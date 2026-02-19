A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Az Index értesülése alapján a kormányülésen a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi tudatos, politikai leállítása miatt meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolóját is. A lap úgy tudja, ezek a jelentések egyetértettek abban, hogy az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére. A jelentés több ukrán energetikai szakértő nyilatkozatát is tartalmazza, mely szerint a Lviv megyei Brodi város közelében található kőolajvezeték nem közvetlenül rongálódott meg egy orosz támadás után, és az alkalmas a szállítások újraindítására.

A titkosszolgálati jelentés szerint Ukrajna szándékosan késlelteti a Barátság kőolajvezeték újraindulását. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az Origo is beszámolt arról, hogy a kormány rendkívüli ülésen tárgyalta szerdán a kialakult helyzetet, és válaszul leállította az Ukrajnába irányuló dízelkivitelt, amíg a kőolajszállítás nem indul újra a Barátság vezetéken. Azonos döntést hoztak a szlovákok is, Robert Fico kormányfő a magyar bejelentéssel szinte egyidőben közölte Szlovákia döntését.

A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába még idén január 27-én állt le. Az azóta tett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kormányülés utáni tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország kőolajellátása biztonságban van, 96 napos tartalék áll rendelkezésre, és hamarosan tengeren is érkezhet az orosz nyersanyag. A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország tengeri szállítással rendelt kőolajkészleteket, amiknek a magyarországi finomítókhoz való eljuttatásában számít arra, hogy a horvát fél teljesíti uniós kötelezettségeit. Azt mondta, hogy a MOL meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát.

Szijjártó Péter azt is jelezte – cikkünket az Origón itt találja –, hogy a magyar fél arra kérte a horvát partnert, hogy uniós kötelezettségeinek eleget téve, biztosítsa az Adria-vezetéken a tengeren érkező kőolaj beszállítását, melyet a horvát nyersolajszállító Janaf bonyolítana le. A magyar kérésből politikai üzenetváltás lett, mely viszont rövid idő alatt kifutott: a magyar külügyi tárca vezetője bejelentette, hogy Budapest Pozsonnyal együtt az Európai Bizottsághoz fordul amiatt, mert úgy tűnik, hogy Zágráb az orosz olajra érvényes szankciók miatt vonakodik teljesíteni a magyar kérést (technikailag a szállítást nem e percben, hanem néhány nap, illetve hét múlva, a szállítmányok beérkezése után kellene megtenni).

Ukrajna politikai okokból leállította a Barátság kőolajvezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra és ellátási krízist előidézni hazánkban

– közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint mondta, Ukrajna politikai okokból állította le a Barátság kőolajvezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra és ellátási krízist előidézni hazánkban. A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordult, kérve egy olyan európai szabály tiszteletben tartását és alkalmazását, amely lehetővé teszi az orosz kőolaj tengeri importját.