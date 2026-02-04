Folyamatosan leállások lesznek ennél a nagybanknál – kemény lesz a február

Hírlevél
Elektronikus szolgáltatásainak fejlesztése miatt februárban több időpontban kiesések várhatók a CIB Bank szolgáltatásaiban. A bankszünnapokra azonban fel lehet készülni, az elektronikus banki ügyintézést ennek figyelembevételével tervezni. A CIB Bank a vonatkozó előírások alapján közzétette, hogy pontosan milyen időpontokban várhatók ideiglenes kiesések a szolgáltatásokban.
leállásCIB Bank Zrt.bankszünnapszolgáltatáskiesés

„Folyamatosan dolgozunk a szolgáltatásaink fejlesztésén, melynek része informatikai rendszereink karbantartása is” írja tájékoztatásában a CIB Bank. A karbantartásra tekintettel 2026. február hónapban az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők. 

CIB
Bankszünnapok lesznek a CIB Banknál, ezekre érdemes előre felkészülni (illusztráció)
Fotó: MTI/Faludi Imre

CIB Bank: ezek a szolgáltatások érintettek

A szolgáltatáskieséssel érintett időpontok (kezdő dátum és időpont befejezési dátum és időpont)

  • 2026.02.05. 22:00 - 2026.02.06. 05:00
  • 2026.02.12. 22:00 - 2026.02.13. 03:00
  • 2026.02.19. 22:00 - 2026.02.20. 03:00
  • 2026.02.21. 01:00 - 2026.02.21. 05:00
  • 2026.02.23. 00:00 - 2026.02.23. 04:00
  • 2026.02.26. 22:00 - 2026.02.27. 03:00 közötti időszakokban

Érintett szolgáltatások listája:

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Továbbá a

  • 2026.02.21. 01:00 – 2026.02.21. 05:00 
  • és a 2026.02.23. 00:00 – 2026.02.23. 04:00 közötti időszakokban

az eCommerce szolgáltatás nem lesz elérhető.

Az okozott kellemetlenségért a bank az ügyfelektől elnézést kér, és köszönik türelmüket. Mint jelezték: a fejlesztések végrehajtásával az a cél, hogy minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassanak.

Miként az Origo megírta, a CIB Banknál hasonló okokból is voltak átmeneti leállások.

 

