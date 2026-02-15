Megbüntette a BKK? Mutatjuk, hogyan úszható meg akár a bírság háromnegyede is

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) statisztikái szerint évente átlagosan csaknem 250 ezer pótdíjat szabnak ki Budapesten.

A BKK statisztikái szerint évente átlagosan csaknem 250 ezer pótdíjat szabnak ki Budapesten

Fotó: BKK/Nyirő Simon

A legfontosabb BKK-szabály: ne fizessen azonnal!

Elsőre kifejezetten rossz tanácsnak tűnhet. Hiszen ki ne választaná inkább a kedvezményes, helyszíni – jellemzően 12 ezer forintos – befizetést a 25 ezres alappótdíj helyett? Csakhogy itt jön a fordulat, amiről meglepően kevesen tudnak: az alappótdíj ugyan valóban ez a 25 ezer forintos összeg, de ezt csak akkor kell kifizetnünk, ha csak két munkanap elteltével intézkedünk. Ha a pótdíjazás napján vásárlunk egy megfelelő, vissza nem váltható bérletet, és két munkanapon belül bemutatjuk egy ügyfélközpontban, drasztikusan csökkenhet a fizetendő összeg.

A különbség pedig nem apró:

havi bérlet vásárlása esetén csak 6000 forintot kell befizetni,

negyedéves bérletnél mindössze 3000 forintot,

éves bérletnél pedig akár 1000 forintra is mérséklődhet a pótdíj.

Vagyis miközben sokan reflexből átadják a bankkártyát az ellenőrnek, valójában akár 6–11 ezer forinttal többet fizetnek a szükségesnél.

Mi történik pontosan, ha megbüntetnek?

Az ellenőr rögzíti az adatokat, majd megkérdezi, hogy a 25 ezres csekket kérjük-e, vagy kifizetjük a helyszínen a 12 ezres pótdíj összegét. Ez gyors, kényelmes és elsőre csábító ajánlatnak tűnhet, hiszen az ember szeretné azonnal lezárni a kellemetlen szituációt és megúszni a dupla összegű bírság befizetését. De a helyszíni bírság kifizetésével valójában lezárul az ügy, és utólagos pénzvisszatérítésre nem lesz lehetőség. Tehát a tudatos utas ilyenkor mást tesz. Elkéri a csekket, megköszöni, majd távozik. Még a büntetés napján vesz egy érvényes bérletet, majd az ellenőrtől kapott csekkel besétál a legközelebbi BKK-központba, és bemutatja a bérlettel együtt az ügyintézőnek. Ilyen egyszerű! Ez valójában nem szabálykerülés, csak egy kiskapu, amiről sok ellenőr elfelejt tájékoztatni – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A kétnapos ablak – amikor tényleg számít az idő

A történet kulcsa azonban a határidő. A kedvezményes lehetőségre ugyanis csak 48 óra áll rendelkezésre. Ez idő alatt:

meg kell vásárolni a bérletet (fontos, hogy attól a naptól legyen érvényes, amikor a büntetés keletkezett),

el kell menni egy BKK-ügyfélközpontba,

be kell mutatni a bérletet és a pótdíjhoz kapcsolódó dokumentumokat.

Ha ezt elmulasztjuk, marad a magasabb 25 ezer forintos pótdíj. Ha pedig teljesen figyelmen kívül hagyjuk a felszólítást, a tartozás később tovább nőhet. Fontos tisztázni: nem arról van szó, hogy bárki eltitkolna bármit. Ezek a szabályok elérhetőek a BKK hivatalos oldalán. Egyszerűen arról van szó, hogy az utasok nagy része nincs tisztában a részletekkel. Bár a módszer sok esetben működik, nem univerzális megoldás.

Nem érdemes erre alapozni, ha rendszeresen bliccel az ember, ugyanis ezzel a lehetőséggel egy naptári évben maximum kétszer lehet élni.

Ugyanakkor a legolcsóbb utazás természetesen az, amelyik szabályos, és egy érvényes bérlet nemcsak pénzügyi biztonságot ad, hanem mentálisan is felszabadító.