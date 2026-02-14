Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ruházati termék

Jelentős változás jöhet a ruházati termékeknél, fontos jelölést kaphatnak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Carrefour áruházlánc új környezeti címkézési rendszert vezet be saját márkás ruházati termékein. A vállalat kezdeményezése azért is figyelemre méltó, mert a ruhaipar a világ egyik legkörnyezetszennyezőbb iparága, amely jelentős mértékben hozzájárul többek között az éghajlatváltozáshoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ruházati termékkörnyezetszennyésáruházláncCarrefourcímke

A Carrefour ezzel elsőként lép a francia kiskereskedelmi cégek közül, és a kezdeményezéssel az a célja, hogy a vásárlók számára növelje az átláthatóságot, valamint igazodjon a kormány által támogatott környezetvédelmi címkézéshez.

Carrefour, Ugyanazon a napon zár be a Bershka és a Pull & Bear ruházati boltja a Köki Terminálban (illusztráció)
Új jelölési módot tesztel ruházati termékein a Carrefour 
Fotó: Unsplash

A Carrefour kísérleti programja

A kísérleti programban közel 70 termék – például alsóneműk, pólók és bodyk – kap környezeti értékelést digitálisan. A vásárlók a termék vonalkódját a Clear Fashion alkalmazással beolvasva egy 100 pontos skálán láthatják az adott ruhadarab környezeti hatását – írja az ESM Magazine.

A módszertan a teljes életciklust vizsgálja: az üvegházhatású gázkibocsátást az előállítás során, a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az erőforrás-felhasználást, a fenntarthatóságot és a környezetszennyezés következményeit. 

A Carrefour eddigi mérései szerint a Tex ruházati termékek átlagos környezeti költsége 542,91 pont 100 grammonként. Ez a szám minél magasabb, annál inkább negatív hatással bír a termék a bolygóra. Míg például egy biopamut Tex póló 510 pontot kap, addig egy hasonló fast fashion darab hatáspontszáma akár 1000 pont fölé is mehet.

Az áruházlánc kezdeményezése azért is figyelemre méltó, mert a ruhaipar a világ egyik legkörnyezetszennyezőbb iparága, amely jelentős mértékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, a vízkészletek kimerítéséhez és a hulladékképződéshez. A fast fashion térnyerésével a ruhák gyártása és kidobása drasztikusan megnőtt, ami súlyos ökológiai lábnyomot hagy maga után. 

A ruházati termékek legfőbb környezeti hatásai:

1. Hatalmas vízfogyasztás és szennyezés

  • Vízhasználat: A textilipar évente több milliárd köbméter vizet használ fel. Egyetlen pamutpóló előállításához körülbelül 2700 liter édesvízre van szükség, ami egy ember 2,5 évnyi ivóvízszükségletének felel meg.
  • Vízszennyezés: A globális ipari vízszennyezés mintegy 20 százaléka a textilfestésből és -kezelésből származik. A gyárak vegyszereket, nehézfémeket engednek a folyókba. 

2. Üvegházhatású gázok kibocsátása

  • A divatipar a globális szén-dioxid-kibocsátás 8-10 százalékáért felelős, ami több mint az összes nemzetközi repülőjárat és tengeri szállítás együttes kibocsátása.
  • A poliészter és más szintetikus anyagok gyártása kőolaj alapú, rendkívül energiaigényes folyamat. 

3. Hulladékképződés és elpazarolt erőforrások

  • Évente 92 millió tonna textil hulladék keletkezik globálisan.
  • Az eladatlan ruhákat gyakran elégetik vagy lerakókba szállítják.
  • A ruhák kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra új ruhák gyártásához. 

4. Mikroműanyag-szennyezés

  • A szintetikus ruhák (poliészter, nejlon, akril) mosása során mikroműanyag szálak kerülnek a szennyvízbe, majd az óceánokba. A textilipar a legnagyobb forrása a tengeri mikroműanyag-szennyezésnek. 

5. Vegyszerhasználat

  • A textilgyártás során mintegy 2450 különböző vegyszert használnak, melyek közül több mint 1100 veszélyesnek minősül az emberi egészségre és a környezetre. 

Környezetbarát alternatívák és megoldások

  • Slow fashion: Kevesebb, de minőségibb ruha vásárlása.
  • Second-hand: Használt ruhák vásárlása, a ruhák élettartamának meghosszabbítása.
  • Fenntartható anyagok: Bio pamut, kender, len, újrahasznosított szálak használata.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!