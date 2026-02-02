Ursula kedvence, Donald Tusk családok tízezreit sodorta jogi bizonytalanságba – ennyit a jogállamiságról

Jogállamiság helyreállítása helyett, káoszhoz vezetett Donlad Tusk lengyel miniszterelnök kormánya, de ez Ursula von der Leyent és az Európai Bizottságot egy pillanatig sem aggasztaj, dől az uniós forrás az országba. A korábban politikai okokból visszatartott uniós pénzbőség ellenére, Donald Tusk kormánya szervilisen végrehajtja az unió által megkövetelet gazdasági megszorításokat is.
A Tusk-kabinet 2024-ben úgy módosította a költségvetést, hogy a hiány körülbelül 184 milliárd zlotyra emelkedett, ami a GDP 5–6 százalékának felel meg. A béremelések – különösen a közszférában – ugyan népszerű intézkedések voltak, de jelentős inflációs nyomást is generáltak. A tanári bérek például mintegy 30 százalékkal, más állami szektorok bérei körülbelül 20 százalékkal nőttek. A nemzetközi hitelminősítők, köztük a Fitch, figyelmeztettek arra, hogy a hiány csökkentése rendkívül nehéz lesz a következő években. Vagyis a kormány az egyik kezével adott, az infláción és adóemelésen keresztül pedig azonnal vissza is vett.
Ezzel párhuzamosan ugyanis a lengyel kormány több adóemelést is életbe léptetett. Az egyik legérzékenyebb döntés az volt, hogy 2024 tavaszától visszavezették az alapélelmiszerek 5 százalékos áfáját, miután a korábbi 0 százalékos válságintézkedést nem hosszabbították meg. Ez a lakosság számára közvetlen drágulást jelentett, amit sokan természetesen további rejtett adóemelésként értelmeztek.
A kabinet 2026-tól a bankok nyereségadóját is növelte: társasági adókulcs 19 százalékról 30 százalékra emelkedett. A kormány ezt a rekord költségvetési hiánnyal és a növekvő védelmi kiadásokkal indokolja, ugyanakkor a bankadó kockázata, hogy a hitelkamatok emelkedésén keresztül a gazdaság egészére, vagyis a lakosságra is negatív hatással lesz.
A jövedéki adók emelése sem maradt el: 2026-tól jelentősen nőhet az alkohol és cukros italok adóterhe, ami további inflációs nyomást helyez a fogyasztói árakra. Az OECD egy 2025-ös jelentésben nyíltan figyelmeztette Varsót, hogy az államháztartás stabilizálása érdekében Lengyelországnak kiadáscsökkentésre és új adók bevezetésére lesz szüksége, ami gyakorlatilag megszorítási pályát vetít előre.
Mindezeket a gazdasági feszültségeket tovább súlyosbítja a jogállamisági és igazságszolgáltatási válság, amely a Tusk-kormány egyik legnagyobb politikai projektjévé vált. A kabinet megpróbálta visszafordítani a PiS-kormányok alatt bevezetett bírósági reformokat, csakhogy a rendszer lebontása közben a jogbiztonság is sérült, sokkal nagyobb bajt okoztak, mint gondolták.
A Politico ezzel kapcsolatban említette meg a Giżycko városában született döntést, amely sokkolta a közvéleményt: egy bíróság kimondta, hogy egy korábbi válási ítélet „jogilag nem létezik”, mert azt egy úgynevezett „neo-bíró” írta alá – olyan bíró, akit a PiS által átalakított igazságügyi rendszerben neveztek ki. Ez azt jelenti, hogy akár több ezer ember jogi státusza – válások, öröklések, ingatlanügyek – kérdőjeleződhet meg.
Ahogy egy wrocławi ügyvéd fogalmazott:
Senki sem akarja elmondani emberek ezreinek, hogy a válásuk, örökségük vagy ítéletük nem létezik – de minden lavina egyetlen kővel kezdődik.
Hozzátette: egy olyan rendszer, amely tömegesen megkérdőjelezi saját ítéleteit, megszűnik rendszer lenni. Nem világos, hogy hány hasonló ítélet létezhet Lengyelország-szerte, de a méretek hatalmasak. Az országban évente körülbelül 57 000 válást regisztrálnak, és több tízezer rutinügyben, beleértve a válásokat is, a vitatott rendszer alapján kinevezett bírák dönthettek. Még az elszigetelt ítéleteknek is szélesebb körű következményei lehetnek.
A jogbizonytalanság már nemcsak politikai vita, hanem a mindennapi életet és a gazdasági stabilitást is érinti.
Donald Tusk megfelel az unós elvárásoknak
Kormányra kerülése után a Tusk-kormány az alábbi főbb inézkedéseket léptette életbe:
- az élelmiszerek ÁFA-kedvezményének megszüntetése (0% → 5%)
- rekord költségvetési hiány és növekvő államadósság
- közszféra-béremelések miatti inflációs nyomás
- bankadó emelése (19% → 30%) és a hitelezés drágulásának veszélye
- jövedéki adók növelése alkoholra és cukros italokra
- OECD által javasolt kiadáscsökkentési és új adózási pálya
- igazságügyi reformok, amely a biztoság helyett a bizonytalanságot növelték, s a gazdasági bizalmat is rombolják
A kommunikációs panelek szintjént tehát Donald Tusk kormánya próbálja helyreállítani Lengyelország uniós pozícióját és lebontani a PiS örökségét, ám mindez jelentős gazdasági és intézményi káoszt hozott magával. A növekvő adóterhek, a magas költségvetési hiány és a jogbiztonság megingása együttesen súlyos bizonytalanságot teremt az országban. Közbne Donald Tusk alig lát ki a háborús pszichózisból, erről korábbi cikkünkben olvashat.
Közbne a magyar liberális ellenzék, hasonlóan a Donald Tusk-féle balliberális lengyel kormányhoz hisztérikus – sőt, egyenesen önmagát nevetségessé tevő – dolgokhoz folyamodik. Most éppen Orbán Viktor kormányával kapcsolatban alkotmányos puccsot és hasonló blődségeket fantáziálnak. Világosan látják, hogy még Brüsszel hathatós segítségével sem fognak tudni hatalomra kerülni! – olvasható Marcin Romanowski, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője, volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes legfrissebb bejegyzésében.