat érintő tilalmait.

Nem volt túl kedvező álláspontja, hiszen abból az érezhető ki, hogy nem kívánják teljesíteni a szlovák és a magyar fél kérését. Mint mondta:

Van egy mentesség, amely lehetővé teszi Magyarország számára az orosz nyersolaj vásárlását, de létezik egy amerikai szankciórendszer is, amely teljesen az ellenkezőjét állítja.

Plenkovic szerint a magyar mentesség az orosz nyersolaj beszerzésére teljesen szükségtelen. Ez az állítása pedig még inkább egyértelművé tette, hogy segítség nemigen várható a horvát féltől.