Jelentős változás jöhet a ruházati termékeknél, fontos jelölést kaphatnak

A Carrefour ezzel elsőként lép a francia kiskereskedelmi cégek közül, és a kezdeményezéssel az a célja, hogy a vásárlók számára növelje az átláthatóságot, valamint igazodjon a kormány által támogatott környezetvédelmi címkézéshez.

Új jelölési módot tesztel ruházati termékein a Carrefour

Fotó: Unsplash

A Carrefour kísérleti programja

A kísérleti programban közel 70 termék – például alsóneműk, pólók és bodyk – kap környezeti értékelést digitálisan. A vásárlók a termék vonalkódját a Clear Fashion alkalmazással beolvasva egy 100 pontos skálán láthatják az adott ruhadarab környezeti hatását – írja az ESM Magazine.

A módszertan a teljes életciklust vizsgálja: az üvegházhatású gázkibocsátást az előállítás során, a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az erőforrás-felhasználást, a fenntarthatóságot és a környezetszennyezés következményeit.

A Carrefour eddigi mérései szerint a Tex ruházati termékek átlagos környezeti költsége 542,91 pont 100 grammonként. Ez a szám minél magasabb, annál inkább negatív hatással bír a termék a bolygóra. Míg például egy biopamut Tex póló 510 pontot kap, addig egy hasonló fast fashion darab hatáspontszáma akár 1000 pont fölé is mehet.

Az áruházlánc kezdeményezése azért is figyelemre méltó, mert a ruhaipar a világ egyik legkörnyezetszennyezőbb iparága, amely jelentős mértékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, a vízkészletek kimerítéséhez és a hulladékképződéshez. A fast fashion térnyerésével a ruhák gyártása és kidobása drasztikusan megnőtt, ami súlyos ökológiai lábnyomot hagy maga után.

A ruházati termékek legfőbb környezeti hatásai:

1. Hatalmas vízfogyasztás és szennyezés

Vízhasználat: A textilipar évente több milliárd köbméter vizet használ fel. Egyetlen pamutpóló előállításához körülbelül 2700 liter édesvízre van szükség, ami egy ember 2,5 évnyi ivóvízszükségletének felel meg.

Vízszennyezés: A globális ipari vízszennyezés mintegy 20 százaléka a textilfestésből és -kezelésből származik. A gyárak vegyszereket, nehézfémeket engednek a folyókba.

2. Üvegházhatású gázok kibocsátása

A divatipar a globális szén-dioxid-kibocsátás 8-10 százalékáért felelős, ami több mint az összes nemzetközi repülőjárat és tengeri szállítás együttes kibocsátása.

A poliészter és más szintetikus anyagok gyártása kőolaj alapú, rendkívül energiaigényes folyamat.

3. Hulladékképződés és elpazarolt erőforrások

Évente 92 millió tonna textil hulladék keletkezik globálisan.

Az eladatlan ruhákat gyakran elégetik vagy lerakókba szállítják.

A ruhák kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra új ruhák gyártásához.

4. Mikroműanyag-szennyezés

A szintetikus ruhák (poliészter, nejlon, akril) mosása során mikroműanyag szálak kerülnek a szennyvízbe, majd az óceánokba. A textilipar a legnagyobb forrása a tengeri mikroműanyag-szennyezésnek.

5. Vegyszerhasználat

A textilgyártás során mintegy 2450 különböző vegyszert használnak, melyek közül több mint 1100 veszélyesnek minősül az emberi egészségre és a környezetre.

Környezetbarát alternatívák és megoldások