Kiderült, mennyi beruházás érkezett hazánkba – régiós élvonalban Magyarország

2025-ben ismételten hazánkba érkezett a legtöbb külföldi működőtőke a régióban – ezt Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója tette közzé közösségi oldalán megjelent bejegyzésében. A bejegyzés alapján írt cikkében a Világgazdaság arról ír, hogy bár a hivatalos cseh adatok még nem ismertek, 2023 és 2024 után várhatóan ismét több tőke érkezett hazánkba mint Lengyelországba, Csehországba és Szlovákiába együttesen. Vagyis 2025 rekordévet jelentett a beruházások tekintetében.

2025-ben 7 milliárd euró értékben érkezett beruházás Magyarországra (a képen a LEGO nyíregyházi, tavaly őszre elkészült gyárbővítése)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Hétmilliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra

Hazánkba 7 milliárd, Lengyelországba 4 milliárd, míg Szlovákiába kicsivel kevesebb mint fél milliárd euró értékben érkeztek befektetések a megállapodásoknak köszönhetően – derül ki a HIPA által közzétett, tavalyi évre vonatkozó adatokból. A gazdaság egészséges összetettségét, sok erős pilléren nyugvó szerkezetét mutatja, hogy közel 30 különböző ágazatban érkeznek befektetések.

„Az elmúlt négy év volt a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb éve a külföldi működő tőke beáramlása szempontjából”– értékelte Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója. Kiemelte: összesen 25 ezermilliárd forintnyi beruházás érkezett hazánkba 2014 óta.

A kormánybiztos bejegyzése:

Továbbra is meghatározó a járműgyártással és az elektronikával kapcsolatos befektetések volumene, de lendületesen zárkózik fel az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, az információs és kommunikációs technológia, az orvosi eszközök gyártása, a biotechnológia és az üzleti szolgáltatóközpontok szektora is.

A kormánybiztos elmondta: a HIPA 2025 végéig 2305 pozitív beruházási döntésben működött közre, amivel közvetlenül mintegy 187 ezer, közvetetten pedig 400 ezer új munkahely megteremtéséhez járult hozzá.

Magyarország továbbra is Európa leginkább befektetőbarát országa

– hívta fel a figyelmet Joó István.

A HIPA 2025-ös eredményeit is részletesen ismertette a vezérigazgató: számos szempontból a rekordok éve volt a tavalyi. A Magyarországot választó befektetők rekordszámú, 108 projekt megvalósításáról hoztak döntést a HIPA támogatásával, ami mintegy 2700 milliárd forint friss tőkét és 18 227 új munkahelyet jelent a hazai gazdaságnak.