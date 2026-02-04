Fantasztikus videó érkezett a főváros egyik leglátványosabb építkezéséről

Az Építési és Közlekedési Minisztérium átfogó beruházásában zajló fejlesztés, a Déli Körvasút II. ütemében a Ferencvárosi és a Kelenföldi pályaudvar között három, illetve négy vágányosra bővül a vasút a V-Híd Zrt. generálkivitelezésében. Ennek során Pesten kettő, míg Budán öt helyszínen épülnek és újulnak meg a vasúti hidak.

Látványos szakaszához ért a Déli Körvasút projekt

Fotó: Magyar Építők

A Karolina útnál zajlanak a munkálatok

Közülük most a Karolina úti csomópont került a fókuszba: itt

a Bartók Béla út felett két darab kétvágányos acélszerkezet hidat építenek a régi átjárót kiváltva.

Jelenleg az első új híd betolása zajlik.

Cél, hogy a Bartók Béla úti csomópontban a Déli körvasúton a jelenlegi két vágány helyett négy vágány íveljen majd át a közút és a villamosvágány felett. További fontos projektelem, hogy a támaszköz 15-15 méterrel megnő, tehát az átjáró mintegy 90 méteressé válik a korábbi 60 méteresről.

Miután átterelték a forgalmat az új hídra, a meglévő déli hidat elbontják, és a helyére új híd épül – írta meg a Magyar Építők.

A Déli Körvasút fejlesztése tehermentesíti a főváros közlekedését

Az új, négy vágányos műtárgy Magyarország első kétvágányos „network” hálós vasúti hídja lesz, amely nemcsak szerkezeti bravúr, hanem vizuális élményt is nyújt – este díszkivilágítással ragyog majd.

A network rendszer egyik lényegi előnye, hogy a ferde hálós szerkezet nagyobb terhet képes viselni, nagyobb közöket tud áthidalni kisebb hídtömeg mellett. Ezáltal az új híd a 22,5 tonna vasúti tengelyterhelést is lehetővé teszi majd.

Az átjáró így megfelel az EU vasúti törzshálózati folyosóira és katonai mobilitási hálózatára vonatkozó előírásainak is.

A Déli körvasút fejlesztésének köszönhetően a telített fejpályaudvarok érintése nélkül tudnak majd az ingázók a közösségi közlekedésre átszállni. Így naponta 60.000 autóval lesz csökkenthető a zsúfoltság a fővárosi utakon, és sok ezer tonnával csökken az üvegházhatáshoz hozzájáruló szén-dioxid-kibocsátás is.