Jogállamiság helyreállítása helyett, káoszhoz vezetett Donlad Tusk lengyel miniszterelnök kormánya, de ez Ursula von der Leyent és az Európai Bizottságot egy pillanatig sem aggasztaj, dől az uniós forrás az országba. A korábban politikai okokból visszatartott uniós pénzbőség ellenére, Donald Tusk kormánya szervilisen végrehajtja az unió által megkövetelet gazdasági megszorításokat is.

Donald Tusk jogi káoszt okozott, de megkapja az uniós forrásokat - Ursula von der Leyen tapsikolhat. Fotó: JOHN THYS / AFP

A Tusk-kabinet 2024-ben úgy módosította a költségvetést, hogy a hiány körülbelül 184 milliárd zlotyra emelkedett, ami a GDP 5–6 százalékának felel meg. A béremelések – különösen a közszférában – ugyan népszerű intézkedések voltak, de jelentős inflációs nyomást is generáltak. A tanári bérek például mintegy 30 százalékkal, más állami szektorok bérei körülbelül 20 százalékkal nőttek. A nemzetközi hitelminősítők, köztük a Fitch, figyelmeztettek arra, hogy a hiány csökkentése rendkívül nehéz lesz a következő években. Vagyis a kormány az egyik kezével adott, az infláción és adóemelésen keresztül pedig azonnal vissza is vett.

Ezzel párhuzamosan ugyanis a lengyel kormány több adóemelést is életbe léptetett. Az egyik legérzékenyebb döntés az volt, hogy 2024 tavaszától visszavezették az alapélelmiszerek 5 százalékos áfáját, miután a korábbi 0 százalékos válságintézkedést nem hosszabbították meg. Ez a lakosság számára közvetlen drágulást jelentett, amit sokan természetesen további rejtett adóemelésként értelmeztek.

A kabinet 2026-tól a bankok nyereségadóját is növelte: társasági adókulcs 19 százalékról 30 százalékra emelkedett. A kormány ezt a rekord költségvetési hiánnyal és a növekvő védelmi kiadásokkal indokolja, ugyanakkor a bankadó kockázata, hogy a hitelkamatok emelkedésén keresztül a gazdaság egészére, vagyis a lakosságra is negatív hatással lesz.

A jövedéki adók emelése sem maradt el: 2026-tól jelentősen nőhet az alkohol és cukros italok adóterhe, ami további inflációs nyomást helyez a fogyasztói árakra. Az OECD egy 2025-ös jelentésben nyíltan figyelmeztette Varsót, hogy az államháztartás stabilizálása érdekében Lengyelországnak kiadáscsökkentésre és új adók bevezetésére lesz szüksége, ami gyakorlatilag megszorítási pályát vetít előre.