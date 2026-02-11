Fontos bejelentés érkezett: így maradhatnak talpon a cukrászdák

A kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez. Az egységek jelentős része cukrászda, ők sem maradnak támogatás nélkül - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Vékásy Ákos, a Bécsi Kávéház és Cukrászda üzemének vezetője, mestercukrász és segédje készítette el az idei Ország Tortáját. A kép illusztráció. / Fotó: Molcsányi Máté

Cukrászda támogatás

A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot és január 28-án kérelmezte, hogy az akcióterv kerüljön kiterjesztésre a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. Ez az idei évben nagyjából 9-12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint 3.000 cukrászda számára.