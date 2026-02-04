Gyorsabban juthatnak a pénzükhöz a megkárosított gazdák – mondja közösségi oldalára feltöltött videójában Nagy István agrárminiszter. A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását!

A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását

Fotó: Facebook, a Bászna Gabona Zrt. közösségi oldala

Bászna Gabona: rendkívüli kártérítést kapnak a gazdák

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Bászna Gabona Zrt. nemfizetése miatt bajba jutott termelőknek méltányossági alapú rendkívüli kárrendezést nyújt az állam. A kérelmek elbírálásáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felel.

Az állami kárrendezés célja, hogy a gazdák mielőbb hozzájussanak jogos követeléseikhez, és ne kerüljenek olyan likviditási helyzetbe, amely veszélyeztetné a következő termelési ciklus munkálatainak megkezdését.

A folyamat lebonyolításáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, a kifizetésekre a Magyar Államkincstár közreműködésével kerül sor.

A kérelmeket azok a természetes személyek, kis- és mikrovállalkozások nyújthatják be, akiknek többek között a gabona termelésével, szállításával és tárolásával kapcsolatban van követelésük a társaság felé. Erre a rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A határidőn túl benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.