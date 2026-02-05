Ingyenjegyeket osztogatnak a világ egyik leglátogatottabb nevezetességébe

Az emblematikus épület az évek során Barcelona szimbólumává vált és évente körülbelül 5 millióan látogatják, még annak ellenére is, hogy a székesegyház már közel 150 éve befejezetlen. A Sagrada Família első kövét még 1882-ben rakták le, majd Antoni Gaudí egy évvel később vette át a projekt vezetését. A tervezőt, aki az élete nagy részét a templom építésének szentelte 1926-ban azonban elgázolta egy villamos, és a tragikus esemény hosszú időre megakasztotta az építkezést. A hírek szerint ugyanakkor egy évtized múlva már teljes pompájában csodálhatják meg a látogatók a székesegyházat, amely az UNESCO Világörökség részét is képezi.

A barcelonai Sagrada Família építése 1882-ben kezdődött és a tervek összetettsége miatt rendkívül lassan halad, jelenleg is munkálatok folynak rajta. Fotó: Shutterstock

Februárban ingyenjegyeket osztogatnak Barcelona lélegzetelállító templomába

A Santa Eulàlia ünnepségek alkalmából a szerencséseknek a Sagrada Família két napon át ingyenesen látogatható. Idén február 14-én és 15-én lesznek nyílt napok, szombaton 15:00 és 17:30 között, vasárnap pedig 15:00 és 18:00 között.

A székesegyházba 8500 jegyet sorsolnak ki, és a játékban bárki részt vehet,

aki regisztrál a Sagrada Família honlapján február 8-a, este 21:00 óráig. A nyertesek listáját február 9-én, hétfőn teszik közzé.

Jó hír, hogy Gaudí halálának centenáriuma alkalmából a város 2026-ot „Gaudí-évnek” nevezte el, és a helyiek 50 százalékos kedvezményt kapnak a Sagrada Família belépőjegyeire. Így várhatóan elsősorban a turisták próbálnak majd szerencsét a sorsoláson.