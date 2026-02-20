Óriásberuházást jelentett be Szijjártó Péter, hatszáz új munkahely jön létre

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Master Good Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú baromfifeldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre, amelyhez a kormányzat 22 milliárd forint támogatást nyújt, így hozzájárulva hatszáz új munkahely létrehozásához.

72 milliárd forintból hajt végre beruházást a Master Good baromfifieldolgozó (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A Master Good adja a magyarországi baromfifeldolgozás mintegy felét

Beszédében aláhúzta, hogy a cég adja a magyarországi baromfifeldolgozás mintegy felét, és a termékeik hasonló arányban kerülnek értékesítésre a külpiacokon, amely arány most tovább fog emelkedni.

Mivel a beszállítók döntő hányada is magyar, ezért a környéken működő kis- és közepes vállalkozások is óriási lehetőséghez jutnak a Master Good nagyberuházásával

- mutatott rá.

Kifejtette, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére nőtt, értéke meghaladta tavalyra az 1800 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent. Ez - mint mondta - annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt 121 nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forint értékben és 15 ezer munkahelyet teremtve. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy

az élelmiszeriparra stratégiai ágazatként tekintenek Magyarországon, amelyben egyszerre vannak jelen a régi hagyományok és a rendkívül szigorú biztonsági előírások.

Kifejtette, hogy

hazánkban ma kétszer annyi élelmiszeripari terméket tudnak előállítani, mint amennyit a lakosság elfogyaszt, valamint

fontos célként határozta meg a minél nagyobb arányú önellátást.

Ennek kapcsán megjegyezte, hogy az utóbbi tíz év során 295 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon, és

a szektor termelési értéke tavaly elérte a 7000 milliárd forintot.

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a magyar élelmiszeripari szereplőket megvédjük, ezért láthatták azt, hogy hevesen tiltakoztunk és tiltakozunk is az ellen, hogy a dél-amerikai országokkal megkötendő európai uniós szabadkereskedelmi megállapodás életbe lépjen (…) Amíg minket látnak, abban biztosak lehetnek, hogy a gazdák érdekeit nem adjuk fel, és az EU és Latin-Amerika közötti szabadkereskedelmi megállapodást nem engedjük hatályba lépni” – szögezte le.