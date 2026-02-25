Naponta 16 millióan étkeznek ennél a globális gyorsétteremláncnál, most megnyitották új magyarországi egységüket

Negyven új, a helyi lakosok munkaerőpiaci lehetőségeit bővítő álláshelyet teremt Budapesten, Csepelen az amerikai gyorsétteremlánc Burger King új, Magyarországon a 63. étterme. A Csepel Plaza melletti parkolóban az Indotek Csoport fejlesztésében megvalósított épület zéró kibocsátással működik, és a franchise parner Fusion Befektetési Zrt. szerint mérhető helyi lakossági igényre válasz. Az Origo részt vett a megnyitón, az eseményen pedig kiderült: a franchise gyorséttermek magyarországi erősödésében nincs nem megismerhető varázlat, mivel azok vonzalmát továbbra is az imsert, minőségi környezetben kínált ízek jelentik.
Tapintható a helyi igény a Burger Kingre, az Indotek Csoport volt a fejlesztő
Minden fejlesztés egyúttal beruházás is, és minden beruházás hozzátesz valamit a nagy egészhez – talán ezzel lehetne összefoglalni azt, hogy egy, Magyarországon már komoly jelenléttel bíró amerikai gyorsétteremlánc itteni franchise partnerén keresztül újabb egységet nyit. A sorban hatvanharmadik étterem megnyitása talán elsőre nem tűnik hírértékűnek, jelentőségét azonban épp ez a mennyiségi szám, s az alább felsorolt szempontok adák:
- a hatvanharmadik magyarországi étterem megnyitása azt jelzi, hogy a márka elkötelezett a magyarországi jelenlét, valamint annak erősítése iránt;
- jelzi a befektetői bizalmat a hazai kiskereskedelem, ezen belül a vendéglátás, illetve a gyorséttermi szegmens iránt (utóbbiról a közelmúltban megjelent összefoglalót az Origón ide kattintva érheti el);
- miközben a befektetések hazai alakulása vegyes képet mutat az utóbbi időben (értékben némileg elmaradtak a várttól, miközben a hazai tulajdonlás aránya jelentősen erősödött), minden új fejlesztés hozzátesz az értéknövekedéshez,
- negyven új munkahely jön létre az étteremnek köszönhetően, ez pedig akár logisztikai, ipari jellegű fejlesztések megvalósulásával is összemérhető.
„Az étterem megnyitására jelentős igény mutatkozott a csepeli lakosok részéről, ez egyértelmű volt a közösségi médiában a Burger King márkára adott reakciókból” – mondta Sümegi László, a franchise kizárólagos hazai partnere, a Fusion Befektetési Zrt. elnöke a megnyitás alkalmából tartott beszédében.
Sümegi László elmondta: vállalatuk a márka 1991-es magyarországi piacra lépése óta az 1954-es alapítású amerikai vállalat itthoni partnere. A világ egyik legnagyobb gyorsétteremlánca globálisan napi 16 millió vendéget szolgál ki, és nagyjából 15-16 ezer éttermet üzemeltet.
„Fogalmazhatunk ezért úgy, hogy a most megnyíló csepeli étterem a 15 001-ik, amelynek megnyitásával negyven új, többségében helyi csepeli lakos által betöltött munkahely jön létre. Mi hazai kizárólagos franchise partnerként pedig nem csak az éttermek üzemeltetésével, hanem azok ellátásával is foglalkozunk" – mondta a vállalat elnöke,
Jelentős arányban magyar beszállítókkal dolgozunk együtt ebben a feladatban
– tette hozzá Sümegi László, aki elmondta, az új csepeli étterem a teraszával együtt 126 vendég egyidejű kiszolgálására képes, a legújabb, úgynevezett pavilon dizájnnal, rendelésleadó kioszkokkal készült. A létesítmény zéró kibocsátással működik.
Szeles Béla, a fejlesztést megvalósító Indotek Csoport projektelőkészítési igazgatója elmondta:
közel 800 millió forint értékben járultak hozzá az ingatlan fejlesztéséhez, mely nem önkormányzati, hanem magánterületen létesült, és hosszú távra szóló bérleti szerződést kötöttek rá.
Az Indotek Csoport képviselője elmondta: az elmúlt időszakban összesen 3 milliárd forint értékben hajtottak végre felújításukat kereskedelmi ingatlanjaikon, eközben a szomszédos Csepel Plaza kizárólagos tulajdonosai maradtak. A létesítmény szomszédságában megnyíló létesítmény különálló építményével a csepeli Burger King lesz, annak ellenére is, hogy a vállalatnak korábban volt már étterme a bevásárlóközpontban. Szeles Béla közölte: együttműködésük a Fusion Zrt.-vel nem az első, s nem is az utolsó, hiszen jelenleg több közös projektet készítenek elő.
Előnyben maradnak a hazai beszállítók, kedvezően alakul a látogatószám
„A Burger King négy új éttermet nyitott tavaly Magyarországon, összességében igen elégedett vagyok a 2025-ös eredményeinkkel” – mondta az Origónak adott interjújában Sümegi László. A Fusion Befektetési Zrt. elnöke kiemelte, hogy az éttermek látogatószámának alakulásában is pozitív tendenciát látni.
A vállalat képviselője szerint a tavalyi és az azt megelőző év legnagyobb kihívása az élelmiszerek árának – különösen a marhahúsénak – emelkedése volt, amit a vállalat sikeresen kezelt, azaz ennek hatása a termékek árában alig volt érzékelhető.
Keressük azokat a beszállítókat, akik a Burger King partnereivé, minősített beszállítóivá válhatnak, és hozzá is segítjük a hazai vállalkozásokat ahhoz, hogy ezeket a minősítéseket megszerezzék, belépve ezzel a beszállítói körbe
– mondta Sümegi László arra a kérdésre válszolva, hogy az árak emelkedése alapján képesek-e tartani magukat ahhoz, hogy az éttermek ellátásában előnyben részesítsék a hazai vállalkozásokat.
A hazai éttermi franchise-szegmens lehetőségeiről szólva Sümegi László elmondta, hogy megítélésük szerint
folyamatosan nő az igény olyan termékek és szolgáltatások iránt, amelyeknek jó ár-érték aránya van, és kiváló minőséget képviselnek, azaz hosszú távon is megbízhatóságot képviselnek.
A Fusion Befektetési Zrt. a tavaly ősszel a magyar piacra lépő Popeye's, szintén amerikai gyorséttermi franchise magyarországi partnere is. A vállalat képviselője elmondta: a tavalyi októberi étteremnyitás óta a várakozásaikon felül teljesített a brand, amit ugyanakkor teljesen elkülönítetten kezelnek vállalaton belül a Burger Kingtől.
Sümegi László elmondta: a vállalatnál látják a lehetőséget a piaci bővülésre. Szerinte a gyorséttermek magyarországi népszerűségének mindössze az a magyarázata, hogy éttermi élményt kínálnak a fogyasztónak megfelelő ár-érték arányban, vonzó környezetben.