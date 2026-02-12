Szijjártó Péter: Átfogó program indul a Csepel Művek megújítására

A kormány a helyi gyárosokkal közösen készíti el a Csepel Művek átfogó fejlesztési tervét annak érdekében, hogy a létesítmény ismét a magyar gazdaság egyik meghatározó motorjává váljon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Borbély Lénárd polgármesterrel és Király Nórával, a Fidesz helyi képviselőjelöltjével közösen tartott sajtótájékoztatón a miniszter hangsúlyozta: a Csepel Művek a magyar ipar „aranytartalékának” számít, és kivételes lehetőségeket kínál barnamezős beruházások megvalósítására, ami nemcsak a főváros, hanem az egész hazai gazdaság fejlődését szolgálhatja.

Előkészítik a a Csepel Művek átfogó fejlesztési tervét. Fotó: Nemeth Andras Peter

Tájékoztatása szerint a felek megállapodtak abban, hogy az itt működő gyárak vezetőivel, valamint a munkaadói szövetség képviselőivel együttműködve – várhatóan áprilist követően – kidolgoznak egy részletes fejlesztési koncepciót. Ennek célja, hogy újraélesszék a térség ipari hagyományait, és visszahozzák azt a gazdasági pezsgést, amely korábban jellemezte a Csepel Műveket. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: szeretnék „megidézni Weiss Manfréd szellemét”, utalva a magyar ipartörténet egyik legjelentősebb alakjára és a csepeli ipartelep fénykorára.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy jelentős beruházások várhatók a területen, és meggyőződése, hogy a komplexum az aranytartalék szerepéből ismét aktív hajtóerővé léphet elő a magyar iparban. Hozzátette: a kormány teljes körű támogatást biztosít a fejlesztésekhez, legyen szó infrastruktúra-korszerűsítésről, úthálózati beruházásokról vagy az iparvágányok fejlesztéséről. Mindezek célja, hogy a Csepel Művek ismét Budapest és a nemzetgazdaság egyik kulcsfontosságú ipari központjaként működjön.