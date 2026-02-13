A Beckham házaspár csillagászati áron eladta floridai álomotthonát, hatalmas profitot vágtak zsebre

A Beckham család négy év után megvált a floridai Miami belvárosában lévő, a világhírű Zaha Hadid építész iroda által tervezett épületben található penthouse lakásától. Az 59. emeleten található luxusingatlan panorámás kilátással és a város egyetlen, lakóingatlanhoz tartozó helikopterleszállójával rendelkezik.

A Beckham család eladta a Miami belvárosában lévő penthouse lakását

Fotó: Northfoto

Ultraluxust kínál a Beckham család fényűző ingatlana

David és Victoria Beckham lenyűgöző penthouse lakása a miami One Thousand Múzeumban található. A luxusrezidenciát körülbelül 25 millió dollárért értékesítették, vagyis az eladás jelentős haszonnal járt a pár számára, akik 2020-ban eredetileg 19,8 millió dollárért (kb. 6.3 milliárd forintért) vásárolták meg a felhőkarcoló egy teljes emeletét elfoglaló lakást, ami megfelelő bázist teremtett ahhoz, hogy David Beckham intézhesse a tulajdonában lévő Inter Miami CF futballcsapatának ügyeit – írja a Hypebeast.

A Biscayne Boulevard 1000. szám alatti építészeti különlegességben található 9200 négyzetméteres rezidenciából lenyűgöző kilátás nyílik a Biscayne-öbölre és az Atlanti-óceánra.

A lakás öt hálószobával, valamint hat és fél fürdőszobával rendelkezik, és az épület jellegzetes kialakítását felhasználva, a padlótól a plafonig érő üvegfelületekkel.

A belső tér modern esztétikát tükröz, összhangban az épület ultraluxus szolgáltatásaival, amelyek közé tartozik többek között egy sky lounge.

Bár a Beckham család eladta ezt a belvárosi lakást, Dél-Floridának továbbra sem intenek búcsút, ugyanis nemrégiben egy hatalmas vízparti birtokot vásároltak a North Bay Roadon mintegy 72 millió dollárért (kb. 23 milliárd forint).