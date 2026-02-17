Az One Magyarország Zrt. tájékoztatása szerint a csalók által küldött adathalász üzenetben egy bizonyos számlaszámhoz tartozó számla kifizetésére szólítanak fel és egy linkhez kötött számlabefizetési opciót is kínálnak.

Veszélyes, új csalás terjed hazánkban. Bárki áldozatul eshet a csalóknak.

Fotó: Shutterstock

Csalók lehetnek a dologban, ha az üzenetek az alábbi jellemzőket tartalmazzák:

A levél sürgető hangvételt használ (pl. „azonnali befizetés”, „utolsó felszólítás”).

Ismeretlen vagy gyanús e-mail címről érkezik. A One Magyarország Zrt. kizárólag a no-reply@one​.​hu, corporate@one​.​hu, kapcsolat@one​.​hu, info@level​.​digi​.​hu email címekről vagy one-d​.​hu végű email címekről keresi meg ügyfeleit.

A levélben található link nem a megszokott, hivatalos weboldalra vagy applikációba vezet, hanem gyakorta a One felületeihez arculatban, színvilágba igen hasonló weboldalakra. Érdemes ebben az esetben ellenőrizni a weboldal címét.

A csatolmány megnyitására vagy személyes / banki adatok megadására kér.

A tárgymezőben azonosító szám található.

Helyesírási vagy nyelvtani hibák fordulnak elő az üzenetben.

Idegen cím/ország szerepel a levél alján, illetve a vállalat által használtaktól eltérő logók, képek szerepelnek a levélben.

Amennyiben gyanús levelet kapott, a saját védelme érdekében az alábbi lépések szerint célszerű eljárni:

Ne kattints a levélben található linkekre.

Ne nyisd meg a csatolmányokat.

Ne adj meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot, jelszót.

A gyanús e-mailt ne töröld, hanem továbbítsd az alábbi e-mail-címre: ugyfelszolgalat@one.hu

A csalók nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkozhatnak

A társaság arra is figyelmeztet, hogy a One sosem kér jelszót, személyes vagy banki adatot ügyfélelégedettség-mérésre hivatkozva. Amennyiben a vállalattól olyan ügyintézés miatt keresik, ami beazonosításhoz kötött, azt telefonos csatornán teszik meg, a 1270-es hívószámról, vagy előre meghatározott, a honlapjukon is elérhető telefonszámokról. A kimenő hívásokra használt telefonszámaikat ITT megtalálhatja, az értékesítési csoport telefonszámai menüpontban.