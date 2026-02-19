Újabb pénzeső hullik a magyar vállalkozásokra

A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemében beérkezett pályázatok szakmai értékelése alapján, ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen 20 milliárd forint értékben. A benyújtott kérelmek alapján az átlagos támogatási igény 77 millió forint volt, míg az átlagos projekt-összköltség elérte a 160 millió forintot.

A döntések eredményeként újabb, legalább 40 milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a magyar gazdaságban. A kkv-k megerősítése a helyi munkahelyek megőrzése és bővítése mellett hozzájárul a gazdasági teljesítmény területi kiegyensúlyozásához, a beszállítói hálózatok erősítéséhez és a hazai ipari kapacitások fejlesztéséhez is – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „az 1+1 Program második ütemében elnyert támogatások révén újabb jelentős beruházások indulhatnak el a magyar gazdaságban. A fejlesztések hozzájárulnak a hazai kkv-k technológiai megújulásához, termelékenységük növeléséhez, így a magyar vállalkozások továbbra is stabilan és válságállóan tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz.”

A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemében támogatott vállalkozások:

csaknem háromnegyede mikro- és kisvállalkozás (176 db),

egynegyede középvállalkozás (81 db).

A megoszlás egyértelműen azt tükrözi, hogy a program elsősorban a legkisebb, növekedési potenciállal rendelkező hazai vállalkozások fejlesztéseit ösztönzi, elősegítve méretugrásukat és hatékonyságuk javítását.

Ágazati bontásban a támogatott vállalkozások legnagyobb csoportját a feldolgozóiparon belül a fémmegmunkálással és fémszerkezet-gyártással foglalkozó vállalkozások adják, 44 nyertes projekttel és 2,9 milliárd forint támogatási összeggel.

A támogatások területi megoszlása a program kiegyensúlyozott forráselosztását igazolja:

a közép-dunántúli térségben 44 vállalkozás 2,9 milliárd forint támogatásban részesül,

a dél-alföldi régióban 38 vállalkozás 4,4 milliárd forint,

az észak-alföldi régióban 36 vállalkozás 3 milliárd forint,

a nyugat-dunántúli régióban 35 vállalkozás 2 milliárd forint,

a dél-dunántúli régióban 32 vállalkozás 2,9 milliárd forint,

Pest vármegyében 50 vállalkozás 3,8 milliárd forint,

Észak-Magyarországon pedig 22 vállalkozás 1,7 milliárd forint forráshoz jut.

A támogatói döntésekről a vállalkozások hivatalos értesítést kapnak a pályázati rendszeren keresztül. Az értesítést követően 15 nap áll rendelkezésükre a támogatás biztosítékául szolgáló felhatalmazó levelek postai és elektronikus úton történő benyújtására. A szükséges dokumentumok beérkezését követően – tervezetten március közepéig – kiállításra kerülnek a támogatói okiratok, majd a támogatási összegeket 100 százalékos előleg formájában kapják meg, biztosítva ezzel a beruházások mielőbbi megkezdését.