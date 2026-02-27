Zsarolás az olajvezetéken: Ukrajna döntése súlyos következményekkel járhat

Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken, ezért az elmúlt hetekben-napokban rég nem látott, túlzás nélkül nemzetközi figyelem irányult és irányul az emiatt kialakult, a magyar és a szlovák ellátás biztonságát ha azonnal nem is, de hosszabb távon biztosan fenyegető helyzetre. Az ukrán fél egyelőre nem indítja újra a vezetéken a szállítást, melyet egy támadás következtében keletkezett károk miatt kellett leállítani. A leállás óta eltelt egy hónap a leghosszabb, kőolajáramlás nélküli üzemszünet a vezeték történetében. Bár összességében a 2019-es üzemzavar utáni helyreállás több időt vett igénybe, annak egészen más természetű okai voltak, s egyelőre azt sem tudni, most mikor indulnak meg újra a szállítások.
Ez volt a 2019-es incidens a Barátság vezetéken
Az orosz-ukrán háború előtt három évvel, 2019. április közepén problémát észleltek Fehéroroszországban, majd Oroszországban is a Barátság vezetéken áramló kőolajjal kapcsolatban. Ez volt annak az üzemzavarnak a kezdete, mely a vezeték legsúlyosabb működési fennakadásához, egyúttal az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb ellátási zavarához vezetett az európai energiapiacon.
A 2019 tavaszán kezdődött üzemzavart az okozta, hogy a vezetékbe betáplált nyersolajba nagy mennyiségű szerves klorid került.
Ezt a vegyületet a tényleges olajkitermelési műveletben használják, de a finomítás előtt el kell távolítani a beérkező matériából, mert magas hőmérsékleten sósavat képezve súlyosan korrodálja a finomítói berendezéseket.
Később kiderült, hogy a megengedett határérték tízszeresét is elértő szennyezettség mögött szándékosság állt. A súlyos incidens hatása egyáltalán nem korlátozódott Magyarországra (sőt), azzal a lengyel, a cseh piac is érintett volt, de még a BP és a Totalhoz is jutott a szennyezett olajból a vezetéken történt átáramlás következtében, ami hónapokkal később még a piacokon volt.
Április végére a vezeték mindkét ágát (északi és déli) leállították.
Magyarországon a MOL példaértékű gyorsasággal reagált: április 26-án felfüggesztette fel az átvételt a Barátság vezetékből, így a hazai finomításba egyáltalán nem került a szennyezett olajból, ezzel nemcsak a minőségi gondok kialakulását előzték meg az üzemanyagoknál, hanem azt is, hogy komoly ráfordítást igénylő hibák, állagromlások, működési zavarok keletkezzenek a finomításra használt berendezésekben.
A magyar olajóriás akkor – hasonlóan egyébként a mostani helyzethez – két további eszközhöz is nyúlt (tegyük hozzá gyorsan: e két eszköz alkalmazása most azért különösen égető, mert a Barátságon semmilyen beérkezés nem történik):
- a rendelkezésre álló készletek felhasználása mellett az Adria-vezetéken érkező beszállításokra is támaszkodott (ne feledjük, ez még a háború előtti időszak);
- kivétet hajtott végre a stratégiai tartalékból (hasonlóan Csehországhoz és Lengyelországhoz).
A MOL akkor 246 000 tonnát vett ki a tartalékból, a kivett mennyiséget 2020 januárjára töltötte vissza. Most ezzel szinte megegyező mennyiség, 250.000 kivételére kapott lehetőséget, amit augusztusi határidővel kell visszatöltenie (egyelőre nem ismertek azok a forgatókönyvek, hogy ez hogyan valósul meg akkor, ha a Barátság vezetéken huzamosabb ideig sem indul újra a szállítás).
2019-ben a szennyezéstől mentes olaj szállítása csak május végén indult újra, fokozatosan. A vezetékrendszer jelentős részét meg kellett tisztítani a szennyezéstől, ami összességében hónapokon át tartott, például Lengyelországban csak szeptemberre állt helyre az üzemszerű működés.
Így a beállt üzemzavar idejének tekintetében a 2019-es incidens összességében hosszabb, mint a mostani leállás, ugyanakkor a mostani, már egy hónapja tartó kimaradás a leghosszabb a háborúhoz köthető, illetve a nem szándékos szennyezés miatti kimaradások között.
A 2019-es szennyezésről később az orosz hatóságok megállapították, hogy szándékos volt, és egy szamarai telephez volt köthető. Az ügyben komoly hatósági eljárások, büntetőügyi nyomozások indultak.
Az eset gazdasági vonatkozású következményei között a fentiek mellett említeni kell, hogy a szennyezés összességében több milliárd dolláros kárt okozott. A szennyezett olaj miatt Oroszország később kártérítést fizetett ugyan, de azzal kapcsolatban heteken át tartottak a viták. Május végére, egy hónappal a szennyeződés felfedezése után, Oroszország beleegyezett, hogy visszaveszi a csővezetékben maradt 8-9 millió tonna szennyezett olaj egy részét.
A Forbes akkori összesítése szerint Oroszország – a Szaúd-Arábia mögötti akkori második legnagyobb olajexportőr –
naponta akár 500 millió dollárt is veszíthetett az incidensen, az akkori európai vásárlások a kivitel 10 százalékával (napi kb. 1 millió hordóval) estek vissza.
