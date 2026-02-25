Naponta 16 millióan étkeznek ennél a globális gyorsétteremláncnál, most megnyitották új magyarországi egységüket

Negyven új, a helyi lakosok munkaerőpiaci lehetőségeit bővítő álláshelyet teremt Budapesten, Csepelen az amerikai gyorsétteremlánc Burger King új, Magyarországon a 63. étterme. A Csepel Plaza melletti parkolóban az Indotek Csoport fejlesztésében megvalósított épület zéró kibocsátással működik, és a franchise parner Fusion Befektetési Zrt. szerint mérhető helyi lakossági igényre válasz. Az Origo részt vett a megnyitón, az eseményen pedig kiderült: a franchise gyorséttermek magyarországi erősödésében nincs nem megismerhető varázlat, mivel azok vonzalmát továbbra is az imsert, minőségi környezetben kínált ízek jelentik.

Csepelen nyitott új éttermet a Burger King, a fejlesztéssel negyven új munkahely jön létre (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Tapintható a helyi igény a Burger Kingre, az Indotek Csoport volt a fejlesztő

Minden fejlesztés egyúttal beruházás is, és minden beruházás hozzátesz valamit a nagy egészhez – talán ezzel lehetne összefoglalni azt, hogy egy, Magyarországon már komoly jelenléttel bíró amerikai gyorsétteremlánc itteni franchise partnerén keresztül újabb egységet nyit. A sorban hatvanharmadik étterem megnyitása talán elsőre nem tűnik hírértékűnek, jelentőségét azonban épp ez a mennyiségi szám, s az alább felsorolt szempontok adák:

a hatvanharmadik magyarországi étterem megnyitása azt jelzi, hogy a márka elkötelezett a magyarországi jelenlét, valamint annak erősítése iránt;

jelzi a befektetői bizalmat a hazai kiskereskedelem, ezen belül a vendéglátás, illetve a gyorséttermi szegmens iránt (utóbbiról a közelmúltban megjelent összefoglalót az Origón ide kattintva érheti el);

miközben a befektetések hazai alakulása vegyes képet mutat az utóbbi időben (értékben némileg elmaradtak a várttól, miközben a hazai tulajdonlás aránya jelentősen erősödött), minden új fejlesztés hozzátesz az értéknövekedéshez,

negyven új munkahely jön létre az étteremnek köszönhetően, ez pedig akár logisztikai, ipari jellegű fejlesztések megvalósulásával is összemérhető.

„Az étterem megnyitására jelentős igény mutatkozott a csepeli lakosok részéről, ez egyértelmű volt a közösségi médiában a Burger King márkára adott reakciókból” – mondta Sümegi László, a franchise kizárólagos hazai partnere, a Fusion Befektetési Zrt. elnöke a megnyitás alkalmából tartott beszédében.