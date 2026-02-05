Vége a CIA egyik titkának: megszűnik egy korábban hét pecsét alatt őrzött kiadvány

Hírlevél
Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) megszünteti a több mint hat évtizede évente megjelenő, népszerű World Factbook (A világ tényei) című kiadványát – jelentette be az ügynökség a honlapján. A CIA eredetileg titkos kiadványa idővel nyilvános adatbázissá vált, és a nagy nemzetközi szervezetek és tömörülések (például az OECD, ENSZ, Világbank) kiadványai, jelentései mellett fontos információs forrást jelentett egy ország vagy entitás gazdasági, társadalmi, politikai viszonyainak alapjaihoz.
Az eredetileg The National Basic Intelligence Factbook címet viselő kézikönyv először 1962-ben jelent meg, de akkoriban még nyomtatott és titkosított formában, a hírszerzők számára. Olyan hasznosnak bizonyult, hogy más szövetségi ügynökségek is használni kezdték, és 1971-ben megjelent az első nyilvános változata a CIA kiadványának.

Megszünteti milliók által használt kiadványát a CIA (illusztráció)
Fotó: SAUL LOEB / AFP

A CIA egyik legismertebb kiadványa szünt meg

A CIA saját oldalán úgy jellemzi a kiadványt, mint amely a szervezet egyik legrégebbi és legismertebb hírszerzési kiadványa illetve most már csak múlt időben, mivel kiadását megszüntették. A World Factbook régóta információforrásként szolgált a hírszerző közösség és a nagyközönség számára, mint egy átfogó, alapvető referenciaanyag a világ országairól és közösségeiről. Vessünk egy gyors pillantást a World Factbook történetére.  

Az 1980-as években kapta a World Factbook nevet.

1997-ben a kiadvány digitális formátumra váltott, és a CIA.gov honlapon vált elérhetővé a globális közönség számára. 

Az újságírók, kutatók és diákok körében népszerű kiadvány részletes képet nyújtott a külföldi nemzetekről, gazdaságukról, fegyveres erőikről, erőforrásaikról és társadalmukról. Számos, az országok alapvető sajátosságait bemutató adat tárháza volt, így például nemzetközi tájékozódási ponttá vált az egyes államok GDP-jéhez, gazdasági szerkezetének jobb megértéséhez különösen akkor, ha ezekről nem lehetett közvetlen tapasztalatot szerezni.

Érdekes adalék, hogy csak a CIA bennfentesei tudhatták, hogy a tisztek személyes utazási fotóik egy részét a World Factbooknak adományozták, amely több mint 5000, szerzői jogoktól mentes fényképet tárolt, amelyeket így bárki elérhetett és felhasználhatott. 

Ezeken a fotókon a hírszerzők fotói révén olykor kevesek által látott ritkaságok, vagy eltzárt termelőüzemek, gazdasági létesítmények is feltűntek.

A CIA egyelőre nem reagált a kiadvány megszűntetésével kapcsolatos sajtómegkeresésekre.

Leépítések várhatók a CIA-nál

Bár a közlemény nem adott a lépésre részletes magyarázatot, a World Factbook megszüntetése tükrözi a CIA igazgatójának, John Radcliffe-nek azon törekvését, hogy leállítsák azokat a programokat, amelyek nem tartoznak az ügynökség szorosan vett hírszerzési feladataihoz.

Emellett az ügynökségnél karcsúsításra kell készülni, miként azt a mostani híradások emlékeztetőként felidézik. A washingtoni kormányzat még tavaly februárban számos CIA-alkalmazottnak felajánlott végkielégítéses távozást, és a hírek szerint a következő években további mintegy 1 200 munkahely megszüntetését tervezik az ügynökségnél.

 

