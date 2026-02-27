Az összes mérés és pályapróba igazolta, hogy a vonal megfelel minden olyan infrastrukturális és közlekedésbiztonsági feltételnek, ami a tehervonatok közlekedtetéséhez szükséges. A biztonság ugyanakkor kettőn áll, nem csupán a vasutasokon, hanem a többi közlekedőn is múlik – írja közösségimédia-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a rendszeres teherforgalom Budapest—Belgrád vasútvonalon való megindulása kapcsán.

Hajnalban elindult a teherforgalom a Budapest—Belgrád vasútvonalon

Fotó: Facebook

A térségben élők hosszú ideig azt szokhatták meg, hogy nem járnak vonatok a pályán, mostantól azonban újra rendszeresen és nagy sebességgel érkezhetnek vasúti járművek a vonalon. A MÁV arra kér mindenkit, hogy ne megszokásból közlekedjen: a KRESZ maradéktalan betartásával és kellő körültekintéssel közelítse meg a vasúti átjárókat.

A Budapest—Belgrád vasútvonal jelentős hasznot hoz az ország számára

A 150-es vasútvonal felújítása az elmúlt évek legnagyobb vasúti beruházás volt Magyarországon, a Ferencvárostól a kelebiai magyar-szerb határállomásig vezető 160 kilométeres régi, rossz minőségű, egyvágányos vasútvonal helyén egy végig kétvágányú, 160 km/h sebességgel járható vasútvonal épült a legkorszerűbb utasforgalmi létesítményekkel.

Az első vonat éjfél után néhány perccel a MÁV Railtours tehervonata volt, élén a MÁV mozdonymegújítási programjának keretében érkezett Siemens Vectron mozdonnyal.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrégiben azt nyilatkozta a beruházással kapcsolatban, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal jelentős hasznot hoz majd Magyarország számára: egyrészt minden korábbinál közelebb hozza a szomszédos Szerbiával, másrészt ez lesz a legversenyképesebb teherszállítási útvonal a dél-európai kikötőkbe érkező, Nyugat-Európába tartó távol-keleti áruk számára. Az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi forgalom értéke évi 800 milliárd euró körül van, ez Kelet-Ázsia egésze esetében több ezer milliárd eurós nagyságrendet képvisel.