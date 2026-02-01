Bolgár euró: már a megszületése is viharos ellenszélben történt, de mit tartogat a jövő?

Bulgária 6,4 milliós lakossága erősen megosztott volt a csatlakozással kapcsolatban: egy tavaly márciusban végzett Eurobarometer-felmérés szerint 53 százalékuk ellenezte, 45 százalékuk támogatta az euró bevezetését. Hasonló arányokat mutatott egy ősszel végzett felmérés is, amelyben a bolgár eurót ellenzők aránya körülbelül 50 százalék, a támogatóké pedig 42 százalék volt.
A bolgárok szkepticizmusának fő oka az inflációtól, az árdrágulástól való félelem volt. Az Európai Bizottság döntése előtt az euroszkeptikus és nemzeti erők több tízezres tüntetéseket szerveztek Szófiában, sőt népszavazást is követeltek a kérdésről. A parlament ezt elutasította, de a tiltakozások jelezték: az euró nem csupán gazdasági, hanem identitáskérdés is lett az országban.
A tüntetők többek között azt hangoztatták, hogy az euró bevezetése megfosztaná Bulgáriát pénzügyi önrendelkezésétől, hiszen a bolgár költségvetést az Európai Központi Bank hagyná jóvá.
Az eurózónába való belépés azonban minden ellenállás ellenére megvalósult, és a készpénzes átállás január 1-je óta fokozatosan zajlik:
januárban még mind a leva, mind az euró használható volt a boltokban, a visszajárót viszont már csak euróban adták.
Februártól pedig kizárólag az euró marad forgalomban.
Bolgár euró: előnyök és hátrányok
Az euró bevezetése számos olyan gazdasági előnnyel jár, ami hosszú távon meghatározó lehet az érintett ország számára, de persze hátrányokkal is szembe kell nézni – mutat rá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.
Előnyök
- Egyrészt jelentősen csökken az árfolyamkockázat az eurózóna országaival. Mindez stabilabb árképzést, hosszabb távú szerződéseket és alacsonyabb fedezeti költségeket eredményez. Azon országok számára, amelyek erősen kötődnek kereskedelmileg az EU államaihoz, ez komoly előnyt jelenthet.
- Az euró bevezetése kedvezően hat a tranzakciós költségekre is, azok mérséklődése jelentős lehet. Megszűnik az átváltási díj, kevesebb lehet a banki költség. Ez főként a kkv-k számára és a határokon átnyúló beszállítói láncoknak lehet pozitív változás.
- A kereskedelem élénkítésében részben hasznos lehet a közös valuta, ugyanakkor ez csak azon államok között megfigyelhető, amelyek szintén használják az eurót.
Mindemellett azonban több olyan nehézség is adódik a közös pénz használatával, amelyek a külkereskedelemben is visszatükröződnek. Bulgária esetében ennek különösen nagy jelentősége van, mert bár árukereskedelmét nagyrészt az eurózóna országaival bonyolítja, földrajzi elhelyezkedése révén a legtöbb szomszédja más nemzeti valutát alkalmaz.
Hátrányok
- A nem eurót használó szomszédos országokkal folytatott kereskedelemben megmarad a devizakockázat. Ha ezek az országok kis, volatilis valutát használnak, az kiszámíthatatlanságot okozhat.
- Az euró alkalmazása a versenyképességre is hatással van: saját valuta hiányában ugyanis nem lehet leértékeléssel javítani a versenyképességet. Ha a szomszédos ország valutája gyengül, az ottani termékek olcsóbbá válhatnak, így pedig az import ebbe az irányba fog növekedni, ami egyensúlytalansághoz vezet.
- Az árfolyam átgyűrűzés veszélye az importon keresztül is jelen lehet, ami azt jelenti, hogy a nem eurót használó országokból származó import ára gyorsabban változhat, ami inflációs nyomást okozhat.
A vállalatok inkább azokkal az országokkal kezdeményeznek szorosabb partnerséget, amelyek szintén tagjai az eurózónának, így egyfajta irányeltolódás, kereskedelmi átrendeződés is végbemegy az euró bevezetése miatt. Mindez érthető módon csökkenti a nem eurózónába tartozó országokkal a kereskedelem relatív súlyát. Ugyancsak az euró bevezetésének hatása lehet, hogy felértékelődik a magasabb hozzáadott értékű, kevésbé ár-érzékeny export is.
A horvát euró példája
Bulgária előtt, 2023. január 1-vel Horvátország is az euróövezet tagja lett, így viszonylag jól áttekinthető, hogy az elmúlt időszakban itt milyen módon változott a külkereskedelem. A horvát áru-külkereskedelem adatainak összehasonlítása azon országokkal, amelyek nem tagjai az eurózónának egyértelmű csökkenést mutatnak a 2023-as évre vonatkozóan, főleg az exportoldalon. A teljes árukivitelnél -6 százalékos, az importnál pedig -4 százalékos visszaesés figyelhető meg.
2024-től ismét növekvő tendenciát vett fel a horvát külkereskedelem, mind az eurózóna, mind az azon kívül eső országok irányába, viszont egy átmeneti zsugorodás megfigyelhető volt az új valuta bevezetése után. Mindezért különösen fontos, hogy az újonnan belépő eurózóna tagok megfelelő módon tudják kezelni ezt a visszaesést és az ne váljon hosszú távúvá. Utóbbi esetben ugyanis tovább rontja a külkereskedelmi egyenleget, valamint a folyó fizetési mérleget is, ami növeli a külső eladósodottságot és rontja az ország termékeinek versenyképességét.
Összességében a bolgár euró bevezetése képes kedvező helyzetet teremteni az országban abban az esetben, ha a továbbiakban is folytatódik a korábbi fegyelmezett monetáris politika és ezzel összhangban a gazdaságpolitika is
– hangsúlyozza Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus nemzetközi kapcsolatok elemzője. A közös valuta alkalmazása önmagában nem oldja meg az ország pénzügyi helyzetét és a gazdasági növekedésre sem hat egymagában. Ehhez versenyképesség, ipari teljesítmény, valamint stabil bázis szükséges.