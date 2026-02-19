A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Az Index értesülése alapján a kormányülésen a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi tudatos, politikai leállítása miatt meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolóját is. A lap úgy tudja, ezek a jelentések egyetértettek abban, hogy az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére. A jelentés több ukrán energetikai szakértő nyilatkozatát is tartalmazza, mely szerint a Lviv megyei Brodi város közelében található kőolajvezeték nem közvetlenül rongálódott meg egy orosz támadás után, és az alkalmas a szállítások újraindítására.
Az Origo is beszámolt arról, hogy a kormány rendkívüli ülésen tárgyalta szerdán a kialakult helyzetet, és válaszul leállította az Ukrajnába irányuló dízelkivitelt, amíg a kőolajszállítás nem indul újra a Barátság vezetéken. Azonos döntést hoztak a szlovákok is, Robert Fico kormányfő a magyar bejelentéssel szinte egyidőben közölte Szlovákia döntését.
A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába még idén január 27-én állt le. Az azóta tett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kormányülés utáni tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország kőolajellátása biztonságban van, 96 napos tartalék áll rendelkezésre, és hamarosan tengeren is érkezhet az orosz nyersanyag. A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország tengeri szállítással rendelt kőolajkészleteket, amiknek a magyarországi finomítókhoz való eljuttatásában számít arra, hogy a horvát fél teljesíti uniós kötelezettségeit. Azt mondta, hogy a MOL meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát.
Szijjártó Péter azt is jelezte – cikkünket az Origón itt találja –, hogy a magyar fél arra kérte a horvát partnert, hogy uniós kötelezettségeinek eleget téve, biztosítsa az Adria-vezetéken a tengeren érkező kőolaj beszállítását, melyet a horvát nyersolajszállító Janaf bonyolítana le. A magyar kérésből politikai üzenetváltás lett, mely viszont rövid idő alatt kifutott: a magyar külügyi tárca vezetője bejelentette, hogy Budapest Pozsonnyal együtt az Európai Bizottsághoz fordul amiatt, mert úgy tűnik, hogy Zágráb az orosz olajra érvényes szankciók miatt vonakodik teljesíteni a magyar kérést (technikailag a szállítást nem e percben, hanem néhány nap, illetve hét múlva, a szállítmányok beérkezése után kellene megtenni).
Ukrajna politikai okokból leállította a Barátság kőolajvezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra és ellátási krízist előidézni hazánkban
– közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint mondta, Ukrajna politikai okokból állította le a Barátság kőolajvezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra és ellátási krízist előidézni hazánkban. A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordult, kérve egy olyan európai szabály tiszteletben tartását és alkalmazását, amely lehetővé teszi az orosz kőolaj tengeri importját.
Az ügyben Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A kormányfő szerint az ukrán lépés célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti országok koalíciójába.
A kormányfő hozzátette:
Európában erős nyomás nehezedik a háború folytatására, Ukrajna pedig azt szorgalmazza, hogy minden uniós tagállam vállaljon szerepet a konfliktusban.
Orbán Viktor szerint a magyar kormány ezzel a nyomásgyakorlással szemben is védi az álláspontját, és továbbra is a békepárti irányvonalat képviseli. Úgy látja, Magyarország alapvető érdeke az energiaellátás biztonságának megőrzése és a háborúból való kimaradás, a szerdai kormányülésnek ez volt a fő témája. Volodimir Zelenszkij ukrán kormányfő nem feltétlenül fog jól kijönni a zsarolásból, mivel a rendelkezésre álló adatok szerint, az Ukrajnába érkező üzemanyag-volumen meghatározó része Magyarországon és Szlovákián keresztül jut el Ukrajnába. Nem csak az üzemanyag tekintetében fontos az energetikai együttműködés a felek között. Tavaly az ukrán gázimport 45 százaléka, valamint a villamosenergia-import több mint 40 százaléka is Magyarországról érkezett, ami azt bizonyítja, hogy hazánk nemcsak humanitárius, hanem energetikai segítséget is nyújt Ukrajnának. Szlovákia és Magyarország azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, úgy az áramexport leállítását is megfontolják.
Egyébként az Index birtokába jutott titkosszolgálati jelentés egyértelműen azt állítja, hogy a támadás legfeljebb ideiglenes technológiai szünetet eredményezhetne a szállításokban,
Ukrajna azonban így próbál nyomást gyakorolni a magyar kormányra az ukrán európai integrációs törekvések akadályozása miatt.
A lap értesülései szerint a kormány elé kerülő jelentés kitért arra is, hogy az ukrán vezetés felkészült a leállítás miatt adódó jogi problémákra is. Tisztában vannak azzal is, hogy Magyarország, Szlovákiával egyetemben bírósági eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy újraindítsák a kőolaj szállítását, és az is világos számukra, hogy ebben az esetben Ukrajna komoly pénzbírságra számíthat a nemzetközi szerződések megsértése miatt.
Az ukrán tervről a Tisza Párt vezetése tudhatott
Az Index információi alapján a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok jelentéséből az derül ki, hogy
a müncheni biztonságpolitikai konferencián a Volodimir Zelenszkij által vezetett ukrán küldöttség – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetőit, hogy nem tervezik újraindítani a kőolajvezetéket.
A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.