Veszélyes, új csalás terjed hazánkban – bárki áldozatul eshet

Újabb csalási forma terjed az interneten. A bűnözők az One Magyarország Zrt. nevében, vagy a társaságra hivatkozva adathalász, számlabefizetésre felszólító leveleket küldenek ki ügyfeleknek. A csalók ugyanakkor nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkoznak.
Az One Magyarország Zrt. tájékoztatása szerint a csalók által küldött adathalász üzenetben egy bizonyos számlaszámhoz tartozó számla kifizetésére szólítanak fel és egy linkhez kötött számlabefizetési opciót is kínálnak.

Fotó:  Shutterstock

Csalók lehetnek a dologban, ha az üzenetek az alábbi jellemzőket tartalmazzák:

  • A levél sürgető hangvételt használ (pl. „azonnali befizetés”, „utolsó felszólítás”).
  • Ismeretlen vagy gyanús e-mail címről érkezik. A One Magyarország Zrt. kizárólag a no-reply@one​.​hu, corporate@one​.​hu, kapcsolat@one​.​hu, info@level​.​digi​.​hu email címekről vagy one-d​.​hu végű email címekről keresi meg ügyfeleit.
  • A levélben található link nem a megszokott, hivatalos weboldalra vagy applikációba vezet, hanem gyakorta a One felületeihez arculatban, színvilágba igen hasonló weboldalakra. Érdemes ebben az esetben ellenőrizni a weboldal címét.
  • A csatolmány megnyitására vagy személyes / banki adatok megadására kér.
  • A tárgymezőben azonosító szám található.
  • Helyesírási vagy nyelvtani hibák fordulnak elő az üzenetben.
  • Idegen cím/ország szerepel a levél alján, illetve a vállalat által használtaktól eltérő logók, képek szerepelnek a levélben.

Amennyiben gyanús levelet kapott, a saját védelme érdekében az alábbi lépések szerint célszerű eljárni:

  • Ne kattints a levélben található linkekre.
  • Ne nyisd meg a csatolmányokat.
  • Ne adj meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot, jelszót.
  • A gyanús e-mailt ne töröld, hanem továbbítsd az alábbi e-mail-címre: ugyfelszolgalat@one.hu

A csalók nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkozhatnak

A társaság arra is figyelmeztet, hogy a One sosem kér jelszót, személyes vagy banki adatot ügyfélelégedettség-mérésre hivatkozva. Amennyiben a vállalattól olyan ügyintézés miatt keresik, ami beazonosításhoz kötött, azt telefonos csatornán teszik meg, a 1270-es hívószámról, vagy előre meghatározott, a honlapjukon is elérhető telefonszámokról. A kimenő hívásokra használt telefonszámaikat ITT megtalálhatja, az értékesítési csoport telefonszámai menüpontban.

Mi a teendő, ha mégis csalás áldozatául esett?

Amennyiben mégis rákattintott a megadott linkekre vagy csatolmányokra, esetleg megadta valamilyen személyes adatát:

  • Vegye fel a kapcsolatot a bankjával és jelentse a csalást.
  • Jelentse be a csalást a rendőrségen.
  • Állítsa vissza a telefon gyári beállításait.
  • Változtassa meg jelszavait mindenhol, ahol használja azokat.
  • Törölje a gyanús fájlokat vagy a maguktól telepített alkalmazásokat.

A csalást jelezze továbbá a One kollégái felé is a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon vagy látogasson el az Önhöz legközelebb eső One üzletbe.

Intenzív csaláshullámra figyelmeztetnek

Az elmúlt két hónapban mintegy százötven bejelentés érkezett az MVM Next és a NAV nevével visszaélő weboldalakról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) online jogsegélyszolgálatához. A csalók SMS- és e-mail üzenetekben hivatalosnak látszó weboldalakra próbálják irányítani a címzetteket, hogy így szerezzék meg bankkártyaadataikat. A szakértők hangsúlyozzák: a szolgáltatók és a hatóságok valós megkeresései soha nem tartalmaznak fizetési oldalra vezető linkeket. A nem banki szolgáltatók nevében érkező, sürgető hangvételű megkereséseket fokozott óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal érdemes kezelni. 

Soha ne adjunk meg banki adatokat vagy jelszavakat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon kapott kérésre, és ne telepítsünk ismeretlen eredetű, távoli hozzáférést biztosító szoftvereket.

Ugyancsak fontos, hogy a gyanús üzenetekben szereplő linkek helyett mindig a szolgáltató hivatalos felületein tájékozódjunk, az esetleges tartozásokat pedig kizárólag ellenőrzött csatornákon rendezzük. Gyanú esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, és a hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül ellenőrizzük a megkeresés valódiságát. Az SMS-t küldő telefonszámot a felhasználónak lehetősége van letiltania a mobilkészülékén annak érdekében, hogy a csalók ne tudjanak többet kapcsolatba lépni vele. Az adathalász online felületek az Internet Hotline jogsegélyszolgálat weboldalán is bejelenthetők.

 

