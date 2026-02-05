Vége a CIA egyik titkának: megszűnik egy korábban hét pecsét alatt őrzött kiadvány

Az eredetileg The National Basic Intelligence Factbook címet viselő kézikönyv először 1962-ben jelent meg, de akkoriban még nyomtatott és titkosított formában, a hírszerzők számára. Olyan hasznosnak bizonyult, hogy más szövetségi ügynökségek is használni kezdték, és 1971-ben megjelent az első nyilvános változata a CIA kiadványának.

Megszünteti milliók által használt kiadványát a CIA (illusztráció)

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A CIA egyik legismertebb kiadványa szünt meg

A CIA saját oldalán úgy jellemzi a kiadványt, mint amely a szervezet egyik legrégebbi és legismertebb hírszerzési kiadványa – illetve most már csak múlt időben, mivel kiadását megszüntették. A World Factbook régóta információforrásként szolgált a hírszerző közösség és a nagyközönség számára, mint egy átfogó, alapvető referenciaanyag a világ országairól és közösségeiről. Vessünk egy gyors pillantást a World Factbook történetére.

Az 1980-as években kapta a World Factbook nevet.

1997-ben a kiadvány digitális formátumra váltott, és a CIA.gov honlapon vált elérhetővé a globális közönség számára.

Az újságírók, kutatók és diákok körében népszerű kiadvány részletes képet nyújtott a külföldi nemzetekről, gazdaságukról, fegyveres erőikről, erőforrásaikról és társadalmukról. Számos, az országok alapvető sajátosságait bemutató adat tárháza volt, így például nemzetközi tájékozódási ponttá vált az egyes államok GDP-jéhez, gazdasági szerkezetének jobb megértéséhez különösen akkor, ha ezekről nem lehetett közvetlen tapasztalatot szerezni.

Érdekes adalék, hogy csak a CIA bennfentesei tudhatták, hogy a tisztek személyes utazási fotóik egy részét a World Factbooknak adományozták, amely több mint 5000, szerzői jogoktól mentes fényképet tárolt, amelyeket így bárki elérhetett és felhasználhatott.

Ezeken a fotókon – a hírszerzők fotói révén – olykor kevesek által látott ritkaságok, vagy eltzárt termelőüzemek, gazdasági létesítmények is feltűntek.

A CIA egyelőre nem reagált a kiadvány megszűntetésével kapcsolatos sajtómegkeresésekre.

Leépítések várhatók a CIA-nál

Bár a közlemény nem adott a lépésre részletes magyarázatot, a World Factbook megszüntetése tükrözi a CIA igazgatójának, John Radcliffe-nek azon törekvését, hogy leállítsák azokat a programokat, amelyek nem tartoznak az ügynökség szorosan vett hírszerzési feladataihoz.