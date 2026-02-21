Hírlevél
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Orbán Viktor: Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat!

Szlovákia

Betelt a pohár: határidőt adott Ukrajnának Robert Fico a Barátság vezeték miatt – ez nagyon közel van!

Robert Fico választás elé állította Kijevet: vagy újraindítják a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, vagy Szlovákia felfüggeszti Ukrajna vészhelyzeti áramellátását. A szlovák kormányfőnek láthatóan elege lett az ukrán vezetés viselkedéséből, amit a Barátság vezeték kapcsán tanúsít.
SzlovákiaBarátság kőolajvezetékultimátumUkrajna

Ha hétfőn az ukrán elnök nem kezdi meg az olajszállítást Szlovákia felé, még aznap megkérem a szlovák vállalatokat, hogy függesszék fel Ukrajna vészhelyzeti áramellátását – posztolta ki Robert Fico szlovák kormányfő a közösségi oldalán. A szlovák kormányfő a Barátság vezeték kapcsán látható ukrán viselkedés miatt lép fel keményen.

Robert Fico, Barátság vezeték
Robert Fico rövid határidőt adott Ukrajnának a Barátság vezeték kapcsán
Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

Ukrajnának a vészhelyzeti áramszállításba kerülhet a Barátság vezeték ügye

„Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást" - idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. 

A szlovák miniszterelnök bejegyzésében rámutatott:

Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamoshálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során. 

Fico szombati bejegyzésében azt írta: az ukrán elnök rosszindulatúan viselkedik Szlovákiával szemben, mivel Szlovákia nem támogatja az ott zajló háború folytatását. 

Hozzátette: 

Ukrajna először a Szlovákiába irányuló gázszállítást állította le, amivel évi 500 millió eurós kárt okozott az országnak, most pedig az olajszállítást, amivel újabb károkat okoz. 

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás az ukrajnai háborúval összefüggésben, és azt az ukrán fél azóta nem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már lehetséges. Ennek következményeivel, hatásaival több cikkben foglalkoztunk az Origón. Az ukrán fél részéről nincs egyértelmű és világos kommunikációja annak, hogy miért késlekednek a szállítás újraindításával, ami politikai szempontú nyomásgyakorlásra utal.

A szlovák kormányfő már a hét folyamán bejelentette, hogy pozsonyi Slovnaft a MOL érdekeltségébe tartozó vállalat leállítja Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-exportját, az ország olajszükségállapotot vezet be, és a pozsonyi kőolajfinomító minden terméke a hazai piac ellátására szolgál majd.

„Országunkban körülbelül 180 ezer ukrán él, humanitárius segítséget nyújtunk nekik, közös kormányüléseket szervezünk velük. Szlovákia lényegesen többet tesz Ukrajnáért, mint más országok” idézi Ficót a Világgazdaság.

Szijjártó Péter magyar külügyi tárcvezető pedig azt jelentette be, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajna számára az Európai Unió által tervezett 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz való hozzáférést addig, amíg nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság vezetéken.

 

