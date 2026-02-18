Csődöt jelentett Európa egyik legnagyobb babakocsigyártója

A Szász-Anhalt tartományban működő, korábban Zekiwa (Zeitzer Kinderwagenindustrie) néven ismert cég egykor évente mintegy 450 ezer babakocsit gyártott, és körülbelül 2 200 embert foglalkoztatott. Mára mindössze hat alkalmazott maradt a kretzschaui üzemben, ahol főként az utolsó összeszerelést, valamint a tervezési és értékesítési feladatokat végzik, de a cég csődje miatt már az ő munkahelyük sem biztos.

A csőd hátterében az áll, hogy évről-évre kevesebb az újszülött, amely csökkenti a babakocsik iránti keresletet / Fotó: picture-alliance/ ZB

Csökkenő bevételek, növekvő költségek állnak a csőd hátterében

A Bild beszámolója szerint a társaság hivatalosan fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezett, miközben a napi működés egyelőre zavartalan. Azt írják, a menedzsment az elmúlt hónapok bevételcsökkenésével, a megugró költségekkel és a tartós nyereségromlással indokolta a csődöt. A lap kiemeli:

a német statisztikai adatok alapján 2025-ben körülbelül 640 –660 ezer gyermek született Németországban, ami legalább 2,5 százalékos visszaesés az előző évhez képest.

A német nők átlagosan mintegy 1,35 gyermeket vállalnak, ami jelentősen elmarad az egyszerű népességfenntartáshoz szükséges szinttől. A Bild szerint a kevesebb újszülött közvetlenül csökkenti a babakocsik iránti keresletet, ami különösen érzékenyen érinti az erre specializálódott gyártókat. A cég jelenleg egy válságmenedzser bevonásával próbál befektetőt találni, hogy stabilizálja működését és megmentse a márkát.

A demográfiai fordulat ütötte ki az iparágat

A németországi horvát diaszpóra portálja, a Fenix-Magazin elemzése is alátámasztja, a Bild írását, miszerint a vállalat bukása nem csupán egy rossz üzleti döntés következménye, hanem a német demográfiai trendek látványos következménye.

Azt írják, a születésszám évek óta csökkenő pályán van:

2021-ben még közel 800 ezer gyermek született,

2022-ben már csak hozzávetőleg 740 ezer,

2023-ra tovább csökkent, 693 ezerre,

2024-ben már 677 ezerre,

2025-ben pedig tovább esett a szám.

A demográfiai probléma átalakítja a fogyasztást is

A tartósan alacsony termékenységi ráta nemcsak a munkaerő-piacot, hanem a fogyasztási szerkezetet is átalakítja. A Fenix hangsúlyozza:

ha nincs gyermek, nincs kereslet a gyermekipari termékekre sem. A babakocsi-gyártó esete így szimbolikus példája annak, hogyan gyűrűzik be a demográfiai válság a reálgazdaságba – a gyártósoroktól a foglalkoztatásig.

A vállalat sorsa most a befektetői tárgyalásoktól függ. A történet azonban túlmutat egyetlen cég csődjén: a német gazdaság egyre több szektorban szembesül azzal, hogy a demográfiai fordulat nem statisztikai kérdés, hanem üzleti realitás.