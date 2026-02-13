Ráharaptak a magyarok a biotermékekre, második helyen a forgalomnövekedés az EU-ban

Megjelentek a legfrissebb statisztikai adatok az ökológiai gazdálkodás globális trendjeiről, a legújabb, 2024-es adatokat bemutató kiadvány a világ vezető bioélelmiszer szakkiállításán, a BIOFACH-on jelent meg. A rendezvényen közel 90 országból, mintegy 2200 vállalat mutatta be termékkínálatát, köztük Magyarország is. A nemzetközi szereplők közül idén Év Országa 2026 címmel India hívhatta fel magára a figyelmet, mint egyre gyorsabban erősödő régió az ökogazdálkodásban. Miként az Origón megírtuk, az ÖKMi már tavaly is a bioélelmiszerek forgalmának növekedésére hívta fel a figyelmet.

Magyarországon az EU-n belül a második legnagyobb mértékben nőtt a bioélelmiszerek forgalma (illusztráció)

Fotó: Pexels

Nagyot nőtt a globális bioélelmiszer-piac

A The World of Organic Agriculture című kiadványban megjelent adatok szerint

a globális biopiac 2024-ben minden eddigi rekordot megdöntött, a termőterület pedig 99 millió hektáron stabilizálódott.

A tudatos vásárlói réteg egyre többet költ bioélelmiszerekre és -italokra, egyértelmű jelzést küldve a termelőknek, feldolgozóknak és kereskedőknek arról, hogy erősödik a kereslet a környezetbarát módon, vegyszermentesen termelt, egészséges biotermékek iránt.

A bioélelmiszerek és -italok globális kiskereskedelmi forgalma 2024-ben 145 milliárd euróra nőtt (amely 6,9 milliárd eurós éves emelkedés jelent).

2024-ben is az Egyesült Államok maradt a legnagyobb önálló biotermék piac (60,4 milliárd euró), amelyet

az Európai Unió (49,5 milliárd euró), azon belül pedig Németország (17 milliárd euró), valamint

Kína (15,5 milliárd euró) követett.

Svájcban volt a legmagasabb az egy főre jutó biotermék fogyasztás világszerte, 481 euró/fő értékkel, valamint itt volt a legnagyobb a bioélelmiszerek piaci részesedése is: 2024-ben a teljes élelmiszer-értékesítés 12,3%-át tették ki a biotermékek. Ezzel Svájc megelőzte az eddig első helyen álló Dániát (11,6 százalék).

Ausztrália rendelkezett a legnagyobb ökológiai mezőgazdasági területtel (53,0 millió hektár), míg Liechtensteinben volt a legmagasabb az ökológiai területek aránya (43,5 százalék) az összes mezőgazdasági területhez képest.