Visszahívta a hatóság a BioTechUSA egyik termékét

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) érkezett bejelentés nyomán termékvisszahívásról száolt be a hatóság a „Candida Support” elnevezésű étrend-kiegészítő esetében. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint, a vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a BioTechUSA Kft. készítménye nem engedélyezett összetevőt, Juglans nigra (fekete dió) kivonatot tartalmaz, amelynek alkalmazása az adott termékkategóriában nem megengedett az Európai Unió szabályozása szerint.

A BioTechUSA Kft. készítménye nem engedélyezett összetevőt tartalmaz. Fotó: NKFH

A kifogásolt terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett shopbuilder.hu weboldalon keresztül forgalmazták. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a riasztást követően haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással. A cég a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségének védelmét elsődleges szempontként kezelve saját hatáskörben azonnali intézkedéseket hozott:

megszüntette a termék értékesítését,

és gondoskodott a már forgalomba került készítmények fogyasztóktól történő visszahívásáról is.

Az érintett étrend-kiegészítő „Candida Support” néven került forgalomba, 90 kapszulás kiszerelésben. A terméket az amerikai NOW Foods gyártotta, online értékesítését pedig a BioTechUSA Kft. végezte (1033 Budapest, Huszti út 60.). A visszahívás kizárólag arra a tételre vonatkozik, amely a nem engedélyezett összetevőt tartalmazza.

A hatóságok ezúton is felhívják a lakosság figyelmét, hogy aki a fenti megnevezésű termékből vásárolt, és a készítmény még a birtokában van, azt semmiképpen ne fogyassza el. A visszahívott étrend-kiegészítő használata helyett javasolt felvenni a kapcsolatot a forgalmazóval a további teendők, illetve a termék visszajuttatásának módja kapcsán. A megtett intézkedések célja a fogyasztók egészségének megóvása és az élelmiszerlánc-biztonsági előírások maradéktalan betartása.

