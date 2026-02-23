Veszélyes csalókra figyelmeztet a Magyar Államkincstár

A csalók olyan hamis információkat terjesztenek, hogy a Kincstárban vezetett értékpapír-számlák számlakivonatai elkészültek és azok egy linken keresztül letölthetők.

Csalók a dathalász e-mailekkel próbálják meg átverni a Magyar Államkincstár ügyfeleit

Fotó: Shutterstock

Ezzel a módszerrel dolgoznak a csalók

Az üzenetben szereplő link valójában egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl letöltését indítja el, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számlaadatait. A Kincstár számlakivonatot azonban nem e-mailben küldött linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként, jelszóval védett PDF fájlban küld ügyfelei részére – írja a Magyar Államkincstár közleménye.

A Kincstár sem telefonon, sem üzenetben, semmilyen hivatkozással nem kéri ügyfeleitől a bizalmas azonosító adataik kiadását.

A WebKincstár rendszerbe történő bejelentkezést kizárólag a webkincstar.allamkincstar.gov.hu linken keresztül javasolt megtenni, az egyéb úton (például SMS vagy e-mail-üzenetben) kapott linkre kattintva nem szabad megadni a belépési adatokat.

A Kincstár kéri, hogy amennyiben valaki mégis az adathalász linkre kattintott vagy megadta egyes adatait illetékteleneknek, jelentkezzen a 1811-es telefonszámon vagy személyesen bármely ügyfélszolgálaton.

Egy másik, az interneten terjedő csalási formáról is beszámoltunk a napokban. Eszerint bűnözők az One Magyarország Zrt. nevében, vagy a társaságra hivatkozva adathalász, számlabefizetésre felszólító leveleket küldenek ki ügyfeleknek. A csalók ugyanakkor nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkoznak.