Brutális a debreceni BMW-k iránti kereslet, jöhet a dupla műszak

A BMW látványos rajttal indítja el a Neue Klasse formanyelvet és technológiai korszakot az új, 2027-es modellévre szánt BMW iX3-mal, ám az elektromos crossover iránt akkora az érdeklődés, hogy a gyártó állítólag már 2026 végéig gyakorlatilag minden darabot eladott.

Lehet, hogy hamarosan dupla műszakban fogják gyártani a BMW iX3-asokat D ebrecenben

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter

A BMW iX3 adja a rendelések harmadát

Az új BMW iX3 az európai piacon a BMW újautó-megrendeléseinek nagyjából egyharmadát adja. A Carscoops értesülései szerint ez azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett gyártási kapacitás jelentős része már most „elfogyott”, vagyis a modell iránti kereslet messze felülmúlta az előzetes várakozásokat – írja az E-Cars.hu.

Annak érdekében, hogy a BMW iX3-ra várakozók ne csússzanak át 2027-ről még későbbre, az AutoNews beszámolója szerint a BMW második műszak bevezetését tervezi a magyarországi Debrecenben épülő új üzemében.

Ahogy beszámoltunk róla, tavaly szeptember végén adták át a debreceni BMW-gyárat, amelynek első terméke, a Neue Klasse családba tartozó iX3-as, tisztán elektromos szabadidő-autó. A sorozatgyártás október végén indult, a termelés felfuttatása egy új gyárban jellemzően 2-3 hónapot vesz igénybe, teljes kapacitáson pedig évi 150.000 autó előállítására lesz képes az üzem, amelyben 3000 főt foglalkoztatnak.

Az iX3-as iránt kezdettől fogva hatalmas az érdeklődés, már most biztos, hogy sikeres modell lesz.Ha azonban a kiugró kereslet hosszabb távon is kitart, a BMW-nek a tervezettnél gyorsabb ütemben kell növelnie a kapacitásokat, hogy elkerülje a több mint egyéves várólisták kialakulását.

Emellett más BMW típusok is készülhetnek majd Debrecenben, erre felkészülve eleve úgy tervezték a teljes komplexumot, hogy az egyes csarnokokat könnyű legyen bővíteni.