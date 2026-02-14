Jelentős változás jöhet a ruházati termékeknél, fontos jelölést kaphatnak

A Carrefour ezzel elsőként lép a francia kiskereskedelmi cégek közül, és a kezdeményezéssel az a célja, hogy a vásárlók számára növelje az átláthatóságot, valamint igazodjon a kormány által támogatott környezetvédelmi címkézéshez.
A Carrefour kísérleti programja
A kísérleti programban közel 70 termék – például alsóneműk, pólók és bodyk – kap környezeti értékelést digitálisan. A vásárlók a termék vonalkódját a Clear Fashion alkalmazással beolvasva egy 100 pontos skálán láthatják az adott ruhadarab környezeti hatását – írja az ESM Magazine.
A módszertan a teljes életciklust vizsgálja: az üvegházhatású gázkibocsátást az előállítás során, a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az erőforrás-felhasználást, a fenntarthatóságot és a környezetszennyezés következményeit.
A Carrefour eddigi mérései szerint a Tex ruházati termékek átlagos környezeti költsége 542,91 pont 100 grammonként. Ez a szám minél magasabb, annál inkább negatív hatással bír a termék a bolygóra. Míg például egy biopamut Tex póló 510 pontot kap, addig egy hasonló fast fashion darab hatáspontszáma akár 1000 pont fölé is mehet.
Az áruházlánc kezdeményezése azért is figyelemre méltó, mert a ruhaipar a világ egyik legkörnyezetszennyezőbb iparága, amely jelentős mértékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, a vízkészletek kimerítéséhez és a hulladékképződéshez. A fast fashion térnyerésével a ruhák gyártása és kidobása drasztikusan megnőtt, ami súlyos ökológiai lábnyomot hagy maga után.
A ruházati termékek legfőbb környezeti hatásai:
1. Hatalmas vízfogyasztás és szennyezés
- Vízhasználat: A textilipar évente több milliárd köbméter vizet használ fel. Egyetlen pamutpóló előállításához körülbelül 2700 liter édesvízre van szükség, ami egy ember 2,5 évnyi ivóvízszükségletének felel meg.
- Vízszennyezés: A globális ipari vízszennyezés mintegy 20 százaléka a textilfestésből és -kezelésből származik. A gyárak vegyszereket, nehézfémeket engednek a folyókba.
2. Üvegházhatású gázok kibocsátása
- A divatipar a globális szén-dioxid-kibocsátás 8-10 százalékáért felelős, ami több mint az összes nemzetközi repülőjárat és tengeri szállítás együttes kibocsátása.
- A poliészter és más szintetikus anyagok gyártása kőolaj alapú, rendkívül energiaigényes folyamat.
3. Hulladékképződés és elpazarolt erőforrások
- Évente 92 millió tonna textil hulladék keletkezik globálisan.
- Az eladatlan ruhákat gyakran elégetik vagy lerakókba szállítják.
- A ruhák kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra új ruhák gyártásához.
4. Mikroműanyag-szennyezés
- A szintetikus ruhák (poliészter, nejlon, akril) mosása során mikroműanyag szálak kerülnek a szennyvízbe, majd az óceánokba. A textilipar a legnagyobb forrása a tengeri mikroműanyag-szennyezésnek.
5. Vegyszerhasználat
- A textilgyártás során mintegy 2450 különböző vegyszert használnak, melyek közül több mint 1100 veszélyesnek minősül az emberi egészségre és a környezetre.
Környezetbarát alternatívák és megoldások
- Slow fashion: Kevesebb, de minőségibb ruha vásárlása.
- Second-hand: Használt ruhák vásárlása, a ruhák élettartamának meghosszabbítása.
- Fenntartható anyagok: Bio pamut, kender, len, újrahasznosított szálak használata.