Hatalmas visszahívás – életveszélybe kerülhet, ha ilyen autót vezet

A BMW 87.394 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, mivel az önindító túlmelegedhet, ami tűzveszélyt okozhat – közölte az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA). A kereskedők ingyenesen kicserélik az indítómotort – közölte a felügyelet.

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter

Több visszahívás is volt a BMW-nél

A Reuters kiemeli: a bejelentés nem sokkal azután történt, hogy a BMW októberben több mint 145.000 járművet hívott vissza az USA-ban önindító meghibásodás miatt, ami szintén túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.

Szeptemberben a bajor autógyártó 200.000 járművet hívott vissza hasonló probléma miatt, így az érintett járművek teljes száma meghaladta a 341.000-et. A visszahívások egyes 2019 és 2025 közötti járműveket érintettek, köztük

a 2020-as 340i és X6,

a 2020-2025-ös 840i,

a 2020-2022-es 740Li,

valamint a 2019-2020-as X7 és X5 modelleket.

De a BMW még egyáltalán nem teljesít rosszul ezen a téren, mert ahogy beszámoltunk róla, soha autógyártó nem rendelt még el annyi szervizkampányt, mint tavaly a Ford. A Ford konszern 2024-ben vette át a vezetést a visszahívások számának tekintetében: ekkor a General Motors 2014-es 77 akcióját 89 kampánnyal múlták felül.

2025-ben aztán bebiztosította elsőségét ezen a kétes hírnevet adó listán azzal, hogy 153 visszahívást rendelt el összesen 12.926.436 darab gépjárműre.

Ezt a számot a Ford konszern, tehát a Ford és a Lincoln márka közösen érte el az Egyesült Államok piacán.

Ahogy az manapság megszokott, a 153 kampány részben fizikai szervizlátogatást, részben távoli frissítéssel megoldható problémákat fedett le. Az NHTSA adatbázisa szerint 2025 folyamán összesen 472 visszahívást rendeltek el az USA területén, amelyek összesen 28.185.976 autót érintettek; azaz darabszámra is jelentős a Ford részaránya.