Látványos képeken a Déli körvasút építése: egy újabb híd került a helyére

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Déli Körvasút korszerűsítése Budapest és az országos vasúthálózat egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása. A projekt egy újabb, jelentős állomáshoz érkezett: a Déli Körvasút II. ütemében a Bartók Béla út felett két darab kétvágányos acélszerkezetű hidat építenek. Különleges képeken a Bartók Béla úti hídbetolás.
déli körvasúthídépítőipar

A Déli Körvasút projekt célja, hogy gyorsabb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb közlekedést biztosítson a fővárosban és agglomerációjában, miközben az országos és nemzetközi vasúti kapcsolatok hatékonyságát is növeli. Budapest elmúlt 100 évének legnagyobb vasútfejlesztési beruházása, egy komplex, 21. századi városfejlesztés, amelynek keretében jelentős zöldfolyosó jön létre a Dunától a budai hegyekig.

Déli Körvasút: a beruházás részeként hét új vasúti híd és öt gyalogos-kerékpáros aluljáró is épül. Fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu
Déli Körvasút: a képen a Bartók Béla úti hídbetolás Fotó: Erdei Mihály/magyarepitok.hu

Déli Körvasút: a beruházás részeként hét új vasúti híd és öt gyalogos-kerékpáros aluljáró is épül

Az Építési és Közlekedési Minisztérium átfogó beruházásában a Ferencvárosi és a Kelenföldi pályaudvar között három, illetve négy vágányosra bővül a vasút a V-Híd Zrt. generálkivitelezésében. Ennek során Pesten kettő, míg Budán öt helyszínen épülnek és újulnak meg a vasúti hidak.

image

A múlt heti, Gubacsi úti hídbetolás után újabb kulcslépéshez érkezett a Déli körvasút bővítési projektje: február 2-án elkezdődött a Bartók Béla úti új vasúti híd betolása is - számolt be róla a Magyar Építők.

A Déli Körvasút II. ütemében a Bartók Béla út felett két darab kétvágányos acélszerkezetű hidat építenek a régi átjárót kiváltva.

Jelenleg az első új híd betolása zajlik:

image
image
image
image
image
image
image
image

A Déli Körvasút fejlesztési projekt uniós támogatással és hazai források bevonásával valósul meg, és hosszú távon a fenntartható közlekedést és a fővárosi életminőség javítását szolgálja. 

 

