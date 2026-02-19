Durva pofont osztott ki Romániának a Renault

Két fontos információt is közölt ma a Renault, amelynek tulajdonában van a román Dacia. A bejelentést a Dacia romániai jövőjével kapcsolatban sötét következtetésre vezet - közölte az Economedia.ro portál. A Renault csoport 2025-ös pénzügyi eredmények bemutatásán többek között az is kiderült, hogy 2026-ban „az európai piacon, különösen az elektromos és hibrid járművek szegmensében megújított és bővített kínálata érdekében” a francia cégcsoport számos új terméket fog piacra dobni. Köztük „egy új Dacia elektromos modellt az A szegmensben, egy új Dacia belső égésű motorral és hibrid modellt a C szegmensben”.
A románok számára ezután következett a feketeleves, mint kiderült, az Automobile Dacia elvesztette a törökökkel vívott harcot a jövőbeli C-osztályú modell gyártásáért. A franciák bejelentése szeirnt ugyanis a Dacia C-osztályú modell összeszerelése a törökországi Bursában fog elindulni és nem a Dacia román telephelyén.
A Clio 6 nagyon jól indult, a Boreal nagyon jó autó lesz Törökország számára, a Dacia esetében pedig a C-szegmensű modell, amelyet Európa-szerte bevezetnek és Törökországban gyártanak, fantasztikus lesz
– mondta Francois Provost, a Renault csoport vezetője a pénzügyi eredmények bemutatásakor. A román lap felhívta a figyelmet arra, hogy az új C-modell a török sajtó szerint nem a Renault márkát fogja viselni, hanem a Daciaét.
Tavaly novemberben közölte a román sajtó, hogy 900 fővel csökkentené dolgozói számát az Automobile Dacia. A francia Renault-csoport román leányvállalatánál nem kollektív elbocsátás tervezett.
A cél, hogy a munkavállalók maguk mondjanak fel, erre különféle juttatásokkal ösztönzik az alkalmazottakat.
A Dacia mglehetősen következetesen, évről évre csökkenti az alkalmazottak számát. 2019-ben még közel 14 800-an dolgoztak a vállalatnál, 2024-ben már csak 11 ezeren.
A Dacia gyártásának átszervezése kapcsán a korábbi bejelentések szerint a Renault a termelést részben Marokkóba helyezi át a jelenlegi romániai kapacitások csökkentése érdekében. Ennek hátterében a döntően alacsonyabb munkabérek és termelési költségek állnak. A Renault-csoport egyre inkább észak-afrikai üzemekben – elsősorban Tanger és Casablanca környékén – kívánja felfuttatni az autógyártást. De ezek szerint Törökország is előtérbe került. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes modellek előállítását, illetve gyártási volumeneket Romániából Marokkóba és Törökországba csoportosítanak át, miközben a romániai mioveni üzem létszáma évről évre csökken.
míg 2023-ban a Dacia a vállalat jelentései szerint 658 321 autót értékesített, és a mioveni gyár 322 086 darabot szerelt össze (az összes eladott autó 48,93%-a), egy évvel később, 2024-ben a márka 676 340 darabot értékesített, és 309 432 darabot szereltek össze Mioveniben (az eladások 45,75%-a). 2025-ben a Dacia 697 408 autót adott el világszerte, és a romániai gyár 297 182 darabot szerelt össze (az összes eladás 42,61%-a). Ezért, bár a márka eladásai nőnek, a romániai gyár termelése csökken. Ebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy Románia egyre kevésbé fontos a Renault csoport számára.
A Dacia helyi vezetője, Mihai Bordeanu néhány héttel ezelőtt közölte, hogy a növekvő bérek és az egyre magasabb energiaárak miatt veszít versenyképességéből a román üzem, de kapacitásaik kihasználva maradnak. Hozzátette: az energia tekintetében nem növekedésről beszélünk, hanem robbanásról, exponenciális növekedésről. Ez fáj nekünk most a legjobban.