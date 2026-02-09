Szijjártó Péter visszautasította a lesajnáló szavakat – Szorgalom, tudás, felkészültség jellemzi a magyar munkavállalókat

Letették az alapkövét az orvosi eszközök gyártása terén világpiac-vezető Becton Dickinson új, körülbelül 17 milliárd forint értékű beruházásának Környén, ami ismét bizonyítja, hogy új szelek fújnak a magyar–amerikai kapcsolatokban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az amerikai Becton Dickinson Hungary alapkőletételi ünnepségén arról számolt be, hogy a világpiac vezetői közé tartozó orvostechnológiai vállalat a fecskendőgyára mellé egy sterilizáló üzemet is épít a településen. A 17 milliárd forint értékű beruházást a kormány hárommilliárd forinttal támogatja.

A Becton Dickinson beszállítóinak már közel az egyharmada magyar. / Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Kétszeresére növeli éves kapacitását a Becton Dickinson

Szijjártó Péter rámutatott, hogy most olyan fejlesztésről van szó, amely fontos a hatvanegy országban jelen lévő cég globális működése szempontjából is, mivel az egész hálózatot tekintve is egyedülálló gyár jön létre. Üdvözölte, hogy a Becton Dickinson beszállítóinak már közel az egyharmada magyar, így ez a beruházás is fejlődési lehetőséget biztosít a helyi vállalkozások számára. Emellett aláhúzta, hogy a vállalat segíti a fiatalok képzését is, továbbá hogy az itt előállított termékek 98 százaléka exportra kerül.

„Az eddigi 700 millió darabos éves kapacitás lassan a kétszeresére fog nőni, és a másfél milliárd darabot fogja ostromolni” – mondta, emlékeztetve a koronavírus-járvány egyik tanulságára, miszerint törekedni kell az önellátásra az orvostechnikai eszközök gyártásában.

A miniszter ezután kijelentette, hogy az utóbbi évek sikereiben óriási szerepe volt annak, hogy minden válság ellenére sikerült megőrizni Magyarországnak a versenyképességét, ami az emberek, a mérnökök, a munkások tudásában és szorgalmában rejtőzik.

„Értem én, amikor a politikai ellenfeleink lesajnálnak meg lenéznek minket, és ilyen szánalommal teli módon arról beszélnek, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem, és lehet, hogy ez a nagy nemzetközi vállalatok részvénycsomagjainak stócai mögül így néz ki, de a valóságban ez úgy van, hogy az élethez szükséges minden eszközt össze kell szerelni. És a mai világban ehhez az összeszerelési munkához

szorgalomra,

tudásra,

komoly felkészültségre

és képzettségre

van szükség. Ezért azt hiszem, hogy helyes, ha minden magyarországi gyárban dolgozó ember nevében visszautasítjuk azokat a lekicsinylő megnyilatkozásokat, amelyek összeszerelő üzemről beszélnek" – fogalmazott.