Ráharaptak a magyarok a biotermékekre, második helyen a forgalomnövekedés az EU-ban

Megjelentek a legfrissebb statisztikai adatok az ökológiai gazdálkodás globális trendjeiről, a legújabb, 2024-es adatokat bemutató kiadvány a világ vezető bioélelmiszer szakkiállításán, a BIOFACH-on jelent meg. A rendezvényen közel 90 országból, mintegy 2200 vállalat mutatta be termékkínálatát, köztük Magyarország is. A nemzetközi szereplők közül idén Év Országa 2026 címmel India hívhatta fel magára a figyelmet, mint egyre gyorsabban erősödő régió az ökogazdálkodásban. Miként az Origón megírtuk, az ÖKMi már tavaly is a bioélelmiszerek forgalmának növekedésére hívta fel a figyelmet.
Nagyot nőtt a globális bioélelmiszer-piac
A The World of Organic Agriculture című kiadványban megjelent adatok szerint
a globális biopiac 2024-ben minden eddigi rekordot megdöntött, a termőterület pedig 99 millió hektáron stabilizálódott.
A tudatos vásárlói réteg egyre többet költ bioélelmiszerekre és -italokra, egyértelmű jelzést küldve a termelőknek, feldolgozóknak és kereskedőknek arról, hogy erősödik a kereslet a környezetbarát módon, vegyszermentesen termelt, egészséges biotermékek iránt.
A bioélelmiszerek és -italok globális kiskereskedelmi forgalma 2024-ben 145 milliárd euróra nőtt (amely 6,9 milliárd eurós éves emelkedés jelent).
2024-ben is az Egyesült Államok maradt a legnagyobb önálló biotermék piac (60,4 milliárd euró), amelyet
- az Európai Unió (49,5 milliárd euró), azon belül pedig Németország (17 milliárd euró), valamint
- Kína (15,5 milliárd euró) követett.
Svájcban volt a legmagasabb az egy főre jutó biotermék fogyasztás világszerte, 481 euró/fő értékkel, valamint itt volt a legnagyobb a bioélelmiszerek piaci részesedése is: 2024-ben a teljes élelmiszer-értékesítés 12,3%-át tették ki a biotermékek. Ezzel Svájc megelőzte az eddig első helyen álló Dániát (11,6 százalék).
Ausztrália rendelkezett a legnagyobb ökológiai mezőgazdasági területtel (53,0 millió hektár), míg Liechtensteinben volt a legmagasabb az ökológiai területek aránya (43,5 százalék) az összes mezőgazdasági területhez képest.
A termelési oldalon az ökológiai művelésű mezőgazdasági terület nagyjából stabil maradt, 98,9 millió hektárral, az ökológiai gazdálkodók száma pedig világszerte elérte a 4,8 milliót.
Kilőtt a bioélelmiszerek forgalma Európában
Európában a bioélelmiszerek kiskereskedelmi forgalma 58,7 milliárd euróra emelkedett, amely azt mutatja, hogy újból erősödik a fogyasztói bizalom a főbb európai piacokon. Németország maradt Európa legnagyobb biopiaca (17,0 milliárd euró), amelyet Franciaország (12,2 milliárd euró) és Olaszország (5,2 milliárd euró) követett.
Európa teljes bio-kiskereskedelmi forgalma elérte az 58,7 milliárd eurót (ebből az EU: 49,5 milliárd euró), ami 4,1 százalékos növekedést jelent Európában és 3,6%-os növekedést az Európai Unióban.
Az ökológiai művelésű mezőgazdasági terület Európában 19,6 millió hektáron maradt (EU: 18,1 millió hektár), ami 3,9 százalékos területarányt jelent Európában és 11,1%-ot az Európai Unióban.
A legnagyobb ökológiai mezőgazdasági területtel rendelkező európai országok Spanyolország (2,9 millió hektár), Franciaország (2,7 millió hektár) és Olaszország (2,5 millió hektár) voltak.
Rekordbővülés a hazai biotermék-kiskereskedelemben
Az adatokat ismertető közlemény szerint a biotermékek kereskedelmi forgalmát tekintve 2024-re európai viszonylatban Norvégiában (21,3 százalék) és Luxemburgban (20,2 százalék) történt egy év alatt a legjelentősebb növekedés.
Magyarország e dobogó harmadik helyén, az Európai Uniót tekintve pedig a második helyen végzett 13,9 százalékos forgalomemelkedéssel.
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) elemzése szerint az ökológiai élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma egyenletes növekedést mutat Magyarországon a NielsenIQ RMS adatai alapján a mért termékkategóriákban, bár a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a magyar fogyasztók az európai vásárlókhoz képest átlagosan jóval kisebb összeget költenek bioélelmiszerre.
Hazánkban 2024-ben 308 022 hektárnyi területen folyt ökológiai gazdálkodás, amellyel területarányosan a közép-európai térség középmezőnyébe tartozunk.
„A hazai kiskereskedelmi forgalom dinamikus növekedésének fontos jellemzője, hogy nem kizárólag áremelkedésből származik, hanem tényleges keresletbővülés áll mögötte, mivel a biotermékek mennyiségbeli eladása is növekedett.
Fontos kiemelni, hogy az inflációból adódó áremelkedés mértéke a biotermékek esetében alacsonyabb volt, mint az élelmiszereké összességében.
Ebben az is közrejátszott, hogy az alacsonyabb átlagárú, saját márkás termékek körében, különösen a diszkontokban, növekedett a biotermékek forgalma, így az árérzékenyebb vásárlók számára is elérhetőbbé váltak a biotermékek. Emellett jelentősen növekedett az online bioélelmiszer kiskereskedelem, valamint bővült a szupermarketek és drogériák biotermék kínálata” – elemezte a növekedés hátterét Dr. Györéné Dr. Kis Gyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója.
„Elemzéseinkből kiderül, hogy erősödik az egészség- és környezettudatos választás szerepe a hazai bevásárlások során. A kereskedelem adta lehetőségek és a fogyasztói igények változása együttesen eredményezték az új statisztikai évkönyvben is közzétett jelentős növekedést” – összegezte a szakember.