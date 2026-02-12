Itt a vége: kivonul a több száz üzletes élelmiszer-kiskereskedő

A Carrefour Romania országszerte 478 üzletből álló, többféle formátumot lefedő hálózatot üzemeltet, beleértve hipermarketeket, szupermarketeket, kisboltokat és diszkontokat. 2024-ben körülbelül 3,2 milliárd euró bruttó árbevételt ért el a cég a profit.ro cikke szerint. A tranzakció értéke 823 millió euró, várhatóan 2026 második felében zárul majd le. Romániában a Carrefour 55 hipermarketet, 191 szupermarketet, 202 kisboltot és 30 diszkontáruházat üzemeltet. 2025-ben a Carrefour romániai leányvállalatai 2,7 milliárd euró árbevétel mellett 173 millió euró nettó nyereséget értek el.

Kivonul a Carrefour Romániából (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nem vész el, csak új tulajdonoshoz kerül a Carrefour Románia

„A Carrefour Románia eladása azt tükrözi, hogy biztosan halad a portfólió 2025 elején elkezdett átértékelése. Bízom benne, hogy a Paval Holdinggal kötött megegyezés fontos lehetőség, amely a vállalat fejlődését és folyamatos sikerét szolgálja” - jelentette ki Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója.

A Carrefour 2001 óta van jelen Romániában, korábban felvásárolta a Billa és a Cora helyi kiskereskedelmi hálózatait. A Paval Holding két román üzletember, Dragos és Adrian Paval tulajdonában van.

A Paval testvérek a legnagyobb romániai barkácsáruházlánc, a Dedeman tulajdonosai, de vannak érdekeltségeik az ingatlanfejlesztés és a turizmus területén is. Tavaly a Paval Holding felvásárolta a Praktiker görögországi áruházait.

A profit.ro oldalán a bejelentést követően megjelent egy részletes áttekintés is a Carrefour Csoport romániai működéséről. Ebből az derül ki, hogy az elmúlt évtizedben a Carrefour Romania SA forgalma (ez a csoporton belül a legnagyobb vállalat Romániában) mintegy 2,5-szeresére nőtt, és 2022-ben meghaladta a 10 milliárd lejt (1 lej kb. 75 forint). A vállalat nettó nyeresége azonban drasztikusan, közel 80 százalékkal csökkent 2024-ben az előző évhez képest, 249 millió lejről 52,4 millió lejre. Ez egyben a Carrefour Romania SA az elmúlt évtizedben regisztrált legalacsonyabb nettó nyeresége volt, kilenc éves visszatekintésben pedig azt látni, hogy a nyereség közel a harmadára apadt.