A szennyezett készlet teljes nagysága, beleértve a csővezetékben lévőket és a tartálykocsikba vagy tárolókba szivattyúzott egyéb készleteket is, május végi állapot szerint 20-40 millió tonna között mozgott. A lengyel hálózatüzemeltető vállalat szeptemberi közlése szerint 450.000 tonna szennyezett olajat szállítottak át tárolókba, míg a BP és a Total olajtársaságok 2,3 millió hordó (több mint 300 000 tonna) szennyezett olajat próbáltak eladni, amelyet korábban a csővezetékből kaptak.
Magyarország esetében ez az incidens elsősorban technikai kihívás volt. A MOL-nak később a Lukoil kártérítést fizetett a keletkezett költségek miatt, ugyanakkor a lakossági árakat nem mozdította meg jelentősen az esemény, elsősorban azért, mert a Brent ára volt a viszonyítási pont.
Naponta láthatók új fejlemények a Barátság vezeték körül
A mostani leállás viszont egészen más természetű, mint a 2019-es incidens. Ha a magyar kormányzat és a MOL álláspontja alapján az ellátásbiztonság (valamint a megfizethető árú üzemanyag) a kritérium a helyzetben, a legfontosabb szempontok számba vételével láthatóvá válik, hogy néhány egyező paraméteren túlmenően, miért nem feleltethető meg a most kialakult helyzet a néhány évvel korábbinak:
- a 2019-es leállás egy technikai jellegű incidensből fakadt, a mostani viszont egy háborús helyzetből, és az azzal összefüggő geopolitikai kihívásokból;
- a vezeték a kloridszennyezés idén ép maradt, a leállás néhány hétre szólt, pár hónap és a tisztítási munkák után újraindulhatott az áramlás azon; most viszont a vezeték nem indul újra, és az ukrán fél egy hónappal a leállás után sem mutat hajlandóságot arra, hogy visszakapcsolja;
- a politikai környezet nehezíti a helyzetet, mivel a brüsszeli döntés egyelőre az, hogy az orosz energiahordozók importját 2027 végétől betiltanák, ez pedig az energetikában (megint utalunk az ellátásbiztonság kritériumára) tulajdonképpen „holnapután” időbeni távolsággal ér fel;
- s bár Magyarországra érkezik és érkezhet is kőolaj az Adria-vezetéken, a MOL - érthető okokból - szeretne meggyőződni arról, hogy a JANAF által kínált szállítási útvonal nemcsak a 2019-es incidenshez hasonlóan most igénybe vett kisegítésre alkalmas, hanem hosszabb távon is képes az igényeknek megfelelően áramlás biztosítani (s a tranzitdíj az eleve magasabb áron szállított tengeri olajnál további kérdés).
Arról már írtunk elemzői kommentár alapján, hogy 2-3 hónapos időtávlatban nem várható, hogy megbolondulnak a hazai üzemanyagárak, azt a kormányzati jelzést viszont érdemes nagyon komolyan venni, hogy ha a Barátság vezetéken tartósan nem érkezik olaj (esetleg nem indul újra), akár 1000 forint körüli üzemanyagárak is kialakulhatnak most (2019-ben, mint láttuk, nem volt érdemi árdrágulás). S bár említett cikkünk megjelenése óta nem telt el sok idő, azóta több fontos fejlemény történt (s alighanem történni is fog) a kérdésben. Ezek között a legaktuálisabbak:
- a magyar fél blokkolja az Ukrajnának megítélt 90 milliárd eurós hitelcsomagot, válaszul arra, hogy az ukrán fél nem indította újra az olajszállítást;
- a szlovák fél más válaszlépéseket is tett, Orbán Viktor magyar kormányfő pedig további eszközök alkalmazását helyezte kilátásba annak érdekében, hogy az ukrán felet rábírják a szállítások megindítására, aminek eddigi elmaradása a magyar kormány álláspontja szerint pusztán politikai, és nem műszaki okokból történik;
- a MOL eközben 500.000 tonna tengeri szállítású kőolaj érkezésére készül, és a horvát fél vonakodását látva egyértelművé tette: sem az amerikai, sem az EU-s szankciók nem tiltják, hogy a tengeren érkező orosz olajat az Adria-vezetéken továbbítsa Magyarország irányába, hiszen az amerikai szankciók a szállítókat nem nevesítik, míg az EU-s szankciós előírásban kifejezetten a jelenlegi és ahhoz hasonló helyzeteket lefedő klauza áll rendelkezésre, hogy jogszerű szállítás történhessen.
Ugyanakkor – miként a Politico cikke összefoglalja –
Orbán Viktor világos és egyértelmű üzentet küldött arról az EU-nak, hogy együttműködik a helyzet megoldása érdekében, és jelezte, hogy Magyarország támogatja azt, hogy Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők vegyenek részt a Barátság vezeték állapotának ellenőrzésében.
Ezt a magyar miniszterelnök azért javasolta, hogy világos képet lehessen alkotni arról, valóban fennállnak-e olyan műszaki akadályok az újraindításhoz, amikre Kijev hivatkozik.
A helyzet megnyugtató megoldása Ukrajnának is fontos lenne, mivel az ország áprilisra egyszerűen kifogy a pénzből, ami nemcsak elméleti vagy számviteli kérdés, hanem a hétköznapok szintjén is megmutatkozna. Az ország a Nemzetközi Valutaalaptól is segítséget kell, hogy kapjon. A szervezet négy évre szóló, összesen 8,1 milliárd dollárnyi hitelt hagyott jóvá Ukrajnának csütörtök esti döntésével. A keretből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítanak.