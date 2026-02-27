Zsarolás az olajvezetéken: Ukrajna döntése súlyos következményekkel járhat

Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken, ezért az elmúlt hetekben-napokban rég nem látott, túlzás nélkül nemzetközi figyelem irányult és irányul az emiatt kialakult, a magyar és a szlovák ellátás biztonságát ha azonnal nem is, de hosszabb távon biztosan fenyegető helyzetre. Az ukrán fél egyelőre nem indítja újra a vezetéken a szállítást, melyet egy támadás következtében keletkezett károk miatt kellett leállítani. A leállás óta eltelt egy hónap a leghosszabb, kőolajáramlás nélküli üzemszünet a vezeték történetében. Bár összességében a 2019-es üzemzavar utáni helyreállás több időt vett igénybe, annak egészen más természetű okai voltak, s egyelőre azt sem tudni, most mikor indulnak meg újra a szállítások.

Egy hónapja nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken

Fotó: AFP

Ez volt a 2019-es incidens a Barátság vezetéken

Az orosz-ukrán háború előtt három évvel, 2019. április közepén problémát észleltek Fehéroroszországban, majd Oroszországban is a Barátság vezetéken áramló kőolajjal kapcsolatban. Ez volt annak az üzemzavarnak a kezdete, mely a vezeték legsúlyosabb működési fennakadásához, egyúttal az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb ellátási zavarához vezetett az európai energiapiacon.

A 2019 tavaszán kezdődött üzemzavart az okozta, hogy a vezetékbe betáplált nyersolajba nagy mennyiségű szerves klorid került.

Ezt a vegyületet a tényleges olajkitermelési műveletben használják, de a finomítás előtt el kell távolítani a beérkező matériából, mert magas hőmérsékleten sósavat képezve súlyosan korrodálja a finomítói berendezéseket.

Később kiderült, hogy a megengedett határérték tízszeresét is elértő szennyezettség mögött szándékosság állt. A súlyos incidens hatása egyáltalán nem korlátozódott Magyarországra (sőt), azzal a lengyel, a cseh piac is érintett volt, de még a BP és a Totalhoz is jutott a szennyezett olajból a vezetéken történt átáramlás következtében, ami hónapokkal később még a piacokon volt.

Április végére a vezeték mindkét ágát (északi és déli) leállították.

Magyarországon a MOL példaértékű gyorsasággal reagált: április 26-án felfüggesztette fel az átvételt a Barátság vezetékből, így a hazai finomításba egyáltalán nem került a szennyezett olajból, ezzel nemcsak a minőségi gondok kialakulását előzték meg az üzemanyagoknál, hanem azt is, hogy komoly ráfordítást igénylő hibák, állagromlások, működési zavarok keletkezzenek a finomításra használt berendezésekben.