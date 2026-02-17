Veszélyes, új csalás terjed hazánkban – bárki áldozatul eshet

Az One Magyarország Zrt. tájékoztatása szerint a csalók által küldött adathalász üzenetben egy bizonyos számlaszámhoz tartozó számla kifizetésére szólítanak fel és egy linkhez kötött számlabefizetési opciót is kínálnak.
Csalók lehetnek a dologban, ha az üzenetek az alábbi jellemzőket tartalmazzák:
- A levél sürgető hangvételt használ (pl. „azonnali befizetés”, „utolsó felszólítás”).
- Ismeretlen vagy gyanús e-mail címről érkezik. A One Magyarország Zrt. kizárólag a no-reply@one.hu, corporate@one.hu, kapcsolat@one.hu, info@level.digi.hu email címekről vagy one-d.hu végű email címekről keresi meg ügyfeleit.
- A levélben található link nem a megszokott, hivatalos weboldalra vagy applikációba vezet, hanem gyakorta a One felületeihez arculatban, színvilágba igen hasonló weboldalakra. Érdemes ebben az esetben ellenőrizni a weboldal címét.
- A csatolmány megnyitására vagy személyes / banki adatok megadására kér.
- A tárgymezőben azonosító szám található.
- Helyesírási vagy nyelvtani hibák fordulnak elő az üzenetben.
- Idegen cím/ország szerepel a levél alján, illetve a vállalat által használtaktól eltérő logók, képek szerepelnek a levélben.
Amennyiben gyanús levelet kapott, a saját védelme érdekében az alábbi lépések szerint célszerű eljárni:
- Ne kattints a levélben található linkekre.
- Ne nyisd meg a csatolmányokat.
- Ne adj meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot, jelszót.
- A gyanús e-mailt ne töröld, hanem továbbítsd az alábbi e-mail-címre: ugyfelszolgalat@one.hu
A csalók nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkozhatnak
A társaság arra is figyelmeztet, hogy a One sosem kér jelszót, személyes vagy banki adatot ügyfélelégedettség-mérésre hivatkozva. Amennyiben a vállalattól olyan ügyintézés miatt keresik, ami beazonosításhoz kötött, azt telefonos csatornán teszik meg, a 1270-es hívószámról, vagy előre meghatározott, a honlapjukon is elérhető telefonszámokról. A kimenő hívásokra használt telefonszámaikat ITT megtalálhatja, az értékesítési csoport telefonszámai menüpontban.
Mi a teendő, ha mégis csalás áldozatául esett?
Amennyiben mégis rákattintott a megadott linkekre vagy csatolmányokra, esetleg megadta valamilyen személyes adatát:
- Vegye fel a kapcsolatot a bankjával és jelentse a csalást.
- Jelentse be a csalást a rendőrségen.
- Állítsa vissza a telefon gyári beállításait.
- Változtassa meg jelszavait mindenhol, ahol használja azokat.
- Törölje a gyanús fájlokat vagy a maguktól telepített alkalmazásokat.
A csalást jelezze továbbá a One kollégái felé is a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon vagy látogasson el az Önhöz legközelebb eső One üzletbe.
Intenzív csaláshullámra figyelmeztetnek
Az elmúlt két hónapban mintegy százötven bejelentés érkezett az MVM Next és a NAV nevével visszaélő weboldalakról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) online jogsegélyszolgálatához. A csalók SMS- és e-mail üzenetekben hivatalosnak látszó weboldalakra próbálják irányítani a címzetteket, hogy így szerezzék meg bankkártyaadataikat. A szakértők hangsúlyozzák: a szolgáltatók és a hatóságok valós megkeresései soha nem tartalmaznak fizetési oldalra vezető linkeket. A nem banki szolgáltatók nevében érkező, sürgető hangvételű megkereséseket fokozott óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal érdemes kezelni.
Soha ne adjunk meg banki adatokat vagy jelszavakat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon kapott kérésre, és ne telepítsünk ismeretlen eredetű, távoli hozzáférést biztosító szoftvereket.
Ugyancsak fontos, hogy a gyanús üzenetekben szereplő linkek helyett mindig a szolgáltató hivatalos felületein tájékozódjunk, az esetleges tartozásokat pedig kizárólag ellenőrzött csatornákon rendezzük. Gyanú esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, és a hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül ellenőrizzük a megkeresés valódiságát. Az SMS-t küldő telefonszámot a felhasználónak lehetősége van letiltania a mobilkészülékén annak érdekében, hogy a csalók ne tudjanak többet kapcsolatba lépni vele. Az adathalász online felületek az Internet Hotline jogsegélyszolgálat weboldalán is bejelenthetők.