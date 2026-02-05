Ezt hozza a boltbezárás: kiárusítást jelentett be egy magyar üzletlánc

Bezár a Budapesten, a Corvin-negyedben, a Corvin Plázában működő CCC üzlet. A cipőkereskedelmi üzletben kiárusítást hirdettek.

Bezár a Corvin-negyedben található CCC üzlet, de néhány hónap múlva újra megnyílik

Fotó: Origo

CCC: nem végleges a búcsú a Corvin-negyedben

Az Origo a helyszínen megtudta, hogy a bolt még februárban, várhatóan 15-én lehúzza a rolót, és hosszabb ideig nem is nyit ki újra. Ennek oka az üzlet átalakítása.

A bolt várhatóan május folyamán nyit ki újra.

A CCC a boltbezáráshoz kapcsolódóan promóciót hirdetett. Ennek értelmében valamennyi termékre 50 százalékos árkedvezményt biztosítanak, feltéve, hogy a vásárlás értéke eléri a 9000 forintot.

Nem ez az első üzletbezárás majd újranyitás a CCC esetében. Miként az Origo akkor megírta, tavaly augusztusban a szintén Budapesten található WestEnd Bevásárlóközpontban nyitott újra üzletük.

A CCC Csoport az egyik legnagyobb európai vállalat a lábbeli és ruházati kiskereskedelmi szegmensben.

Mind hagyományos bolti (kb. 1200 üzlettel rendelkeznek Európa-szerte), mind online értékesítésük jelentős, amit több márkanév alatt bonyolítanak.

A CCC Csoport által közzétett adatok szerint 2025 második negyedévében történetének eddigi legmagasabb negyedéves EBITDA-ját érte el, 481 millió zlotyit. A bevételnövekedés éves összehasonlításban 11 százalék volt.

A magyarországi leányvállalat 2024-es bevétele az adatok szerint meghaladta a 27 milliárd forintot.