Nem csitul a magyar pólóbotrány: Madaras Norbert könyörtelenül reagált Zalánki Gergő vádjaira

euró

Bolgár euró: már a megszületése is viharos ellenszélben történt, de mit tartogat a jövő?

2026. január 1-vel Bulgária az eurózóna 21. tagjává vált, ami számos változást hozott a délkelet-európai ország életében. Amellett, hogy a korábbi bolgár fizetőeszközt, a levát fokozatosan felváltja az euró, a gazdaságban is jelentős folyamatokat generál a valutacsere. Elemzésünkben végigvesszük a bolgár euró külkereskedelemre gyakorolt hatásait, bemutatva a horvát euró bevezetésének korábbi tapasztalatait is. Az euróra való átállás egyébként egy olyan időszakban történik az országban, amikor politikai patthelyzet uralkodik, és a társadalom mintegy 50 százaléka szívesen megtartotta volna az eddigi nemzeti fizetőeszközt.
euróeurózónaeuróbevezetésEurópai Központi BankBulgária

Bulgária 6,4 milliós lakossága erősen megosztott volt a csatlakozással kapcsolatban: egy tavaly márciusban végzett Eurobarometer-felmérés szerint 53 százalékuk ellenezte, 45 százalékuk támogatta az euró bevezetését. Hasonló arányokat mutatott egy ősszel végzett felmérés is, amelyben a bolgár eurót ellenzők aránya körülbelül 50 százalék, a támogatóké pedig 42 százalék volt.

bolgár euró, Bulgária, euro, Bulgáriaeuro, SOFIA, BULGARIA - JUNE 26: Thousands of demonstrators, led by the populist 'Velicie' (Dignity) Party, which has the smallest group in the 240-member parliament with 10 lawmakers, gather for a protest and demand to maintain national currency after the planned transition to the Euro in Bulgaria's monetary system by Jan. 1, 2026, in front of the European Parliament (EP) Representation, in Sofia, Bulgaria on June 26, 2025.The demonstrators chanted slogans against the European Union (EU), of which Bulgaria has been a member since 2007, and called for the preservation of the national currency, the lev. Ihvan Radoykov / Anadolu (Photo by Ihvan Radoykov / Anadolu via AFP)
Széles körű tüntetések voltak a bolgár euró ellen Szófiában
Fotó: AFP  

A bolgárok szkepticizmusának fő oka az inflációtól, az árdrágulástól való félelem volt. Az Európai Bizottság döntése előtt az euroszkeptikus és nemzeti erők több tízezres tüntetéseket szerveztek Szófiában, sőt népszavazást is követeltek a kérdésről. A parlament ezt elutasította, de a tiltakozások jelezték: az euró nem csupán gazdasági, hanem identitáskérdés is lett az országban.

A tüntetők többek között azt hangoztatták, hogy az euró bevezetése megfosztaná Bulgáriát pénzügyi önrendelkezésétől, hiszen a bolgár költségvetést az Európai Központi Bank hagyná jóvá.

Az eurózónába való belépés azonban minden ellenállás ellenére megvalósult, és a készpénzes átállás január 1-je óta fokozatosan zajlik:

 januárban még mind a leva, mind az euró használható volt a boltokban, a visszajárót viszont már csak euróban adták. 

Februártól pedig kizárólag az euró marad forgalomban. 

Bolgár euró: előnyök és hátrányok

Az euró bevezetése számos olyan gazdasági előnnyel jár, ami hosszú távon meghatározó lehet az érintett ország számára, de persze hátrányokkal is szembe kell nézni – mutat rá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.

Előnyök

  • Egyrészt jelentősen csökken az árfolyamkockázat az eurózóna országaival. Mindez stabilabb árképzést, hosszabb távú szerződéseket és alacsonyabb fedezeti költségeket eredményez. Azon országok számára, amelyek erősen kötődnek kereskedelmileg az EU államaihoz, ez komoly előnyt jelenthet.
  • Az euró bevezetése kedvezően hat a tranzakciós költségekre is, azok mérséklődése jelentős lehet. Megszűnik az átváltási díj, kevesebb lehet a banki költség. Ez főként a kkv-k számára és a határokon átnyúló beszállítói láncoknak lehet pozitív változás.
  • A kereskedelem élénkítésében részben hasznos lehet a közös valuta, ugyanakkor ez csak azon államok között megfigyelhető, amelyek szintén használják az eurót.

