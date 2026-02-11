Kisebb tortából nagyobb szelet: a világpiac szűkülése ellenére nő a magyar borkivitel

Kedvező pályára állt a magyar borexport az elmúlt két évben, különösen a palackos, magasabb hozzáadott értékű tételek területén – olvasható ki a KSH friss adatsorából. Rókusfalvy Pál szerint az ágazat jövője nem elsősorban a mennyiségi bővülésben, hanem az export szerkezetének átalakításában, az egyedi magyar fajták tudatos nemzetközi pozicionálásában és a fiatal fogyasztók megszólításában rejlik. A nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos a Magyar Nemzetnek adott interjújában kifejtette: a borkivitel elemzésekor nem elegendő a teljes volumen vizsgálata: döntő kérdés, milyen arányt képviselnek a palackos minőségi borok a lédig tételekhez képest.

Fotó: Magyar Bormarketing Ügynökség

A kormánybiztos elmondta: ez a mutató az utóbbi időszakban 30-ról 37 százalékra emelkedett, ami közvetlenül növeli a magyar bor értékét a külpiacokon.

Új piacokon hódít a magyar bor

Kitért rá: a 2024-es év ebből a szempontból kifejezetten sikeresnek bizonyult, hiszen a magyar borok exportja közel 16 százalékkal nőtt, és bár a kisebb termés miatt 2025-ben kevesebb bor került ki a pincékből, az értékesítés további 4,5 százalékkal emelkedett. Ez a tendencia azért is lényeges, mert a globális borpiac összességében évek óta csökkenő pályán van ‒ mutatott rá.

Bár a pontos összesített adatok még feldolgozás alatt állnak, a német piacon már jól látható a minőségi fordulat: ott 11 százalékos volumenbővülés mellett 22 százalékkal nőtt a kivitel értéke. Ennek kapcsán a szakember leszögezte: a cél nem pusztán az eladási volumen növelése, hanem az átlagár tartós emelése is.

Mint azt Rókusfalvy Pál lapunknak hangsúlyozta: az új borexport-stratégia egyik központi eleme a tudatos piacválasztás. Európában továbbra is Németország, az Egyesült Királyság és Lengyelország a legfontosabb célterület, a tengerentúlon pedig az Egyesült Államokban indult intenzív építkezés. Ázsiában Kína és Dél-Korea mutat növekvő érdeklődést a magyar borok iránt, ezért ott is tervezik a jelenlét bővítését. Rókusfalvy Pál az ázsiai piac sajátosságaként említette, hogy ott jelenleg a vörösborok iránti kereslet stabil, miközben Európában és Amerikában ez a szegmens éppen visszaszorulóban van.