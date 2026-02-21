Betelt a pohár: határidőt adott Ukrajnának Robert Fico a Barátság vezeték miatt – ez nagyon közel van!

Ha hétfőn az ukrán elnök nem kezdi meg az olajszállítást Szlovákia felé, még aznap megkérem a szlovák vállalatokat, hogy függesszék fel Ukrajna vészhelyzeti áramellátását – posztolta ki Robert Fico szlovák kormányfő a közösségi oldalán. A szlovák kormányfő a Barátság vezeték kapcsán látható ukrán viselkedés miatt lép fel keményen.

Robert Fico rövid határidőt adott Ukrajnának a Barátság vezeték kapcsán

Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

Ukrajnának a vészhelyzeti áramszállításba kerülhet a Barátság vezeték ügye

„Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást" - idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szlovák miniszterelnök bejegyzésében rámutatott:

Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamoshálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során.

Fico szombati bejegyzésében azt írta: az ukrán elnök rosszindulatúan viselkedik Szlovákiával szemben, mivel Szlovákia nem támogatja az ott zajló háború folytatását.

Hozzátette:

Ukrajna először a Szlovákiába irányuló gázszállítást állította le, amivel évi 500 millió eurós kárt okozott az országnak, most pedig az olajszállítást, amivel újabb károkat okoz.

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás az ukrajnai háborúval összefüggésben, és azt az ukrán fél azóta nem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már lehetséges. Ennek következményeivel, hatásaival több cikkben foglalkoztunk az Origón. Az ukrán fél részéről nincs egyértelmű és világos kommunikációja annak, hogy miért késlekednek a szállítás újraindításával, ami politikai szempontú nyomásgyakorlásra utal.

A szlovák kormányfő már a hét folyamán bejelentette, hogy pozsonyi Slovnaft – a MOL érdekeltségébe tartozó vállalat – leállítja Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-exportját, az ország olajszükségállapotot vezet be, és a pozsonyi kőolajfinomító minden terméke a hazai piac ellátására szolgál majd.