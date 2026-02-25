Beruházási láz: milliárdos bejelentés érkezett a magyar tulajdonú orvostechnológiai gyártótól

A hazai tulajdonú Biolab Zrt. új, körülbelül 1,3 milliárd forint értékű beruházása tovább erősíti a magyar orvostechnikai piacot és huszonöt magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz létre Pomázon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a városban. A tárcavezető a mikrobiológiai diagnosztikai termékek gyártásával foglalkozó Biolab Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú cég 1,3 milliárd forintnyi értékű kapacitásbővítést hajt végre, amihez a kormány 520 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő huszonöt új, kifejezetten magas hozzáadott értéket képviselő munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter a Biolab Zrt. kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén hangsúlyozta: a vállalkozásnak is haladnia kell a modern kor követelményeivel / Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A Biolab öt kontinens, hatvan országában van jelen

0äMost egy olyan fejlesztésről állapodtunk meg, amelynek nyomán eddig Indiából importálni kényszerült termékeket itt Magyarországon, Pomázon elő fognak tudni állítani. Ráadásul ennek a vállalkozásnak is haladnia kell a modern kor követelményeivel, tehát a digitális átállást sem tudják megúszni, és így ennek a beruházásnak a keretében a termelési folyamatok teljes körű informatikai integrációjára is sor kerül. Ezzel biztosítja a vállalkozást az, hogy továbbra is sikeresen tud majd jelen lenni öt kontinens több mint hatvan országában" – tudatta.

Majd kifejtette, hogy a beruházás tovább erősíti a magyar orvostechnikai piacot, amelynek jelentősége a koronavírus-világjárvány alatt nőtt meg, amikor világossá vált az önellátás fontossága. Ennek kapcsán pedig azt is megjegyezte, hogy

az elmúlt tizenegy évben ez a 36. orvostechnikai beruházás, amely állami támogatással valósul meg.

„És azért van még önmagán túlmutató jelentősége ennek a beruházásnak, mert a Biolab beszállítóinak több mint hetven százaléka magyar, így a térségben vagy távolabb működő kis- és közepes vállalkozások újabb fejlődési lehetőséghez jutnak" – szögezte le.

Továbbá rámutatott, hogy Pest vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére nőtt, miközben a munkanélküliség a felére csökkent, ami szavai szerint annak is köszönhető, hogy ez idő alatt a kormány támogatásával 325 beruházás jött itt létre, mintegy 23 ezer új munkahelyet teremtve. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. „Mégiscsak az történt, hogy tizenöt év alatt egymillió új munkahely jött létre. Mégiscsak Európában a munkát terhelő legalacsonyabb adók itt vannak Magyarországon. És a rezsicsökkentést nemcsak össze sikerült állítani, hanem meg is sikerült védeni ebben a bonyolult időszakban" – sorolta.