Folyamatosan leállások lesznek ennél a nagybanknál – kemény lesz a február

„Folyamatosan dolgozunk a szolgáltatásaink fejlesztésén, melynek része informatikai rendszereink karbantartása is” – írja tájékoztatásában a CIB Bank. A karbantartásra tekintettel 2026. február hónapban az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.

Bankszünnapok lesznek a CIB Banknál, ezekre érdemes előre felkészülni (illusztráció)

Fotó: MTI/Faludi Imre

CIB Bank: ezek a szolgáltatások érintettek

A szolgáltatáskieséssel érintett időpontok (kezdő dátum és időpont – befejezési dátum és időpont)

2026.02.05. 22:00 - 2026.02.06. 05:00

2026.02.12. 22:00 - 2026.02.13. 03:00

2026.02.19. 22:00 - 2026.02.20. 03:00

2026.02.21. 01:00 - 2026.02.21. 05:00

2026.02.23. 00:00 - 2026.02.23. 04:00

2026.02.26. 22:00 - 2026.02.27. 03:00 közötti időszakokban

Érintett szolgáltatások listája:

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Továbbá a

2026.02.21. 01:00 – 2026.02.21. 05:00

és a 2026.02.23. 00:00 – 2026.02.23. 04:00 közötti időszakokban

az eCommerce szolgáltatás nem lesz elérhető.

Az okozott kellemetlenségért a bank az ügyfelektől elnézést kér, és köszönik türelmüket. Mint jelezték: a fejlesztések végrehajtásával az a cél, hogy minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassanak.

Miként az Origo megírta, a CIB Banknál hasonló okokból is voltak átmeneti leállások.