Durva pofont osztott ki Romániának a Renault

Két fontos információt is közölt ma a Renault, amelynek tulajdonában van a román Dacia. A bejelentést a Dacia romániai jövőjével kapcsolatban sötét következtetésre vezet - közölte az Economedia.ro portál. A Renault csoport 2025-ös pénzügyi eredmények bemutatásán többek között az is kiderült, hogy 2026-ban „az európai piacon, különösen az elektromos és hibrid járművek szegmensében megújított és bővített kínálata érdekében” a francia cégcsoport számos új terméket fog piacra dobni. Köztük „egy új Dacia elektromos modellt az A szegmensben, egy új Dacia belső égésű motorral és hibrid modellt a C szegmensben”.

A francia tulajdonos egyre nagyobb mértékben építi le a Dacia romániai jelenlétét.

Fotó: Dacia

A románok számára ezután következett a feketeleves, mint kiderült, az Automobile Dacia elvesztette a törökökkel vívott harcot a jövőbeli C-osztályú modell gyártásáért. A franciák bejelentése szeirnt ugyanis a Dacia C-osztályú modell összeszerelése a törökországi Bursában fog elindulni és nem a Dacia román telephelyén.

A Clio 6 nagyon jól indult, a Boreal nagyon jó autó lesz Törökország számára, a Dacia esetében pedig a C-szegmensű modell, amelyet Európa-szerte bevezetnek és Törökországban gyártanak, fantasztikus lesz

– mondta Francois Provost, a Renault csoport vezetője a pénzügyi eredmények bemutatásakor. A román lap felhívta a figyelmet arra, hogy az új C-modell a török ​​sajtó szerint nem a Renault márkát fogja viselni, hanem a Daciaét.

Tavaly novemberben közölte a román sajtó, hogy 900 fővel csökkentené dolgozói számát az Automobile Dacia. A francia Renault-csoport román leányvállalatánál nem kollektív elbocsátás tervezett.

A cél, hogy a munkavállalók maguk mondjanak fel, erre különféle juttatásokkal ösztönzik az alkalmazottakat.

A Dacia mglehetősen következetesen, évről évre csökkenti az alkalmazottak számát. 2019-ben még közel 14 800-an dolgoztak a vállalatnál, 2024-ben már csak 11 ezeren.

A Dacia gyártásának átszervezése kapcsán a korábbi bejelentések szerint a Renault a termelést részben Marokkóba helyezi át a jelenlegi romániai kapacitások csökkentése érdekében. Ennek hátterében a döntően alacsonyabb munkabérek és termelési költségek állnak. A Renault-csoport egyre inkább észak-afrikai üzemekben – elsősorban Tanger és Casablanca környékén – kívánja felfuttatni az autógyártást. De ezek szerint Törökország is előtérbe került. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes modellek előállítását, illetve gyártási volumeneket Romániából Marokkóba és Törökországba csoportosítanak át, miközben a romániai mioveni üzem létszáma évről évre csökken.