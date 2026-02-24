Brutális árrobbanás jönne az orosz olaj nélkül: ezer forintnál is drágább lehet a benzin literje

Akár 1000 forint fölé is nőhet a literenkénti benzinár, amennyiben a jelenlegi helyzet tartósan fennmarad, és változatlanul nem érkezik orosz olaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter írt a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben. A tárcavezető állítását alátámasztandó két ábrát is mellékelt a posztjához.

Az olcsó orosz olaj nélkül elszállnának a benzinárak a kutakon/Fotó: Takács József

Az első ábra azt mutatja be, hogyan alakult az Ural és a Brent olaj hordónkénti tőzsdei ára, valamint a két ár különbözete. Világosan látszok, hogy az oroszországi energiaforrás jóval olcsóbb.

A második táblázat felsorolja, hogy

a drágább alaptermék,

a logisztikai költségek növekedése,

a megbízhatatlan ellátásból fakadó veszélyek,

a kieső termelés drágább importból megvalósuló helyettesítése,

valamint a technológiai átállás

jelentősen megnövelné a költségeket.

Forrás: Facebook/Nagy Márton

Orbán Viktor: Nem asszisztálunk az ukrán olajbojkotthoz, megtörjük azt

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, Orbán Viktor ma szintén írt ebben a témában egy bejegyzést a közösségi oldalára. A kormányfő jelezte: „Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek. Azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár. Azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányunkat, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra. Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállítottuk, és nem szavazunk meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez. Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is” – szögezte le posztjában Orbán Viktor.

A németek már súlyosn ráfizettek az orosz energiáról való leválásra, elszálltak a benzinárak

Panyi Miklóst, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára ugyancsak foglalkozott a kérdéskörrel. Az államtitkár hétfői bejegyzésében azt írta: az Eurostat adatai szerint Németország három év alatt közel 40 milliárd euróval fizetett többet az olajimportért az orosz szállítások leállítása miatt. Az ipar és az energiaágazat költségei megugrottak, az üzemanyagárak elszálltak – a számlát pedig végső soron a német emberek fizetik meg. A földgáz terén hasonló a helyzet: az olcsó orosz gáz nem kell, helyette most 7000 kilométerről – Argentínából – akarnak LNG-t vásárolni. Közben a gáztárolók történelmi mélyponton, az ellátás bizonytalan, az árak magasak.