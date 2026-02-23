Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

csaló

Veszélyes csalókra figyelmeztet a Magyar Államkincstár

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Számlakivonat letöltésének ürügyével e-mailben keresnek meg csalók ügyfeleket a Magyar Államkincstár nevében. Az üzenetben szereplő link nem a Magyar Államkincstártól származik, a linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy adathalász program, azaz egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csalóMagyar Államkincstárügyfélkincstáradathalászat

A csalók olyan hamis információkat terjesztenek, hogy a Kincstárban vezetett értékpapír-számlák számlakivonatai elkészültek és azok egy linken keresztül letölthetők.  

Adathalászat, online csalás, csalók
Csalók adathalász e-mailekkel próbálják meg átverni a Magyar Államkincstár ügyfeleit
Fotó:  Shutterstock

Ezzel a módszerrel dolgoznak a csalók

Az  üzenetben szereplő link valójában egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl letöltését indítja el, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számlaadatait. A Kincstár számlakivonatot azonban  nem e-mailben küldött  linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként, jelszóval védett PDF fájlban küld ügyfelei részére – írja a Magyar Államkincstár közleménye.

A Kincstár sem telefonon, sem üzenetben, semmilyen hivatkozással nem kéri ügyfeleitől a bizalmas azonosító adataik kiadását. 

A WebKincstár rendszerbe történő bejelentkezést kizárólag a webkincstar.allamkincstar.gov.hu linken keresztül javasolt megtenni, az egyéb úton (például SMS vagy e-mail-üzenetben) kapott linkre kattintva nem szabad megadni a belépési adatokat.

A Kincstár kéri, hogy amennyiben valaki mégis az adathalász linkre kattintott vagy megadta egyes adatait illetékteleneknek, jelentkezzen a 1811-es telefonszámon vagy személyesen bármely ügyfélszolgálaton.

Egy másik, az interneten terjedő csalási formáról is beszámoltunk a napokban. Eszerint bűnözők az One Magyarország Zrt. nevében, vagy a társaságra hivatkozva adathalász, számlabefizetésre felszólító leveleket küldenek ki ügyfeleknek. A csalók ugyanakkor nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkoznak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!