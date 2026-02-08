Véletlenül utalt ügyfeleinek 44 milliárd dollár értékű bitcoint egy kriptotőzsde

A dél-koreai Bithumb kriptovaluta-platform szombaton bejelentette, hogy tévedésből több mint 40 milliárd dollár (közel 13 ezer milliárd forint) értékű bitcoint küldött ügyfeleinek egy promóciós kampány részeként – közölte a Reuters. A hibás kifizetést követő 35 percen belül, a Bithumb korlátozta a bitcoin kereskedést és a kifizetéseket a 695 érintett ügyfél számára.

Felborította a bitcoin piacát a Bithumb hibás kiutalása, elég gyorsan reagáltak (Fotó: Piotr Swat / Shutterstock)

A platform célja eredetileg az volt, hogy 2000 koreai won (1,37 dollár) értékű pénzjutalmat osszon szét a felhasználók között, akik részt vettek egy pénteken este 7 óra körül kezdődött promóciós eseményen. A nyertesek azonban tévesen átlagosan 2490 bitcoint kaptak fejenként.

A Bithumb elnézést kért a pénteken történt hibáért, és közölte, hogy a jelenlegi áron körülbelül 44 milliárd dollárt érő 620 000 bitcoin 99,7%-át visszaszerezte. A hibás kifizetést követő 35 percen belül pénteken korlátozták a kereskedést és a kifizetéseket a 695 érintett ügyfél számára.

Szeretnénk egyértelművé tenni, hogy ez az incidens nem függ össze külső hackeléssel vagy biztonsági résekkel, és nincsenek problémák a rendszerbiztonsággal vagy az ügyfélvagyon-kezeléssel”

– közölte a Bithumb az esettel kapcsolatban kiadott közleményében.

A bitcoin ára péntek este rövid időre 17 százalékkal 81,1 millió wonra esett a Bithumb tőzsdén, de később helyreállt, és utoljára 104,5 millió wonon forgott a helyi piacon.

A Dél-Koreai a Pénzügyi Szolgáltatási Bizottság (Financial Services Commission) azt mondta, hogy az incidens „feltárta a virtuális eszközök sebezhetőségeit és kockázatait”. Egy rendkívüli ülés után kiadott közleményben közölték, hogy helyszíni ellenőrzést indítanak a Bithumbnál és más kriptotőzsdéknél.