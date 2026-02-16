Most jöhet az Adria-vezeték főpróbája – megszólaltak a horvátok is

Máig nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken Magyarországra és Szlovákiába a hivatalos közlések szerint. A csőnek az ukrajnai Brodi közelében lévő szakaszát érte január 27-én orosz támadás Szergej Szibiha ukrán külügyminiszer február 12-i bejelentése szerint, a tüzet 10 nap alatt oltották el.

Ukrajna a magyar energiaellátást veszi célba – többször megtámadták a Barátság kőolajvezetéket

Fotó: AFP

Ám az ukránok nem közölték a legfontosabbat: a javítás időigényét és a szállítás újraindításának várható időpontját. Még furcsább, hogy az esetről az ukrán sajtó már január 27-én beszámolt, ám abban még csak a Naftogaz nyugat-ukrajnai létesítményei elleni orosz támadás szerepel, amelyben olajtermékek gyulladtak meg. A Barátság a cikkben mint az ugyanott, azaz „Brodi közelében elhaladó kőolajvezeték” jelenik meg.

A Világgazdaság idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki az olajcsap szándékos elzárásáról és arról beszélt vasárnap reggel a Kossuth rádióban, hogy a Barátság meg sem sérült. Műszakilag a cső üzemkész, de olaj az ukrán vezetés politikai döntése miatt nem érkezik rajta. Szijjártó Péter kijelentette, hogy adott helyzetben Magyarországnak és Szlovákiának növelnie kell az olajbehozatalt az alternatív útvonalon, az Adria vezetéken. Erre vonatkozó kérését Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel együtt, levélben jelezte a horvát kormánynak.

A TASZSZ orosz hírügynökség több olajipari forrás február 13-i közlése alapján azt írta, hogy az olajtranzitért felelős Ukrtransznafta műszakilag készen áll az olajszállítás újraindítására a Barátság (Druzsba) vezetéken, de az újraindítást a vállalat vezetése nem engedi. Az ukrán vállalat e forrás szerint is már február 6-án felszámolta a Brodiban lévő termelő- és szabályozóállomáson a vészhelyzetet, csak a szivattyúzást nem indította be.

Vizsgázna végre az Adria

Tehát most Zágrábban mérlegelik a magyar és a szlovák kérés teljesíthetőségét. Az alaphelyzet az, hogy az Adria vezetéket üzemeltető Janaf társaság – vele a horvát költségvetés – nagyon is rá van utalva a magyarországi és a szlovákiai kőolajigény kielégítésére, mert megcsappantak a fő megbízójától, a szerbiai NIS-től kapott rendelések a NIS finomítóját sújtott amerikai szankció hónapjaiban.

Ha a Janaf úgy dönt, hogy eleget tesz a magyar és a szlovák kérésnek, akkor végre az is kiderülhet, hogy az Adria valójában mennyi olaj továbbítására képes, ezzel kapcsolatban ugyanis a nyáron egymásnak ellentmondó magyar és horvát vállalati nyilatkozatok jelentek meg.

A helyzet pedig a következő miatt kétesélyes:

Bár az uniós szankciók tiltják a tengeren szállított, orosz eredetű kőolaj továbbeladását, ez a tilalom Magyarországra és Szlovákiára nem vonatkozik. Vagyis beérkezhet a megrendelt tétel Novorosszijszk és Omisalj kikötőjén, majd az Adria-vezetéken át is a feldolgozókba a magyar és a szlovák kérésnek megfelelően. Végül is a Horvátországból történő szállítás már az unión belül történik.

A Janaf megítélheti úgy is, hogy mivel Omisaljba még az EU-n kívülről érkezne az orosz olaj, azt nem is tranzitálja a szárazföld belsejébe. Kikötheti, hogy csak nem orosz olajat juttat Magyarországra és Szlovákiába. Ez utóbbi esetben a Mol hátrányos, de nem teljesen kezelhetetlen helyzetbe kerülne. Továbbá ne felejtsük el: mindkét importőr ország 90 napos tartalékkal rendelkezik.

Nem transzparens az olajszállítás, nem látjuk, mi történik a Barátsággal

Több dolog is nehezíti tehát helyzet átlátását, ezek:

a szállítás újraindítására vonatkozó ukrán közlés hiánya,

bármilyen, az esethez kapcsolódó hivatalos orosz közlés elmaradása,

a Mol nyilatkozata, a Világgazdaság is várja a társaság válaszát.

Talán a Mol nyilatkozatának a hiánya mond legtöbbet. Ha ugyanis érdemi olajellátási zavar lenne Magyarországon, akkor azt a Mol – mint tőzsdecég is – bejelenti. Egy ilyen zavar azonban az Adrián történő import felfuttatásával el is kerülhető.