Mindemellett azonban több olyan nehézség is adódik a közös pénz használatával, amelyek a külkereskedelemben is visszatükröződnek. Bulgária esetében ennek különösen nagy jelentősége van, mert bár árukereskedelmét nagyrészt az eurózóna országaival bonyolítja, földrajzi elhelyezkedése révén a legtöbb szomszédja más nemzeti valutát alkalmaz.

Bulgária, euro, Bulgáriaeuro, A new Bulgarian 1 euro coin against the backdrop of the European Union flag. Bulgaria money. Business and financial concept. Expansion of the euro zone in Europe. Close up
Februártól már kizárólag az euró marad forgalomban Bulgáriában
Fotó: Shutterstock 

Hátrányok

  • A nem eurót használó szomszédos országokkal folytatott kereskedelemben megmarad a devizakockázat. Ha ezek az országok kis, volatilis valutát használnak, az kiszámíthatatlanságot okozhat.
  • Az euró alkalmazása a versenyképességre is hatással van: saját valuta hiányában ugyanis nem lehet leértékeléssel javítani a versenyképességet. Ha a szomszédos ország valutája gyengül, az ottani termékek olcsóbbá válhatnak, így pedig az import ebbe az irányba fog növekedni, ami egyensúlytalansághoz vezet.
  • Az árfolyam átgyűrűzés veszélye az importon keresztül is jelen lehet, ami azt jelenti, hogy a nem eurót használó országokból származó import ára gyorsabban változhat, ami inflációs nyomást okozhat.

A vállalatok inkább azokkal az országokkal kezdeményeznek szorosabb partnerséget, amelyek szintén tagjai az eurózónának, így egyfajta irányeltolódás, kereskedelmi átrendeződés is végbemegy az euró bevezetése miatt. Mindez érthető módon csökkenti a nem eurózónába tartozó országokkal a kereskedelem relatív súlyát. Ugyancsak az euró bevezetésének hatása lehet, hogy felértékelődik a magasabb hozzáadott értékű, kevésbé ár-érzékeny export is.

A horvát euró példája

Bulgária előtt, 2023. január 1-vel Horvátország is az euróövezet tagja lett, így viszonylag jól áttekinthető, hogy az elmúlt időszakban itt milyen módon változott a külkereskedelem. A horvát áru-külkereskedelem adatainak összehasonlítása azon országokkal, amelyek nem tagjai az eurózónának egyértelmű csökkenést mutatnak a 2023-as évre vonatkozóan, főleg az exportoldalon. A teljes árukivitelnél -6 százalékos, az importnál pedig -4 százalékos visszaesés figyelhető meg.

2024-től ismét növekvő tendenciát vett fel a horvát külkereskedelem, mind az eurózóna, mind az azon kívül eső országok irányába, viszont egy átmeneti zsugorodás megfigyelhető volt az új valuta bevezetése után. Mindezért különösen fontos, hogy az újonnan belépő eurózóna tagok megfelelő módon tudják kezelni ezt a visszaesést és az ne váljon hosszú távúvá. Utóbbi esetben ugyanis tovább rontja a külkereskedelmi egyenleget, valamint a folyó fizetési mérleget is, ami növeli a külső eladósodottságot és rontja az ország termékeinek versenyképességét.

Összességében a bolgár euró bevezetése képes kedvező helyzetet teremteni az országban abban az esetben, ha a továbbiakban is folytatódik a korábbi fegyelmezett monetáris politika és ezzel összhangban a gazdaságpolitika is

 – hangsúlyozza Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus nemzetközi kapcsolatok elemzője. A közös valuta alkalmazása önmagában nem oldja meg az ország pénzügyi helyzetét és a gazdasági növekedésre sem hat egymagában. Ehhez versenyképesség, ipari teljesítmény, valamint stabil bázis szükséges.

 

 

